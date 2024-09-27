يتبنى مقدمو خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمو الخدمات المدارة (MSPs) التقنية السحابية والمحاكاة الافتراضية، حيث يقدمون خدمات 5G جديدة، وحوسبة الحافة، وخدمات SD-WAN. تساعد هذه الخدمات على تعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء. إن IBM Cloud Pak for Network Automation عبارة عن منصة سحابية ذكية تعمل على تمكين أتمتة وتنظيم عمليات الشبكة حتى يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات ومقدمو الخدمات المُدارة من تحويل شبكاتهم والتطور إلى عمليات لا تتطلب أي تدخّل بشري، وتقليل النفقات التشغيلية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع.
تعرَّف على سبب اعتماد مقدمي خدمات الاتصالات لعمليات الشبكة المرتكزة على السحابة ونماذج تقديم الخدمات.
قم بتصميم نطاق الخدمات الجديدة، ونشرها، وتوسيعها في دقائق بدلًا من أيام وبجهد أقل.
إزالة العمليات اليدوية وتمكين العمليات التي لا تتطلب أي تدخل بشري باستخدام الأتمتة ذات الحلقة المغلقة.
شاهد حالات الخلل المخفية وأصلِح الحوادث قبل أن تؤثر في العملاء.
اكتسب معارف لتحسين العمليات التجارية وعمليات الشبكة بشكل مستمر.
قم بالتشغيل على أي بيئة سحابية، في أي مكان وقم بإدارة أي بنية أساسية لموردي الشبكات.
دمج وظائف الشبكة الافتراضية/وظائف الشبكة السحابية الأصلية المعتمدة بسرعة مع النظام البنائي المفتوح المشترك بين IBM و®Red Hat.
اكتشف أحد أكثر أنظمة مراقبة أداء الشبكة شمولًا وقابليةً للتوسع وتركيزًا على التطبيقات لأنظمة عمليات الشبكة الحديثة.
تعرَّف على كيفية توفير إدارة مستقلة لحوسبة الحافة بمسؤول واحد.
استكشف إمكانيات توفير الرؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات.