الصفحة الرئيسية شبكة Cloud Pak for Network Automation تحقيق عمليات الشبكة التي لا تتطلب أي تدخل بشري
تحويل شبكتك باستخدام السحابة، والأتمتة، والتنظيم الذكي
عرض توضيحي تفاعلي
رسم توضيحي لتحقيق عمليات الشبكة التي لا تتطلب أي تدخل بشري
ما هو IBM Cloud Pak® for Network Automation؟

يتبنى مقدمو خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمو الخدمات المدارة (MSPs) التقنية السحابية والمحاكاة الافتراضية، حيث يقدمون خدمات 5G جديدة، وحوسبة الحافة، وخدمات SD-WAN. تساعد هذه الخدمات على تعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء. إن IBM Cloud Pak for Network Automation عبارة عن منصة سحابية ذكية تعمل على تمكين أتمتة وتنظيم عمليات الشبكة حتى يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات ومقدمو الخدمات المُدارة من تحويل شبكاتهم والتطور إلى عمليات لا تتطلب أي تدخّل بشري، وتقليل النفقات التشغيلية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع.

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المستندات الفنية لـ TBR

تعرَّف على سبب اعتماد مقدمي خدمات الاتصالات لعمليات الشبكة المرتكزة على السحابة ونماذج تقديم الخدمات.
المزايا تقديم الخدمة بسرعة

قم بتصميم نطاق الخدمات الجديدة، ونشرها، وتوسيعها في دقائق بدلًا من أيام وبجهد أقل.

 تقليل تكاليف العمليات

إزالة العمليات اليدوية وتمكين العمليات التي لا تتطلب أي تدخل بشري باستخدام الأتمتة ذات الحلقة المغلقة.

 العمليات الاستباقية

شاهد حالات الخلل المخفية وأصلِح الحوادث قبل أن تؤثر في العملاء.

 تحسين الأعمال

اكتسب معارف لتحسين العمليات التجارية وعمليات الشبكة بشكل مستمر.

 النشر المرن

قم بالتشغيل على أي بيئة سحابية، في أي مكان وقم بإدارة أي بنية أساسية لموردي الشبكات.

 النظام البنائي المفتوح

دمج وظائف الشبكة الافتراضية/وظائف الشبكة السحابية الأصلية المعتمدة بسرعة مع النظام البنائي المفتوح المشترك بين IBM و®Red Hat.

حالات الاستخدام

توفير شريحة شبكة 5G شريحة الشبكة قم بتوفير شريحة شبكة 5G جديدة بسهولة لمراقبة أجهزة الصراف الآلي لعملاء الخدمات المالية.
نشر شريحة شبكة 5G شريحة الشبكة انشر شريحة شبكة 5G بسرعة لمراقبة أجهزة الصراف الآلي لعملاء الخدمات المالية.

قصص نجاح العملاء

DISH Network تتميز DISH Network عن مقدمي خدمات 5G الآخرين من خلال بناء شبكة 5G جديدة قائمة على السحابة من الألف إلى الياء، مع التنسيق والأتمتة الشاملة، وتقديم خدمات عالية السرعة بتكلفة منخفضة مع اتفاقيات مستوى الخدمة المضمونة. مشاهدة الفيديو (2:49)
TIME dotCOM تعمل شركة TIME dotCom على بناء محرك الاقتصاد الآسيوي المتنامي من خلال نشر الخدمات بجهد أقل بنسبة 80% والسماح للعملاء باكتساب السرعة والكفاءة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. عرض دراسة الحالة
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ندوات الإنترنت انضم إلى خبرائنا، وقادتنا المفكرين، وعملائنا لمعرفة كيف تعمل IBM على تمكين نجاح تقنية المعلومات باستخدام Cloud Pak for Network Automation. تعرَّف على الجديد، وما الذي يفيد، وكيفية تحويل شبكتك باستخدام السحابة، والأتمتة الذكية، والتنسيق. عرض ندوات الإنترنت القادمة والمتاحة عند الطلب
تحسين قوة IBM Cloud Pak for Network Automation

تعمل وظائف شبكة الاتصالات، والوصول إلى الشبكة، والاتصال المؤسسي مع IBM لتوسيع قدرات IBM Cloud Pak for Network Automation والتعاون في إنشاء حلول مخصصة تعمل على تعزيز قدرات هذه المنصة الأفضل في فئتها.

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اتخِذ الخطوة التالية

استعد لتقديم خدمات 5G جديدة وحوسبة الحافة بشكل أسرع مع تقليل تكاليف التشغيل.

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