ما هي السحابة العامة؟

يمتلك مزود الخدمات السحابية العامة ويدير مراكز البيانات التي تُشغّل فيها أعباء عمل العملاء. يتحمل مزودو الخدمة مسؤولية صيانة جميع الأجهزة والبنية التحتية وتوفير اتصال شبكي عالي النطاق الترددي لضمان الوصول السريع إلى التطبيقات والبيانات. كما يقوم مزود السحابة أيضًا بإدارة برنامج المحاكاة الافتراضية الأساسي. في أبسط أشكاله، فإن نموذج السحابة العامة هو نسخة الحوسبة من نموذج "مرفق الخدمات" الذي نستخدمه جميعًا عند استهلاك الكهرباء أو الماء في منازلنا.

قد تكون الموارد السحابية العامة متاحة مجانًا، أو قد يتم بيع صلاحية الوصول إليها وفقًا لنماذج التسعير القائمة على الاشتراك أو الدفع مقابل الاستخدام.

تُعَد بنيات السحابة العامة بيئات متعددة المستأجرين —يتشارك المستخدمون مجموعة من الموارد الافتراضية التي يتم توفيرها تلقائيًا للمستأجرين الأفراد وتُخصص لهم من خلال واجهة خدمة ذاتية. وهذا يعني أن أعباء عمل العديد من المستأجرين قد تقوم بتشغيل مثيلات وحدة المعالجة المركزية التي تعمل على خادم فعلي مشترك في نفس الوقت. ومع ذلك، يتم عزل بيانات كل مستأجر سحابي منطقيًا عن بيانات المستأجرين الآخرين.

يُعد ظهور الخدمات السحابية العامة واعتمادها أحد أهم التحولات في تاريخ الحوسبة المؤسسية. شهد السوق العالمي للحوسبة السحابية العامة نموًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه؛ وتشير توقعات Gartner إلى أن الإيرادات العالمية من الحوسبة السحابية العامة ستتجاوز 330 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022.

تقوم العديد من المؤسسات بنقل أجزاء من بنيتها التحتية للحوسبة إلى السحابة العامة نظرًا لأن خدمات السحابة العامة مرنة وقابلة للتوسع بسهولة، وتتكيف بمرونة لتلبية متطلبات أعباء العمل المتغيرة. ينجذب آخرين بوعد بزيادة الكفاءة وتقليل الهدر في الموارد، حيث يدفع العملاء فقط مقابل ما يستخدمونه. ومع ذلك، يسعى آخرون إلى تقليل الإنفاق على الأجهزة والبنى التحتية المحلية.

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