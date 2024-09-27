حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات

اكتشِف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك
يمكن أن يساعدك أحدث جيل من خوادم، وحلول التخزين، والبرامج من IBM على التحديث وتوسيع النطاق محليًا وفي البيئة السحابية باستخدام تقنية سحابية هجينة آمنة وأتمتة ورؤى موثوقة للذكاء الاصطناعي.
يمكنك التشغيل على منصة مشتركة عبر التقنية السحابية الهجينة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي للعمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع والتحديث في المكان وبالوتيرة التي تناسبك.
إن استخدام الخوادم وحلول التخزين والتقنيات المناسبة يمكّنك من تطبيق نهج للثقة الصفرية للحماية من عمليات الاختراق وللحفاظ على خصوصية البيانات عبر الأنظمة البنائية الهجينة، وتوحيد حماية البيانات مع المرونة الإلكترونية.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك.