ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. ومع ذلك، فمن المفترض ألا يبدو الوصول إلى بياناتك أو العثور على نماذجك وكأنك تحل إحدى هذه الأحاجي.



تابع معنا هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتستكشف كيف يمكن للنهج المصمم خصيصًا للسحابة الهجينة أن يساعد مؤسستك في تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز السرعة التشغيلية وقابلية التوسع. ثم قم بتنزيل دليلنا لمساعدتك على البدء في تطبيق ما تعلمته عمليًا.