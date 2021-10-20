ما المقصود بالسحابة الخاصة؟

السحابة الخاصة هي بيئة حوسبة سحابية يتم فيها تخصيص جميع الموارد المادية والبرمجية حصريًا لمؤسسة واحدة، وتكون متاحة للوصول إليها فقط من قِبل هذه المؤسسة. ويُشار إليها أيضًا باسم السحابة الداخلية أو السحابة المؤسسية.
تجمع السحابة الخاصة بين العديد من فوائد الحوسبة السحابية، بما في ذلك المرونة وقابلية التوسع وسهولة تقديم الخدمات، وبين ضوابط الوصول والأمان وإمكانية تخصيص الموارد التي توفِّرها البنية التحتية المحلية.
تختار العديد من الشركات السحابة الخاصة بدلًا من السحابة العامة، التي توفِّر خدمات حوسبة عبر بنية تحتية مشتركة بين عدة عملاء. وتفعل ذلك لأن السحابة الخاصة توفِّر طريقة أبسط، أو في بعض الأحيان الطريقة الوحيدة، للوفاء بمتطلبات الامتثال التنظيمي.
يختار آخرون حلول السحابة الخاصة؛ لأن أعباء العمل لديهم تتعامل مع المستندات السرية والملكية الفكرية ومعلومات التعريف الشخصية (PII) والسجلات الطبية والبيانات المالية وغيرها من البيانات الحساسة.
من خلال بناء البنية السحابية الخاصة وفقًا لمبادئ الحوسبة السحابية الأصلية، تكتسب المؤسسات المرونة لنقل أعباء العمل إلى السحابة العامة بسهولة. وتُعَد هذه المرونة أمرًا بالغ الأهمية في بيئات الحوسبة السحابية الهجينة ومتعددة السحب الحديثة، التي تجمع بين خدمات السحابة العامة والخاصة من مزوِّدَين على الأقل.
يُسهم الطلب على ميزات الأمان والامتثال المرتبطة بالسحابة الخاصة في تعزيز نمو السوق. وفقًا لتقرير من Future Markets Insights، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الخدمات السحابية الخاصة العالمي من 124.6 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى 618.3 مليار دولار أمريكي بحلول 2035.1
السحابة الخاصة هي بيئة مستخدم واحد، أي أن جميع الموارد متاحة لعميل واحد فقط. ويُشار إلى هذا التقييد باسم الوصول المعزول.
عادةً ما تتم استضافة السحابات الخاصة داخليًا في مركز البيانات الخاص بالعميل.ومع ذلك، يمكن أيضًا استضافة السحابات الخاصة على بنية تحتية لمزوِّد سحابي مستقل أو بناؤها على بنية تحتية مؤجرة تقع في مركز بيانات خارج الموقع.
كما تختلف نماذج الإدارة أيضًا، حيث يمكن للعميل إدارة كل شيء بنفسه أو تفويض إدارة جزئية أو كاملة لمزوِّد الخدمة السحابية (CSP). يشمل مزوِّدو الخدمات السحابية (CSPs) كلًّا من Amazon Web Services (AWS)، وGoogle Cloud، وMicrosoft Azure، وIBM® Cloud.
بعيدًا عن تصميم المستأجر الواحد، تعتمد الحوسبة السحابية الخاصة على نفس تقنيات السحابات الأخرى، ما يُتيح للعملاء توفير وإعداد الخوادم الافتراضية وموارد الحوسبة حسب الطلب. تمكِّن هذه التقنيات السحابية المؤسسات من التوسع بسرعة وكفاءة لمواجهة زيادات الاستخدام، وتنفيذ التكرار لضمان التوافر العالي، وتحقيق أفضل استخدام للموارد بشكل عام.
تتضمن هذه التقنيات ما يأتي:
تُتيح تقنية المحاكاة الافتراضية فصل موارد تكنولوجيا المعلومات عن الأجهزة المادية الأساسية وتجميعها في مجموعات موارد مشتركة للحوسبة والتخزين والذاكرة وقدرات الشبكات. يمكن بعد ذلك تخصيص هذه الموارد لعدة أجهزة افتراضية، أو حاويات أو عناصر أخرى من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الافتراضية.
من خلال إزالة قيود الأجهزة المادية، تمكِّن برامج المحاكاة الافتراضية (مثل VMware وHyper-V) من تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية. تُتيح هذه التقنية مشاركة الأجهزة بكفاءة بين عدة مستخدمين وتطبيقات، ما يدعم قابلية التوسع والمرونة والتمدد الديناميكي للسحابة.
يُتيح برنامج إدارة السحابة للمسؤولين التحكم المركزي بالبنية التحتية والتطبيقات التي تعمل عليها. تُتيح هذه الميزة تحسين الأمان والتوافر واستغلال الموارد في البيئة السحابية الخاصة.
تساعد الأتمتة على تسريع المهام، مثل إعداد الخوادم والتكامل ومهام سير عمل النشر، التي كان سيتم تنفيذها يدويًا وبشكل متكرر بخلاف ذلك.
كما تقلل الأتمتة من الحاجة إلى التدخل البشري، ما يُتيح تقديم الموارد بشكل ذاتي الخدمة.
يُتيح بناء السحابة الخاصة لجميع المؤسسات، حتى تلك التي تعمل في الصناعات شديدة التنظيم، الاستفادة من العديد من فوائد الحوسبة السحابية دون التضحية بالأمان أو التحكم أو التخصيص.
تشمل فوائد السحابة الخاصة ما يلي:
العيب الرئيسي للسحابة الخاصة هو تكلفتها. قد تشمل التكاليف شراء وتركيب وإدارة الأجهزة والبرمجيات الجديدة، وقد يتطلب ذلك توظيف المزيد من موظفي تكنولوجيا المعلومات.
ومن العيوب الأخرى المرونة المحدودة. بعد أن تستثمر المؤسسة في الأجهزة والبرمجيات لسحابة خاصة بها، فإن إضافة سعة أو قدرات جديدة تتطلب المزيد من عمليات الشراء. ويمكن للسحابة الخاصة الافتراضية والخدمات السحابية المُدارة أن تقلل من هذه العيوب.
السحابة العامة هي بيئة متعددة المستأجرين، حيث تتم مشاركة موارد الحوسبة نفسها بين عدة عملاء - أحيانًا المئات أو الآلاف منهم.
في السحابة العامة، يمتلك مزوِّد الخدمات السحابية المستقل البنية التحتية ويعمل على صيانتها، ويتم تقديم الوصول إلى الموارد على أساس الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.
يشبه هذا النموذج الطريقة التي نشتري بها خدمات المرافق، مثل الحصول على مياه البلدية أو الكهرباء في منازلنا.
لا توفِّر السحابة العامة التحكم الكامل أو الأمان المخصص كما في السحابة الخاصة، لكنها تقدِّم فوائد كبيرة مقابل ذلك، تشمل:
لإلقاء نظرة فاحصة على السحابة العامة، شاهِد الفيديو التالي.
تجمع السحابة الهجينة بين البيئات المحلية والسحابة العامة والسحابة الخاصة. في هذا النموذج، تندمج المنصتان السحابيتان في بنية تحتية واحدة مرنة، ما يُتيح للمؤسسة اختيار البيئة السحابية المثالية لكل تطبيق أو عبء عمل.
لتحقيق أفضل استفادة من هذا النوع من الحوسبة السحابية، يجب على المؤسسة الاعتماد على التقنيات وأدوات التنسيق التي تُتيح الترحيل بسلاسة بين البيئتين. يضمن هذا النهج تلبية متطلبات الأداء والتكلفة والامتثال والأمان بشكل فعَّال.
يمكن لاستراتيجية السحابة الهجينة أن تمكِّن من تحقيق تقسيم مثالي للمهام. يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بالبيانات الحساسة والتطبيقات التي يصعب ترحيلها إلى السحابة داخل مركز البيانات المحلي الخاص بها. في الوقت نفسه، يمكن للمؤسسة استخدام السحابة العامة للوصول إلى تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) وأي قدرة إضافية على المنصة أو التخزين أو الحوسبة قد تحتاجها.
وفقًا لمؤشر IBM® Transformation Index: State of Cloud لعام 2022، أكثر من 77% من المتخصصين في الأعمال وتكنولوجيا المعلومات اعتمدوا نهج السحابة الهجينة.
هناك أربعة أنواع أساسية من البنية التحتية للسحابة الخاصة:
مع السحابة الخاصة المحلية، تكون المؤسسة مسؤولة عن كل شيء، بدءًا من شراء البرمجيات والأجهزة ووصولًا إلى ضمان تشغيل مركز البيانات وتنفيذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.
تتطلب السحابة الخاصة المستضافة داخليًا نفقات رأسمالية كبيرة في البداية، وتكاليف تشغيل مستمرة، وإدارة معقدة.
السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) هي خدمة مقدَّمة من مزوِّد سحابة عامة، تُنشئ بيئة تشبه السحابة الخاصة على البنية التحتية للسحابة العامة.
في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC)، تُتيح وظائف الشبكة الافتراضية وميزات الأمان للعميل تحديد مساحة معزولة منطقيًا داخل السحابة العامة والتحكم فيها. تُحاكي هذه المساحة الأمان المعزز للسحابة الخاصة داخل بيئة متعددة المستأجرين.
يمكن لعملاء VPC الاستفادة من توافر الموارد وقابلية التوسع والمرونة والفعالية من حيث التكلفة في السحابة العامة، مع الاحتفاظ بمعظم مزايا الأمان والتحكم الأعلى كما في السحابة الخاصة. عادةً، يكون بناء VPC أقل تكلفة وأسهل في الإدارة من السحابة الخاصة المحلية.
في السحابات الخاصة المستضافة (المعروفة أيضًا بالاستضافة الخاصة للسحابة)، يمتلك مزوّد الخدمة السحابية ويتحكم في عدة أصول، مثل صيانة التخزين السحابي وأدوات الأمن السحابي.
تستخدم السحابات الخاصة المستضافة خوادم تعمل دون نظام تشغيل كخوادم مخصصة، وتُدار خارج موقع المؤسسة على خوادم يعتني بها مزوِّد الخدمة السحابية.
يختلف هذا النموذج عن VPC في أن السحابة الخاصة المُدارة هي بيئة مستأجر واحد. يتم تفويض مسؤولية إدارة وصيانة البنية التحتية إلى مزوِّد خارجي. عادةً ما تتواجد الأجهزة المادية الخاصة بالسحابة الخاصة المُدارة في مركز بيانات مزوِّد الخدمة.
ومع ذلك، يقدِّم المزوِّدون أيضًا خدمات إدارة للبنية التحتية الموجودة في مركز بيانات المؤسسة نفسه. توفِّر السحابة الخاصة المُدارة مستوى أعلى من التخصيص مقارنةً بالبيئات متعددة المستأجرين، وتضم فوائد الأمن المعتادة للسحابة الخاصة، لكنها أغلى من خيارات السحابة العامة أو VPC.
تُعرَف السحابة الخاصة للتخزين أيضًا باسم السحابة الداخلية أو التخزين الداخلي، وتستخدم نماذج تقديم الخدمات السحابية لتوفير التخزين للمؤسسة. يتم تخزين البيانات داخل مركز البيانات على بنية تحتية مخصصة، لكن يتم توفير الوصول إليها لوحدات الأعمال -وربما للشركات الشريكة- كخدمة.
يتيح هذا النهج للمؤسسة الاستفادة من بعض مزايا الحوسبة السحابية -مثل المرونة وسرعة توفير الموارد- مع الاحتفاظ ببنية مستأجر واحد.
بخلاف الخصوصية والتحكم بالبيانات، إليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي تعتمد بها المؤسسات على السحابة الخاصة لدعم مبادرات أعمالها. للحصول على نظرة أعمق، اطَّلِع على "حالات استخدام السحابة الخاصة: 6 طرق تُضيف بها السحابة الخاصة قيمة لأعمال المؤسسة".
تدعم السحابة الخاصة تحديث التطبيقات من خلال توفير البنية التحتية والمرونة لترقية المنصات والبنى للتطبيقات القديمة.
يُتيح هذا الدعم للمستخدمين تبنّي بنى وممارسات التطبيقات السحابية الأصلية، مثل عمليات التطوير والنقل بالحاويات والخدمات المصغرة، مع الحفاظ على التحكم في بيئتهم.
تؤدي السحابة الخاصة دورًا حيويًا في استراتيجية السحابة الهجينة متعددة البيئات، حيث تمكِّن المؤسسات من التحكم وتحقيق المرونة عبر اختيار أفضل بيئة سحابية لكل عبء عمل.
يشمل ذلك اتخاذ القرار بشأن كيفية الاستفادة من أفضل عروض الخدمات، مثل IaaS وPaaS وSaaS، بالإضافة إلى الخدمات السحابية الأخرى.
يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من البنية التحتية السحابية الخاصة على الحافة لمعالجة البيانات الحساسة محليًا.
تُتيح هذه القدرة لقطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي قائمة على البيانات مع الحفاظ على الامتثال للوائح الخصوصية.
اليوم، تستفيد الشركات من الذكاء الاصطناعي في البيئات السحابية الخاصة.
تشمل حالات الاستخدام العمليات الأمنية، حيث يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تعزيز الدفاعات من خلال تحليل البيانات التاريخية والتعرُّف على الأنماط والحالات الشاذة. ويمكن لهذه النماذج أيضًا اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي.
