ادمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة بسلاسة وأمان عبر مختلف البنى المؤسسية باستخدام برامج IBM
حقق قيمة أعلى للأعمال وعائدًا ملموسًا على الاستثمار. عزِّز عائد الاستثمار بنسبة تصل إلى 247٪، من خلال تقليل الهدر، وتحسين الأداء، وزيادة الكفاءة في بيئات السحابة المعقدة.
اربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال ملموسة، بما يشمل الإدارة المالية، وتحسين أداء السحابة، والتخطيط المرن
استفد من الأداء الأصلي للسحابة لمعالجة المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات
استثمر بياناتك لتفعيل مساعدين ووكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يتكاملون فورًا مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا.
قدّم أداءً استثنائيًا بفضل معالجة المعاملات الآمنة فائقة المرونة، والتي تدعم أكثر من 30 مليار معاملة يوميًا بسّط بنية الكمبيوتر المركزي وعزّز كفاءته من خلال الذكاء الاصطناعي
سرِّع دورة حياة تطبيق الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة
استفِد من قوة بيانات الكمبيوتر المركزي للتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.data.
نظّم بياناتك لدعم المعاملات الأسرع، والتوافر المستمر، والأمان المعزّز
طوّر استراتيجية الصيانة لديك وعزّز المرونة التشغيلية لجهاز الكمبيوتر المركزي IBM Z® الخاص بك.
بسِّط دورات حياة تطوير البرمجيات من خلال بيئات تطوير واختبار افتراضية متاحة عند الطلب على نظام z/OS.
قم بأتمتة المهام واكتشاف التهديدات وإصدار التنبيهات وضمان الامتثال لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.
منذ اعتمادها لمنصة IBM Instana Observability، بات بإمكان SIXT إدارة التحديات الناتجة عن تعقيدات البيئات السحابية الأصلية بشكل اكثر كفاءة. ومع تنفيذ آلاف عمليات النشر البرمجي شهريًا، تساعد منصّة IBM Instana Observability شركة Instana SIXT في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي تدعم قدرتها على التكيّف السريع.
لمساعدة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البقاء في طليعة تجربة العملاء، تعاونت شركة IBM Consulting تعاونًا وثيقًا مع اتحاد التنس الأميركي (USTA) لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدي تُحوّل بيانات التنس إلى رؤى ومحتوى أصلي داخل تطبيق US Open وموقعه الإلكتروني. ولتحقيق ذلك، اعتمد اتحاد USTA على IBM watsonx، وهي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية، تشمل نماذج الأساس IBM Granite، لتطوير ميزات التطبيق الرئيسية، مثل تقارير المباريات، والتعليقات بالذكاء الاصطناعي على الفيديوهات الترويجية بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
تستخدم شركة Blue Pearl محرك مطابقة مدعومًا بمنصة IBM Watson® لربط مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة مع الشركات التي تحتاج إلى خدماتهم. تعالج هذه المنصة المبتكرة التحديات القائمة منذ فترة طويلة في إدارة الموارد البشرية من خلال تحسين عملية صياغة الوصف الوظيفي وتعزيز دقة مطابقة المرشحين.
كانت شركة Komatsu Australia في حاجة إلى إنشاء تجربة رقمية سلسة تسمح للعملاء والشركاء والفرق الداخلية بالوصول إلى البيانات المناسبة في الوقت المناسب. وكان هدفها أن تصبح شركة قائمة على البيانات، وهو ما تُرجم إلى ضرورة وجود تقنيات أكثر تطورًا توفر واجهات برمجة تطبيقات تتيح توقع الإيرادات، على سبيل المثال، وإلى القدرة على مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع فريق ذكاء الأعمال لديهم.
كل هذا يتطلب منصة تكامل هجينة فائقة الإمكانات.
تواصل قادة تكنولوجيا المعلومات في NRECA، وهي مؤسسة غير ربحية، مع Apptio لتحقيق أهدافهم في الإدارة المالية. وكانوا على دراية بأن Cloudability مكّن المؤسسات من تخصيص الإنفاق السحابي بالكامل، وتحسين التكاليف، وربط الإنفاق السحابي بقيمة الأعمال، وسعَوا إلى استكشاف قدرات المنتج.
اكتشف جميع المنتجات وابقَ على اطّلاع دائم بأحدث أخبار التقنية أسبوعيًا.