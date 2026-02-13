يوفر IBM Vault طبقة موثوقًا بها مركزية للبنية التحتية الهجينة من خلال إدارة الأسرار، وبيانات الاعتماد، والتشفير على نطاق واسع. كما يُتيح وصولًا قائمًا على الهوية وفي الوقت المناسب لمهام سير عمل البنية التحتية المؤتمتة والقائمة على الوكلاء - بما يدمج الثقة في طريقة عمل الأنظمة، لا في طريقة وصول المستخدمين إليها فقط.