إن توقعات العملاء ومشهد تقنية المعلومات المتغير يدفع عجلة التحديث التقني. وليس المقصود بهذه العبارة أنّ عليك اتباع نهج الإحلال والتغيير للأنظمة الموثوقة والتطبيقات الحساسة، ولكن بإمكانك تحديثها تدريجيًا من خلال الإنشاء المصمَّم للتقنية السحابية ودمج الخدمات المصغّرة المعبأة في حاويات لـ IBM Cloud® Paks في أجهزة كمبيوتر مركزية وخوادم وتخزين يتسم بالمرونة وقابلية التوسع والأمن وجميعها مصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي و من أجل التقنية السحابية الهجينة.
تزيد أُطر العمل المفتوحة من قابلية النقل والاتساق دون إضافة مخاطر.
تفي البنية التحتية لتقنية المعلومات القابلة للتوسع والمرنة بالطلبات المتقلبة وبتكاليف يمكن التنبؤ بها.
تتحكم المنصة الصحيحة في مكان وطريقة تخزين البيانات الحساسة والوصول إليها ومعالجتها.
ابحث عن المهارات والأدوات لتحديث التطبيقات القديمة وتسريع الوقت المناسب للقيمة.
يُجري بنك M&T التحديث على IBM Z® لتقديم تجربة أفضل ولتسجيل البيانات في الوقت الفعلي.
تُجري شركة Continental تحديثًا لتطبيقاتها ولتقنية المعلومات لديها باستخدام حلول التخزين المرن للبيانات للقيادة الذاتية.
ابحث عن الموارد التي تحتاج إليها لنقل التطبيقات إلى بيئة سحابية هجينة ومفتوحة.
راجِع كيف يمكن للبنية التحتية لتقنية المعلومات المناسبة أن تسرّع من التحوّل.
طبِّق الاستراتيجية والتصميم والتقنية للتحديث لتحقيق إمكانية تشغيل تفاعلي أكبر ولزيادة عائد الاستثمار.
*يتوفر التخزين كخدمة في مناطق محدَّدة