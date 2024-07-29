ما المقصود بالتوفر العالي؟

IT infrastructure
29 يوليو 2024

المؤلفون

Mesh Flinders

Author, IBM Think

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما المقصود بالتوفر العالي؟

التوفر العالي مصطلح يشير إلى قدرة النظام على تقديم خدماته بشكل متواصل وموثوق، مع تقليل وقت التوقف إلى أدنى حد ممكن (أي بنسبة 100% تقريبًا في جميع الأوقات). 

يجب أن تكون أنظمة التوفر العالي قادرة على تحمل حالات الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المجدولة والكوارث على مستوى الموقع. وفي العادة، تعطينا أنظمة التوفر العالي ميزتين:

  • يجب أن تكون متوفرة للاستخدام بنسبة تُقارب 100% من الوقت.
  • يجب أن تكون قادرة على تلبية مجموعة معينة من توقعات المستخدم المحددة مسبقًا. 

ومع تزايد عدد مبادرات التحول الرقمي وما يتبعها من تحرك العديد من الخدمات نحو التقنيات السحابية، أصبحت حلول التوفر العالي تُقدَّم الآن من قِبَل العديد من شركات التكنولوجيا والبرامج كخدمة (SaaS)، بما في ذلك Microsoft و Amazon (AWS)، و IBM®  و Red Hat® والمزيد.

يعد التوفر العالي لأنظمة تقنية المعلومات مهمًا بشكل خاص في الصناعات التي تعتمد فيها التطبيقات الحساسة على وجود نظام لا تحدث فيه فترات تعطل أو تحدث نادرًا. على سبيل المثال، في المستشفيات ومراكز البيانات، يعتمد المستخدمون على حلول التوفر العالي لأداء العديد من الوظائف اليومية الاعتيادية. إذا لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى نظام ما لأي سبب من الأسباب، فإنه يتم اعتباره "غير متوفر". تُعرف الفترة الزمنية التي يكون فيها النظام غير متوفر للمستخدمين بفترة التعطل.

التوفر العالي مقابل التعافي من الكوارث (DR)

يتكون التعافي من الكوارث من تقنيات البنية التحتية لتقنية المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع أو تقليل فقدان البيانات وتعطيل الأعمال الإدارية الناتجة عن أحداث كارثية. من ناحية أخرى، يتعلق التوفر العالي عادةً بالأعطال أو الأخطاء الصغيرة التي قد تؤثر في توافر الأنظمة.

وعلى الرغم من اختلاف التوفر العالي والتعافي من الكوارث، إلا أنهما يشتركان في هدف تقليل تعطل أنظمة تقنية المعلومات إلى الحد الأدنى، وكلاهما عادةً ما يستخدم عناصر وأنظمة مكررة احتياطيًا كجزء من استراتيجية شاملة. كما أن كلًّا من التوفر العالي والتعافي من الكوارث يستخدم النسخ الاحتياطي للبيانات الاحتياطية لإتاحة البيانات في حالة حدوث مجموعة كبيرة من المشكلات، بما في ذلك أعطال الأجهزة وأعطال البرامج وانقطاع الطاقة.

التوفر العالي مقابل تحمل الأخطاء

تحمل الأعطال يُقصد به قدرة النظام على العمل بشكل مستمر بعد تعطل أحد مكوناته المهمة أو أكثر. وكما هو الحال مع التوفر العالي، يمكن أن يساعد تحمل الأعطال في إتاحة النظام أثناء حدوث عطل أو بعد حدوثه.

ومع ذلك، يختلف تحمل الأعطال والتوفر العالي في طريقة تعاملهما مع فترة التعطل. فبينما يسعى التوفر العالي إلى تحقيق أقل قدر ممكن من التعطل، فإن الهدف من تحمل الأعطال هو عدم حدوث أعطال من الأساس، وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العناصر الزائدة عن الحاجة؛ أي وجود نسخة احتياطية أو نسخة ثانوية من كل عنصر في البنية التحتية.

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مزايا التوفر العالي

مع اعتماد المؤسسات أكثر من أي ذي قبل على الخدمات عبر الإنترنت والبنى التحتية السحابية والتقنية السحابية الهجينة لتقديم التطبيقات والخدمات المهمة، تتزايد متطلبات البنية التحتية، وهو ما يجعل التوفر العالي ضمن الأولويات. فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا التي تحققها المؤسسات من الأنظمة ذات التوفر العالي.

زيادة المرونة

نظرًا إلى أن التحول الرقمي هدف رئيسي لمعظم الشركات، فإن التوفر العالي للأنظمة أمر بالغ الأهمية لتوفير وصول غير محدود للموظفين والعملاء إلى التطبيقات المهمة1.
تأمين البيانات
بفضل بنية التوفر العالي، تضمن المؤسسة استمرار إتاحة البيانات الأكثر أهميةً وإمكانية الوصول إليها وحمايتها من الاختراقات غير المصرح بها.
تحسين سمعة العلامة التجارية

يمكن أن تؤدي أعطال الأنظمة التي يتوقف العمل بسببها لساعات قليلة أو حتى بضع دقائق إلى كوارث في العلاقات العامة للمؤسسات في مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك البرامج كخدمة (SaaS)، والطيران، والتقنية المحمولة2. وتضمن البنية التحتية للتوفر العالي عدم تأثر سمعة العلامة التجارية بسبب انقطاع الخدمة أو التعطل غير المتوقع.
خدمة أفضل للعملاء

يجب أن يوفر مزودو الخدمات المُدارة (MSP) توفرًا عاليًا للشبكات وإلا تعرضوا لخطر عدم الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA). تساعد أنظمة التوفر العالي مزودي الخدمات المُدارة في تقديم شبكات يمكن لعملائهم المهمين الاعتماد عليها، مثل تلك التي تساعد في قيادة المركبات ذاتية القيادة بأمان أو تساعد مرفق الرعاية الصحية في إدارة سجلات المرضى.
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كيفية تحقيق التوفر العالي

سواء أكانت الشركات تسعى إلى تحقيق عدم حدوث فترات تعطل  في مجالات مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المالية، أم ببساطة تبحث عن طرق لتجنب الإضرار بالسمعة الناجم عن انقطاع الخدمة، فإن الشركات التي تبحث عن التوفر العالي تتبع عادةً عملية مكونة من 4 خطوات.

  1. التخلص من نقاط الأعطال الفردية: تعد نقاط الأعطال الفردية العناصر التي تتسبب في توقف النظام بأكمله عن العمل في حال تعطلها. على سبيل المثال، إذا كانت هناك مجموعة من الخوادم تعمل على مفتاح شبكة واحد ثم تعطل هذا المفتاح، فسيتعطل كل خادم في الشبكة. وغالبًا ما يتم استخدام أسلوب يسمى موازنة التحميل—حيث يتم توزيع العمل عبر قدرات النظام—لتقليل نقاط الأعطال الفردية أو حتى التخلص منها.

  2. القدرة على تجاوز الفشل بشكل موثوق: تجاوز الفشل هو نقل أعباء العمل من نظام أساسي إلى نظام ثانوي في حال حدوث فشل في النظام الأساسي. وعندما تقوم الشركات بإنشاء تجاوز عطل موثوق فيه، عندئذٍ يمكن نقل أعباء العمل بسهولة دون حدوث فترة تعطل كبيرة أو فقدان للبيانات أو انخفاض في الأداء التشغيلي.

  3. كشف الأعطال على الفور: يعتمد التوفر العالي على وجود عمليات لكشف الأعطال أو حالات التوقف في النظام فور حدوثها. يحتوي العديد من الأنظمة الحديثة على نظام كشف عن الأعطال مدمج وآلي. حتى إن بعضها يمكنه اكتشاف العطل واختيار مسار العمل التالي، مثل تنفيذ عملية تجاوز العطل.

  4. بناء قدرات قوية للنسخ احتياطي للبيانات واستعادتها: عند تعطل أجزاء فردية من النظام، يمكن أن تُفقد البيانات إذا لم تكن إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة المناسبة موجودة. تقوم تقنيات حماية البيانات وممارساتها بإنشاء نسخ دورية من البيانات والتطبيقات على جهاز ثانوي منفصل حتى يمكن استرداد البيانات والتطبيقات بسرعة.

موازنة التحميل

يستخدم العديد من أنظمة التوفر العالي موازنة التحميل، وهي عملية توزيع حركة مرور البيانات بين خوادم متعددة لتحسين مدى توفر التطبيقات. على سبيل المثال، في حالة وجود موقع إلكتروني أو خدمة سحابية ذات حركة مرور بيانات عالية، يتلقى النظام ملايين الطلبات من المستخدمين يوميًا. تضمن لنا موازنة التحميل أن تتمكن التطبيقات من توصيل المحتوى من خوادم الموقع الإلكتروني إلى المستخدمين بسرعة ودون انقطاع. كما تساعد موازنة التحميل، خاصةً عند استخدام العديد من موازنات التحميل في وقت واحد، على ضمان عدم إرهاق أي عنصر مفرد في النظام فلا يؤدي إلى نقطة عطل واحدة تتسبب في فترة تعطل أو انقطاع الخدمة.

التكرار

يُقصد بالتكرار—وجود عنصر ثانوي أو احتياطي جاهز للعمل كبديل احتياطي في حال تعطل العنصر الأساسي—وهو جزء مهم من نظام التوفر العالي. حيث يمكّن التكرار قواعد البيانات من البقاء متاحة للمستخدمين والتطبيقات حتى عندما يتعطل أحد عناصرها. وإذا كان أحد المكونات في نظام ما غير متكرر، فإنه يُعدّ نقطة ضعف وحيدة، حيث يمكن أن يؤدي تعطله إلى توقف النظام بأكمله عن العمل.

المجموعات عالية التوفر

تكون مجموعات التوفر العالي والمعروفة أيضًا باسم المجموعات عالية التوفر، عبارة عن مجموعات من الأجهزة المتصلة التي تعمل معًا كنظام واحد. فإذا ما تعطل أحد الأجهزة في المجموعة، يقوم برنامج إدارة المجموعة بنقل أعباء العمل الخاصة به إلى جهاز آخر. وداخل مجموعة التوفر العالي، يضمن التخزين المشترك بين كل عقدة (حاسوب) عدم فقدان أي بيانات في حال توقف إحدى العقد عن العمل.

كيف يمكنك قياس التوفر العالي؟

يتم قياس التوفر العالي فيما يتعلق بتشغيل النظام بنسبة 100%، أو عدم وجود أي تعطل. وعلى الرغم من عدم وجود نظام يمكنه العمل بنسبة 100%، فإن تحديد هذا الهدف يساعد على تقييم مستوى توفر النظام خلال فترة زمنية معينة. وأحد أكثر المقاييس الشائعة للأنظمة والخدمات عالية التوفر هو ما يسمى التوفر بمعيار خمس تسعات.

التوفر بمعيار خمس تسعات

يقصد بالتوفر بمعيار خمس تسعات أنَّ النظام يمكنه العمل والقيام بمهامه بنسبة 99.999% من الوقت. وعادةً، تتطلب الأنظمة الموجودة في الصناعات شديدة الأهمية فقط، مثل الرعاية الصحية أو النقل أو المالية أو الحكومة، التوفر بمعيار خمس تسعات. وهذه الأنظمة تلعب دورًا مهمًا في حياة الناس، حيث تؤثر على وصولهم إلى الطعام والمأوى والرفاهية الاقتصادية.

لا تتطلب الأنظمة التي لا تعمل في هذه الصناعات شديدة الأهمية قدرًا كبيرًا من التوفر التشغيلي، ويمكنها الاكتفاء بتوفر بمعيار "ثلاث أو أربع تسعات" (99.9% أو 99.99%). وتوجد طريقة أخرى شائعة لوصف ذلك وهي القول بأنَّ النظام عالي التوفر لديه "99.9/99.999% من مدة التشغيل".

مقاييس مهمة أخرى: الوقت المتوسط ووقت التعافي

بالإضافة إلى التوفر بمعيار خمس تسعات، يستخدم مديرو أنظمة تقنية المعلومات العديد من المقاييس الرئيسية الأخرى لقياس مدى توفر أنظمتهم:

  • متوسط الوقت بين الأعطال : متوسط الوقت بين الأعطال هو مقياس لموثوقية النظام أو العنصر. وهو عنصر مهم في إدارة الصيانة، ويمثل متوسط الوقت الذي سيعمل فيه النظام أو العنصر قبل تعطله. وتستخدم صيغة متوسط الوقت بين الأعطال غالبًا في سياق صيانة الأنظمة الصناعية أو الإلكترونية، حيث يمكن أن يؤدي فشل أحد العناصر إلى حدوث فترة  تعطل كبيرة أو حتى مخاطر على السلامة، ولكن يستخدم متوسط الوقت بين الأعطال في العديد من أنواع الأنظمة القابلة للإصلاح والصناعات المتنوعة.

  • متوسط وقت إصلاح العطل: يعد متوسط وقت إصلاح العطل، المعروف أيضًا باسم متوسط وقت التعافي، مقياسًا يُستخدم لقياس متوسط الوقت الذي يستغرقه إصلاح نظام أو جزء من جهاز بعد تعطله. ويتضمن متوسط وقت إصلاح العطل الفترة الزمنية من حدوث العطل إلى استعادة النظام أو الجهاز لوظائفه كاملة. يشمل ذلك الفترة الزمنية المستغرقة في اكتشاف العطل، وتشخيص المشكلة، وإصلاحها. ويُعدّ متوسط وقت إصلاح العطل (MTTR) مقياسًا مهمًا يجب مراقبته لأنه يقيّم مدى توفر الأنظمة والمعدات وموثوقيتها.

  • هدف وقت التعافي  (RTO): هدف وقت التعافي هو الفترة الزمنية المطلوبة للتعافي من انقطاع العمليات العادية للنظام أو التطبيق أو مجموعة التطبيقات واستئنافها، سواء كان الانقطاع مجدولاً أو غير مجدول أو كارثيًا. قد يختلف هدف وقت التعافي باختلاف نوع الانقطاع، سواء كان مجدولًا أو غير مجدول أو ناتجًا عن كارثة.

  • هدف نقطة التعافي : هدف نقطة التعافي هو نقطة زمنية بالنسبة للعطل الذي تحتاج فيها إلى الحفاظ على البيانات. ويتم الحفاظ على تغييرات البيانات التي سبقت العطل أو الكارثة بمقدار هذه الفترة الزمنية على الأقل من خلال عملية التعافي. ويُعدّ الصفر قيمة صحيحة وتعادل مطلب "عدم فقدان أي بيانات".

أمثلة عالية التوفر

مع تنفيذ المؤسسات مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق في العديد من المجالات، تتزايد متطلبات التوفر على البنية التحتية الخاصة بها. وقد عزز العمل عن بُعد وانتشار شبكات الجيل الخامس توقعات المستخدمين بأن يكون لديهم الوصول إلى البيانات والتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب أن تكون الأنظمة الأساسية التي تدعم التطبيقات وتتحكم في الوصول إلى البيانات متاحة بشكل مستمر. فيما يلي بعض الأمثلة على أنظمة التوفر العالي التي تساعد المؤسسات الحديثة على تحقيق النجاح والازدهار:

سجلات السلامة الإلكترونية (EHR)

مضت الأيام التي كان فيها الطبيب يتصفح الملفات في خزانة للعثور على تاريخ آخر تطعيم لك. اليوم، إذا تواجدت في غرفة الطوارئ أو عيادة الاختصاصي، فمن المؤكد تقريبًا أن طبيبك سيصل إلى سجلاتك عبر الإنترنت. ونظرًا للطبيعة الحاسمة والخاصة لهذا النوع من المعلومات، فإن سجلات السلامة الإلكترونية (EHR) هي مثال على نظام عالي التوفر يمكنه تقديم معلومات دقيقة بشكل آمن في غضون ثوانٍ تقريبًا مع فترة تعطل شبه معدومة.
المركبات ذاتية القيادة

تعتمد المركبات بدون سائق، أو ذاتية القيادة، مثل السيارات والطائرات بدون طيار وغيرها، على اتصالات إنترنت سريعة وقوية لكي تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) التي تتحكم فيها من العمل. فعندما تتوقف مركبة ذاتية القيادة عند إشارة مرور، على سبيل المثال، يتم معالجة عشرات الآلاف من قطع البيانات في الوقت شبه الفعلي حتى تتوقف عند الإشارة حيث يفترض بها ذلك وتواصل طريقها إلى وجهتها. وتعدّ الإتاحة العالية أمرًا بالغ الأهمية للتشغيل الآمن للمركبات ذاتية القيادة من جميع الأنواع.
إنترنت الأشياء (IoT)

إنترنت الأشياء (IOT) عبارة عن شبكة من الأجهزة المادية والمركبات والأجهزة المنزلية وغيرها من الأشياء المزودة بأجهزة استشعار متصلة بالإنترنت تسمح لها بجمع البيانات ومشاركتها. ومع توسع نظام إنترنت الأشياء في الطرق والممرات المائية والأجهزة المنزلية ومراقبة الطقس والمزيد، أصبحت ملايين الأجهزة تعتمد على الشبكات. ويساعد التوفر العالي على ضمان تشغيل الشبكات التي تدعم أجهزة إنترنت الأشياء بسلاسة ودون انقطاع.
البيانات الكبيرة

مع اكتشاف المؤسسات المزيد من الطرق لاستخدام الكميات الهائلة من البيانات التي تنتجها في العصر الرقمي، يُعدّ التوفر العالي أمرًا ضروريًا لمعالجة البيانات بكفاءة وفعالية. حيث تقوم مراكز البيانات ومنصات التحليلات المعقدة بمعالجة البيانات بشكل مستمر وتحليلها في الوقت الفعلي ، ويمكن أن تؤدي فترة التعطل إلى تأخر تسليم مشاريع شهورًا عديدة. تساعد حلول التوفر العالي المؤسسات على الوصول إلى بياناتها الأكثر أهمية على مدار الساعة طوال الأسبوع طوال العام.

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