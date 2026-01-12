اكتسب المرونة وخفة الحركة، وسرِّع من وتيرة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وابتكر بثقة مع IBM Cloud Paks
IBM Cloud Paks توفر برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتسريع تحديث التطبيقات مع قدرات بيانات وأتمتة وأمان مدمجة مسبقًا. يقدم برنامجنا تجربة شاملة وموحدة لمنصة السحابة الهجينة، مما يمكن فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من بناء وتحديث التطبيقات بشكل أسرع عبر أي سحابة أو بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات.
مع IBM Cloud Paks، يمكنك الوصول إلى Red Hat Marketplace، وهو سوق السحابة المفتوح مع نظام بنائي غني من الشركاء الذين يقدمون برامج معتمدة من IBM، ويمكنك نشر البرمجيات بسهولة على أي سحابة أو تكنولوجيا المعلومات على Red Hat OpenShift.
تسريع دورات التطوير باستخدام حلول IBM وRed Hat معًا.¹
تقليل وقت المعالجة من خلال الاستفادة من الأتمتة الفائقة لتعزيز الإنتاجية.²
تقليل البصمة في البنية التحتية، وخفض النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من خلال تحديث التطبيقات وتحسين السحابة الهجينة.
توحيد وتبسيط جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها.
أتمتة العمليات التجارية لتحقيق أداء أفضل.
أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ.
اربط تطبيقاتك وبياناتك بحل برمجي للتكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومحايد للسحابة.
التشغيل الآلي للشبكات لتقديم عمليات لا تعمل باللمس.
وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك
تعرّف على كيفية استخدام الأدوار والصناعات المختلفة لـ IBM Cloud Paks.
قم بمعالجة مطالبات التأمين بشكل أسرع، والحماية من الاحتيال، واكتسب رؤى أفضل، ووفر تجربة عملاء أفضل.
استحوذ على أعمال جديدة، وارتقِ بتجربة المستخدم، وحسِّن التنبؤات واتخذ قرارات أفضل بشأن القروض.
قم بتحسين العمليات وتحسين الرؤية والتعاون وإرضاء العملاء رقميًا وفي التخزين.
فإنها تراقب وتدير بيانات من 700.000 عنصر لتحسين سلامة 4.000 جسر وجسر علوي ومعابر علوية.
لإنشاء المرحلة التالية من السحابة مع IBM Cloud Paks، حيث يجمع بين تقنيات جديدة في الحاويات والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.
ينتقل إلى بنية الخدمات المصغرة ويقلل من وقت تطوير الميزات الجديدة بنسبة الثلثين.
وتعمل على أتمتة العمليات الأساسية وتقليل الوقت من خمسة أيام إلى ساعة واحدة، مما يؤدي إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق.
اكتشف لماذا تم اختيار IBM كقائد في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2021 لخدمات مطوري الذكاء الاصطناعي في السحابة.
اقرأ عن التوفير المحتمل والفوائد التجارية الممكنة مع حلول IBM وRed Hat.
احسب القيمة التي يمكنك تحقيقها من خلال نهج السحابة الهجين بدلاً من النهج العام فقط.