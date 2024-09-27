يتبنى مقدمو خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمو الخدمات المدارة (MSPs) التقنية السحابية والمحاكاة الافتراضية، حيث يقدمون خدمات 5G جديدة، وحوسبة الحافة، وخدمات SD-WAN. تساعد هذه الخدمات على تعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء. إن IBM Cloud Pak for Network Automation عبارة عن منصة سحابية ذكية تعمل على تمكين أتمتة وتنظيم عمليات الشبكة حتى يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات ومقدمو الخدمات المُدارة من تحويل شبكاتهم والتطور إلى عمليات لا تتطلب أي تدخّل بشري، وتقليل النفقات التشغيلية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع.