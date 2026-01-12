IBM Cloud Paks

اكتسب المرونة وخفة الحركة، وسرِّع من وتيرة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وابتكر بثقة مع IBM Cloud Paks

استكشف IBM Cloud Paks
شخص يعمل على جهاز كمبيوتر متصل بجهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومجموعة متكاملة مسبقًا من البيانات والأتمتة وأدوات الأمان

الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لجعل بياناتك والتطبيقات ومهام سير العمل تعمل أينما كنت

IBM Cloud Paks توفر برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتسريع تحديث التطبيقات مع قدرات بيانات وأتمتة وأمان مدمجة مسبقًا. يقدم برنامجنا تجربة شاملة وموحدة لمنصة السحابة الهجينة، مما يمكن فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من بناء وتحديث التطبيقات بشكل أسرع عبر أي سحابة أو بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات.

مع IBM Cloud Paks، يمكنك الوصول إلى Red Hat Marketplace، وهو سوق السحابة المفتوح مع نظام بنائي غني من الشركاء الذين يقدمون برامج معتمدة من IBM، ويمكنك نشر البرمجيات بسهولة على أي سحابة أو تكنولوجيا المعلومات على Red Hat OpenShift.

 حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي من IBM
%66

تسريع دورات التطوير باستخدام حلول IBM وRed Hat معًا.¹

 %60

تقليل وقت المعالجة من خلال الاستفادة من الأتمتة الفائقة لتعزيز الإنتاجية.²

 %6

تقليل البصمة في البنية التحتية، وخفض النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من خلال تحديث التطبيقات وتحسين السحابة الهجينة.

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Pak for Data

توحيد وتبسيط جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها.

 IBM Cloud Pak for Business Automation

أتمتة العمليات التجارية لتحقيق أداء أفضل.

 IBM Cloud Pak for AIOps

أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ.

 IBM Cloud Pak for Integration

اربط تطبيقاتك وبياناتك بحل برمجي للتكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومحايد للسحابة.

 IBM Cloud Pak for Network Automation

التشغيل الآلي للشبكات لتقديم عمليات لا تعمل باللمس.

 IBM Cloud Pak for Applications

وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك

القدرات

رسم توضيحي لشبكة مكونة من ثمانية مكعبات ثلاثية الأبعاد باللون الأزرق والأزرق المخضر والأرجواني، كل منها محاط بصناديق سلكية ومتصلة بخطوط منقطة، ما يشكل بنية لامركزية على خلفية شبكية داكنة
التكامل بكفاءة

قم بتطبيق أتمتة الذكاء الاصطناعي ذات الحلقة المغلقة لدعم أنماط متعددة من التكامل، وفتح صوامع بيانات الأعمال وأصولها كواجهات برمجة التطبيقات، والربط بين التطبيقات السحابية والمحلية، وحماية سلامة البيانات أثناء الرحلة. ويوفر حل برمجيات التكامل لدينا مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة موحدة لربط التطبيقات وبياناتك عبر أي بيئة سحابية أو محلية.

 استكشف IBM Cloud Pak for Integration
رسم توضيحي لرجل يجلس أمام جهاز كمبيوتر بجانبه رسوم بيانية
تبسيط النشر

تجعل IBM من السهل نشر وصيانة السحب الخاصة على مستوى المؤسسات للأجهزة الافتراضية والتطبيقات القائمة على الحاويات. وتجنَّب تكاليف وتعقيدات حلول السحابة الخاصة التقليدية.

 استكشف IBM Cloud Pak System
رسم توضيحي متساوي الأبعاد للسحابة cloud pak
التحديث بكل سهولة

تعمل برمجنا وحلولنا المدمجة مسبقًا في الحاويات على تبسط التحديث من مركز البيانات حتى الحافة. واستفد من تقنيات السحابة الأصلية على مستوى المؤسسات من IBM ونظامنا البنائي الغني من البرمجيات وشركاء SaaS الذين يقدمون الوصول إلى أكثر من 70 أداة ISV في سوق Red Hat Marketplace للنشر السهل.
رسم توضيحي متساوي الأبعاد يعبر عن العلامة التجارية لـ Cloud Pak for Data
توقع النتائج

يمكنك أن تصبح مؤسسة أكثر تنبؤًا من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها بغض النظر عن نوعها أو موقعها. وتستخدم قدراتنا في البيانات والذكاء الاصطناعي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي العابرة للصناعات والعمودية قوة IBM Watson لتبسيط وتسريع رحلتك مع الذكاء الاصطناعي.

 استكشف IBM Cloud Pak for Data
رسم توضيحي لشخص يتفاعل مع عدة لوحات رقمية عائمة على خلفية شبكة داكنة، تتضمن مخططات دائرية باللونين الأزرق والبنفسجي، ولوحة المعلومات بها أيقونات، وجدول بيانات
الأتمتة على نطاق واسع

سواء كان ذلك بأتمتة المهام المتكررة أو العمليات الأكثر تعقيدًا، يمكننا مساعدتك في تنفيذ مجموعة متنوعة من مهام سير العمل الذكي في عملك من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. وهذا يساعد على تحسين الإنتاجية وجودة النتائج للموظفين والعملاء على حد سواء.

 اكتشف الذكاء الاصطناعي الشخصي للمحترفين
حالات الاستخدام في الصناعة

تعرّف على كيفية استخدام الأدوار والصناعات المختلفة لـ IBM Cloud Paks.
الأتمتة الذكية للمطالبات

قم بمعالجة مطالبات التأمين بشكل أسرع، والحماية من الاحتيال، واكتسب رؤى أفضل، ووفر تجربة عملاء أفضل.

 حلول جاهزة للاستخدام مع الذكاء الاصطناعي وآمنة وهجينة حسب التصميم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

استحوذ على أعمال جديدة، وارتقِ بتجربة المستخدم، وحسِّن التنبؤات واتخذ قرارات أفضل بشأن القروض.

 IBM Cloud Paks مركز تنسيق البيع بالتجزئة

قم بتحسين العمليات وتحسين الرؤية والتعاون وإرضاء العملاء رقميًا وفي التخزين.

 حل IBM Cloud

دراسات حالة

شعار Autostrade per l’Italia Spa
تعمل Autostrade على إحداث تحول في الصيانة باستخدام إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي

فإنها تراقب وتدير بيانات من 700.000 عنصر لتحسين سلامة 4.000 جسر وجسر علوي ومعابر علوية.

 دراسة حالة Autostrade per l'Italia Spa
شعار Telefónica TECH
تنضم كل من Telefónica وIBM وRed Hat لتقديم بيئة سحابية لتعزيز الابتكار

لإنشاء المرحلة التالية من السحابة مع IBM Cloud Paks، حيث يجمع بين تقنيات جديدة في الحاويات والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.

 دراسة حالة Telefónica TECH
شعار Tabadul
يبدأ تطبيق Tabadul عصرًا جديدًا عند انتقاله إلى بنية الخدمات المصغرة

ينتقل إلى بنية الخدمات المصغرة ويقلل من وقت تطوير الميزات الجديدة بنسبة الثلثين.

 دراسة حالة Tabadul
شعار CDG Prévoyance
تقوم CDG Prévoyance بتحديث بنية التطبيقات

وتعمل على أتمتة العمليات الأساسية وتقليل الوقت من خمسة أيام إلى ساعة واحدة، مما يؤدي إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق.

 دراسة حالة CDG Prévoyance

الموارد

™Gartner® Magic Quadrant

اكتشف لماذا تم اختيار IBM كقائد في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2021 لخدمات مطوري الذكاء الاصطناعي في السحابة.
دراسة فورستر للأثر في الاقتصاد الكلي (Total Economic Impact)

اقرأ عن التوفير المحتمل والفوائد التجارية الممكنة مع حلول IBM وRed Hat.
تمويل IBM Cloud Paks

استثمر في طريقة أسرع وأكثر موثوقية للحركة إلى السحابة مع خيارات تمويل مرنة.
حاسبة قيمة السحابة الهجينة

احسب القيمة التي يمكنك تحقيقها من خلال نهج السحابة الهجين بدلاً من النهج العام فقط.
الاستفادة من قيمة السحابة الهجينة

تعرّف على كيفية تمكين استراتيجية السحابة الهجينة الصحيحة من تحقيق المرونة على نطاق واسع.
اتخذ الخطوة التالية

تعرف على كيفية إنشاء التطبيقات وتحديثها وتوسيع نطاقها بشكل أسرع باستخدام IBM Cloud Paks.