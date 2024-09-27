حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات

اكتشِف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك
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رسم توضيحي يعرض كيف تعمل أجهزة IBM جنبًا إلى جنب

يمكن أن يساعدك أحدث جيل من خوادم، وحلول التخزين، والبرامج من IBM على التحديث وتوسيع النطاق محليًا وفي البيئة السحابية باستخدام تقنية سحابية هجينة آمنة وأتمتة ورؤى موثوقة للذكاء الاصطناعي.
التحديث باستخدام التقنية السحابية الهجينة للذكاء الاصطناعي

يمكنك التشغيل على منصة مشتركة عبر التقنية السحابية الهجينة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي للعمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع والتحديث في المكان وبالوتيرة التي تناسبك.

 تقنية المعلومات المحلية للتقنية السحابية الهجينة
حافِظ على حماية أعمالك وبياناتك ومرونتها على مستوى تقنية المعلومات الهجينة – حتى في أثناء التعطّل.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات
ادمِج الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع استراتيجية البيانات وتحوّل الأعمال.
تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات
يمكنك تحديث التطبيقات والخوادم وحلول التخزين القائمة للتكامل بسلاسة مع التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
أطلِق العنان للابتكار اليوم
نظرًا لما اكتسبته الثورة الرقمية من قوة دافعة، لمسنا أن الشركات في جميع أنحاء العالم تكثّف جهودها لتقديم تجارب رقمية ذكية وسلسلة بالاستفادة من الأتمتة القائمة على البيانات.
MOOR Insights:الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التحوّل الرقمي
ترى شركة MI&S أن هناك شركة واحدة على وجه الخصوص يمكنها إحداث تأثير كبير في نطاق كل شيء كخدمة (XaaS)—ألا وهي IBM.
استكشِف أحدث استراتيجيات التقنية السحابية الهجينة من الشركات الرائدة في تقنية المعلومات
تضمين الأمن وحماية البيانات

إن استخدام الخوادم وحلول التخزين والتقنيات المناسبة يمكّنك من تطبيق نهج للثقة الصفرية للحماية من عمليات الاختراق وللحفاظ على خصوصية البيانات عبر الأنظمة البنائية الهجينة، وتوحيد حماية البيانات مع المرونة الإلكترونية.

 أجهزة الكمبيوتر المركزية
احمِ التطبيقات والبيانات الحساسة بطبقة من الخصوصية والأمن عبر تقنية المعلومات الهجينة باستخدام ®IBM Z.
حماية بيانات التخزين
اطمح إلى ما هو أكثر من تخزين البيانات — فبإمكانك توحيد حماية أحمال التشغيل والمرونة الإلكترونية.
حلول تخزين الكمبيوتر المركزي
امتلِك قدرات أمنية متقدمة تحمي أنظمة مؤسستك من التهديدات الأمنية المنتشرة اليوم.
خدمات دورة الحياة التقنية
احصل على دعم يستند إلى خبرات متمرسة في البنية التحتية للتقنية السحابية الهجينة.
دراسات حالة
Warehouse worker wearing face mask and protective workwear checking products using digital tablet
التقنية السحابية الخاصة لأحمال التشغيل الحسّاسة
Tomago Aluminum Company Pty. تنقل نظام ®SAP HANA من التقنية السحابية العامة إلى تقنية سحابية خاصة باستخدام IBM Power والتخزين بالذاكرة الوميضية من IBM وRed Hat لأغراض تتعلق باتساق التسعير والمرونة والتحلي بالمرونة في توسيع النطاق بسهولة.
Mature businesswoman driving a car searching location on her smartphone. Woman behind steering wheel using phone for navigation.
حلول القيادة الذاتية باستخدام التخزين والذكاء الاصطناعي
تستفيد Continental من المرونة والتكامل السلس لنظام IBM Storage مع الحاويات لتحديث عملية تطوير تطبيقاتها من دون التأثير في الأداء أو قابلية التوسّع أو البساطة.
Asian woman worker working with digital tablet checking boxes Logistic import and export supplies packages in Warehouse , Logistics concept
دمج الأمن في التقنية السحابية العامة بمستوى غير مسبوق
تقدم Phoenix Systems للعملاء بيئة تنفيذ موثوقة، بدءًا من معالجات تشفير البيانات المشتركة في خادم LinuxONE وصولاً إلى دعم الحوسبة السرية حيث يتم تضمين الأمان في كل طبقة من طبقات المجموعة.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك.

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