ما المقصود بالتوفر العالي؟

التوفر العالي مصطلح يشير إلى قدرة النظام على تقديم خدماته بشكل متواصل وموثوق، مع تقليل وقت التوقف إلى أدنى حد ممكن (أي بنسبة 100% تقريبًا في جميع الأوقات).
يجب أن تكون أنظمة التوفر العالي قادرة على تحمل حالات الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المجدولة والكوارث على مستوى الموقع. وفي العادة، تعطينا أنظمة التوفر العالي ميزتين:
ومع تزايد عدد مبادرات التحول الرقمي وما يتبعها من تحرك العديد من الخدمات نحو التقنيات السحابية، أصبحت حلول التوفر العالي تُقدَّم الآن من قِبَل العديد من شركات التكنولوجيا والبرامج كخدمة (SaaS)، بما في ذلك Microsoft و Amazon (AWS)، و IBM® و Red Hat® والمزيد.
يعد التوفر العالي لأنظمة تقنية المعلومات مهمًا بشكل خاص في الصناعات التي تعتمد فيها التطبيقات الحساسة على وجود نظام لا تحدث فيه فترات تعطل أو تحدث نادرًا. على سبيل المثال، في المستشفيات ومراكز البيانات، يعتمد المستخدمون على حلول التوفر العالي لأداء العديد من الوظائف اليومية الاعتيادية. إذا لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى نظام ما لأي سبب من الأسباب، فإنه يتم اعتباره "غير متوفر". تُعرف الفترة الزمنية التي يكون فيها النظام غير متوفر للمستخدمين بفترة التعطل.
يتكون التعافي من الكوارث من تقنيات البنية التحتية لتقنية المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع أو تقليل فقدان البيانات وتعطيل الأعمال الإدارية الناتجة عن أحداث كارثية. من ناحية أخرى، يتعلق التوفر العالي عادةً بالأعطال أو الأخطاء الصغيرة التي قد تؤثر في توافر الأنظمة.
وعلى الرغم من اختلاف التوفر العالي والتعافي من الكوارث، إلا أنهما يشتركان في هدف تقليل تعطل أنظمة تقنية المعلومات إلى الحد الأدنى، وكلاهما عادةً ما يستخدم عناصر وأنظمة مكررة احتياطيًا كجزء من استراتيجية شاملة. كما أن كلًّا من التوفر العالي والتعافي من الكوارث يستخدم النسخ الاحتياطي للبيانات الاحتياطية لإتاحة البيانات في حالة حدوث مجموعة كبيرة من المشكلات، بما في ذلك أعطال الأجهزة وأعطال البرامج وانقطاع الطاقة.
تحمل الأعطال يُقصد به قدرة النظام على العمل بشكل مستمر بعد تعطل أحد مكوناته المهمة أو أكثر. وكما هو الحال مع التوفر العالي، يمكن أن يساعد تحمل الأعطال في إتاحة النظام أثناء حدوث عطل أو بعد حدوثه.
ومع ذلك، يختلف تحمل الأعطال والتوفر العالي في طريقة تعاملهما مع فترة التعطل. فبينما يسعى التوفر العالي إلى تحقيق أقل قدر ممكن من التعطل، فإن الهدف من تحمل الأعطال هو عدم حدوث أعطال من الأساس، وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العناصر الزائدة عن الحاجة؛ أي وجود نسخة احتياطية أو نسخة ثانوية من كل عنصر في البنية التحتية.
مع اعتماد المؤسسات أكثر من أي ذي قبل على الخدمات عبر الإنترنت والبنى التحتية السحابية والتقنية السحابية الهجينة لتقديم التطبيقات والخدمات المهمة، تتزايد متطلبات البنية التحتية، وهو ما يجعل التوفر العالي ضمن الأولويات. فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا التي تحققها المؤسسات من الأنظمة ذات التوفر العالي.
نظرًا إلى أن التحول الرقمي هدف رئيسي لمعظم الشركات، فإن التوفر العالي للأنظمة أمر بالغ الأهمية لتوفير وصول غير محدود للموظفين والعملاء إلى التطبيقات المهمة1.
يمكن أن تؤدي أعطال الأنظمة التي يتوقف العمل بسببها لساعات قليلة أو حتى بضع دقائق إلى كوارث في العلاقات العامة للمؤسسات في مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك البرامج كخدمة (SaaS)، والطيران، والتقنية المحمولة2. وتضمن البنية التحتية للتوفر العالي عدم تأثر سمعة العلامة التجارية بسبب انقطاع الخدمة أو التعطل غير المتوقع.
يجب أن يوفر مزودو الخدمات المُدارة (MSP) توفرًا عاليًا للشبكات وإلا تعرضوا لخطر عدم الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA). تساعد أنظمة التوفر العالي مزودي الخدمات المُدارة في تقديم شبكات يمكن لعملائهم المهمين الاعتماد عليها، مثل تلك التي تساعد في قيادة المركبات ذاتية القيادة بأمان أو تساعد مرفق الرعاية الصحية في إدارة سجلات المرضى.
سواء أكانت الشركات تسعى إلى تحقيق عدم حدوث فترات تعطل في مجالات مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المالية، أم ببساطة تبحث عن طرق لتجنب الإضرار بالسمعة الناجم عن انقطاع الخدمة، فإن الشركات التي تبحث عن التوفر العالي تتبع عادةً عملية مكونة من 4 خطوات.
يستخدم العديد من أنظمة التوفر العالي موازنة التحميل، وهي عملية توزيع حركة مرور البيانات بين خوادم متعددة لتحسين مدى توفر التطبيقات. على سبيل المثال، في حالة وجود موقع إلكتروني أو خدمة سحابية ذات حركة مرور بيانات عالية، يتلقى النظام ملايين الطلبات من المستخدمين يوميًا. تضمن لنا موازنة التحميل أن تتمكن التطبيقات من توصيل المحتوى من خوادم الموقع الإلكتروني إلى المستخدمين بسرعة ودون انقطاع. كما تساعد موازنة التحميل، خاصةً عند استخدام العديد من موازنات التحميل في وقت واحد، على ضمان عدم إرهاق أي عنصر مفرد في النظام فلا يؤدي إلى نقطة عطل واحدة تتسبب في فترة تعطل أو انقطاع الخدمة.
يُقصد بالتكرار—وجود عنصر ثانوي أو احتياطي جاهز للعمل كبديل احتياطي في حال تعطل العنصر الأساسي—وهو جزء مهم من نظام التوفر العالي. حيث يمكّن التكرار قواعد البيانات من البقاء متاحة للمستخدمين والتطبيقات حتى عندما يتعطل أحد عناصرها. وإذا كان أحد المكونات في نظام ما غير متكرر، فإنه يُعدّ نقطة ضعف وحيدة، حيث يمكن أن يؤدي تعطله إلى توقف النظام بأكمله عن العمل.
تكون مجموعات التوفر العالي والمعروفة أيضًا باسم المجموعات عالية التوفر، عبارة عن مجموعات من الأجهزة المتصلة التي تعمل معًا كنظام واحد. فإذا ما تعطل أحد الأجهزة في المجموعة، يقوم برنامج إدارة المجموعة بنقل أعباء العمل الخاصة به إلى جهاز آخر. وداخل مجموعة التوفر العالي، يضمن التخزين المشترك بين كل عقدة (حاسوب) عدم فقدان أي بيانات في حال توقف إحدى العقد عن العمل.
يتم قياس التوفر العالي فيما يتعلق بتشغيل النظام بنسبة 100%، أو عدم وجود أي تعطل. وعلى الرغم من عدم وجود نظام يمكنه العمل بنسبة 100%، فإن تحديد هذا الهدف يساعد على تقييم مستوى توفر النظام خلال فترة زمنية معينة. وأحد أكثر المقاييس الشائعة للأنظمة والخدمات عالية التوفر هو ما يسمى التوفر بمعيار خمس تسعات.
يقصد بالتوفر بمعيار خمس تسعات أنَّ النظام يمكنه العمل والقيام بمهامه بنسبة 99.999% من الوقت. وعادةً، تتطلب الأنظمة الموجودة في الصناعات شديدة الأهمية فقط، مثل الرعاية الصحية أو النقل أو المالية أو الحكومة، التوفر بمعيار خمس تسعات. وهذه الأنظمة تلعب دورًا مهمًا في حياة الناس، حيث تؤثر على وصولهم إلى الطعام والمأوى والرفاهية الاقتصادية.
لا تتطلب الأنظمة التي لا تعمل في هذه الصناعات شديدة الأهمية قدرًا كبيرًا من التوفر التشغيلي، ويمكنها الاكتفاء بتوفر بمعيار "ثلاث أو أربع تسعات" (99.9% أو 99.99%). وتوجد طريقة أخرى شائعة لوصف ذلك وهي القول بأنَّ النظام عالي التوفر لديه "99.9/99.999% من مدة التشغيل".
بالإضافة إلى التوفر بمعيار خمس تسعات، يستخدم مديرو أنظمة تقنية المعلومات العديد من المقاييس الرئيسية الأخرى لقياس مدى توفر أنظمتهم:
مع تنفيذ المؤسسات مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق في العديد من المجالات، تتزايد متطلبات التوفر على البنية التحتية الخاصة بها. وقد عزز العمل عن بُعد وانتشار شبكات الجيل الخامس توقعات المستخدمين بأن يكون لديهم الوصول إلى البيانات والتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب أن تكون الأنظمة الأساسية التي تدعم التطبيقات وتتحكم في الوصول إلى البيانات متاحة بشكل مستمر. فيما يلي بعض الأمثلة على أنظمة التوفر العالي التي تساعد المؤسسات الحديثة على تحقيق النجاح والازدهار:
مضت الأيام التي كان فيها الطبيب يتصفح الملفات في خزانة للعثور على تاريخ آخر تطعيم لك. اليوم، إذا تواجدت في غرفة الطوارئ أو عيادة الاختصاصي، فمن المؤكد تقريبًا أن طبيبك سيصل إلى سجلاتك عبر الإنترنت. ونظرًا للطبيعة الحاسمة والخاصة لهذا النوع من المعلومات، فإن سجلات السلامة الإلكترونية (EHR) هي مثال على نظام عالي التوفر يمكنه تقديم معلومات دقيقة بشكل آمن في غضون ثوانٍ تقريبًا مع فترة تعطل شبه معدومة.
تعتمد المركبات بدون سائق، أو ذاتية القيادة، مثل السيارات والطائرات بدون طيار وغيرها، على اتصالات إنترنت سريعة وقوية لكي تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) التي تتحكم فيها من العمل. فعندما تتوقف مركبة ذاتية القيادة عند إشارة مرور، على سبيل المثال، يتم معالجة عشرات الآلاف من قطع البيانات في الوقت شبه الفعلي حتى تتوقف عند الإشارة حيث يفترض بها ذلك وتواصل طريقها إلى وجهتها. وتعدّ الإتاحة العالية أمرًا بالغ الأهمية للتشغيل الآمن للمركبات ذاتية القيادة من جميع الأنواع.
إنترنت الأشياء (IOT) عبارة عن شبكة من الأجهزة المادية والمركبات والأجهزة المنزلية وغيرها من الأشياء المزودة بأجهزة استشعار متصلة بالإنترنت تسمح لها بجمع البيانات ومشاركتها. ومع توسع نظام إنترنت الأشياء في الطرق والممرات المائية والأجهزة المنزلية ومراقبة الطقس والمزيد، أصبحت ملايين الأجهزة تعتمد على الشبكات. ويساعد التوفر العالي على ضمان تشغيل الشبكات التي تدعم أجهزة إنترنت الأشياء بسلاسة ودون انقطاع.
مع اكتشاف المؤسسات المزيد من الطرق لاستخدام الكميات الهائلة من البيانات التي تنتجها في العصر الرقمي، يُعدّ التوفر العالي أمرًا ضروريًا لمعالجة البيانات بكفاءة وفعالية. حيث تقوم مراكز البيانات ومنصات التحليلات المعقدة بمعالجة البيانات بشكل مستمر وتحليلها في الوقت الفعلي ، ويمكن أن تؤدي فترة التعطل إلى تأخر تسليم مشاريع شهورًا عديدة. تساعد حلول التوفر العالي المؤسسات على الوصول إلى بياناتها الأكثر أهمية على مدار الساعة طوال الأسبوع طوال العام.
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