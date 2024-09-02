حلول التخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تخزين عالي الأداء للملفات والكائنات لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي (ML) والتحليلات وNVIDIA.
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رسم توضيحي متساوي الأبعاد يُظهِر شخصًا يصل إلى نظام لتخزين البيانات والذكاء الاصطناعي

يسعى العديد من المؤسسات اليوم إلى تحديث البنية التحتية لتخزين البيانات الخاصة بها بهدف الاستفادة من فرص الأعمال التي يقدمها الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلّم الآلي (ML)، والتحليلات المتقدمة. ولكن تواجه هذه المؤسسات تحديات تتمثل في البيانات وأعباء العمل المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والوقت الأكبر الذي تستغرقه أعباء عمل التدريب والاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي، والتكلفة وندرة الموارد، ولا سيّما وحدات المعالجة الرسومية (GPUs).

لمواجهة هذه التحديات، تحتاج المؤسسات إلى وصول عالي السرعة إلى كميات هائلة من البيانات غير المنظّمة المخزّنة في أنظمة تخزين الكائنات والملفات الموزّعة. وفي هذا الصدد، يقدم نظام IBM Storage ثلاثة حلول لتلبية متطلبات المؤسسات هي:

  • برنامج IBM Storage Scale الذي يساعد المؤسسات على بناء منصة بيانات عالمية توفر مساحة اسم عالمية واحدة لجميع بياناتها، واستخلاص البيانات عبر العديد من مصادر البيانات والمواقع لتجميع البيانات أينما كانت.
  • IBM Storage Scale System وهو أحد تطبيقات الأجهزة لبرنامج Storage Scale الذي تم تحسينه ليناسب أعباء عمل كلٍّ من الحوسبة عالية الأداء، والتحليلات، والتقنية السحابية الهجينة، والذكاء الاصطناعي الأكثر تطلبًا.
  • IBM Storage Ceph وهو منصة للتخزين المعرّف بالبرامج وهي توفر تخزينًا قابلًا للتوسع بشكل كبير للكائنات والكتل والملفات، وتوفر طريقة ممتازة لإنشاء بحيرة بيانات لمنصة watsonx.data وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الأخرى.

 
حل تحديات البيانات التي تواجهها احصل على الوقت المناسب لقيمة البيانات والتحوّل الرقمي بشكل أسرع باستخدام منصة تخزين موحَّدة تعمل على دمج خدمات بيانات الملفات والكتل والكائنات.
استرجاع أسرع للبيانات

يمكنك تسليم البيانات على نطاق واسع مع الحفاظ على الأداء العالي، وزمن الانتقال القصير، والوصول المُدار إلى البيانات مع فترة تعطل محدودة أو معدومة.
تقليل الصوامع

تمكّن من دمج المزيد من البيانات وأعباء العمل على منصة واحدة قادرة على العمل في بيئات الحافة والبيئات المحلية والسحابية. 
تعزيز التعاون

شارِك البيانات وأعباء العمل مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب لزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتقليل النُسخ، وتحسين استخدام الموارد.
تبسيط العمليات 

يمكنك إضفاء الطابع المركزي على خدمات البيانات والتطبيقات من خلال إدارتها على منصة واحدة قابلة للتوسُّع تتكامل مع استثمارات تقنية المعلومات الحالية.
تحسين التكاليف

قلِّل من زحف التطبيقات والبيانات باستخدام منصة تخزين موحّدة ومرنة قابلة للتوسُّع أو التقلص الرأسي أو التوسُّع أو التقلُّص الأفقي دون المساس بالأداء.
تقليل المخاطر

احمِ التطبيقات والبيانات، وهو ما يتيح التعافي السريع من عمليات الاختراق والهجمات، وذلك بالاستعانة بقدرات الأمن والحماية المتكاملة من برامج الفدية.
تخزين على نطاق سحابي لأعباء العمل كثيفة البيانات تعرَّف كيف يمكن أن تحوِّل مركز بياناتك باستخدام خدمة IBM Cloud Object Storage IBM Storage Scale

استفِد من منصة قابلة للتوسع لتخزين معرّف بالبرامج للملفات والكائنات، وهذه المنصة مصمَّمة لأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء والتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي.

 استكشِف IBM Storage Scale IBM Storage Scale System

استفِد من الاعتماد على الذاكرة الوميضية فقط والحوسبة المرنة الهجينة ووحدات بناء التخزين لإنشاء مجموعات عالية الأداء لبرنامج IBM Storage Scale في بنية تقنية معلومات مستدامة.

 استكشِف IBM Storage Scale System IBM Storage Ceph

استثمِر في حل تخزين معرّف بالبرامج ومفتوح المصدر مصمَّم لتلبية احتياجات تخزين الكتل والملفات والكائنات الخاصة بالمؤسسات الحديثة لأعباء العمل ذات الأغراض العامة.

 استكشِف IBM Storage Ceph
دراسات حالة عن تخزين البيانات والذكاء الاصطناعي 
Autonomous driving test track in New Stanton, Pennsylvania.
إدارة البيانات الذكية والمَركبات الذكية
تُجري شركة Continental Automotive AG تجارب التعلّم العميق بمعدل يزيد بمقدار 14 مرّة شهريًّا، مع تقليل وقت تدريب الذكاء الاصطناعي من أسابيع إلى أيام لحلول القيادة الذاتية الخاصة بها.
Lone female scientist looking at data on a computer screen surrounded by medical machinery.
أبحاث مبتكَرة، وامتثال مبسّط للبيانات
تساعد جامعة بيرمنغهام آلاف الباحثين على إيجاد حلول للمسائل الحساسة بشكل أسرع، مع خفض التكاليف ودعم متطلبات الامتثال.
A scientist in the IBM Albany Lab working on new chip designs
تحقيق وقت أسرع للاكتشاف ونسيج بيانات عالي الأداء
تعمل جامعة كوينزلاند على تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل المكثفة الصور لإجراء أبحاث متطورة، بما في ذلك وقت تشغيل أسرع بنسبة 74% لتحليل التصوير التشخيصي الطبي.
TS4500 Rack 0298 FNL Front
الابتكار التقني من خلال منصة بيانات قابلة للتوسّع بشكل فائق
تعمل شركة Baidu على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة في أثناء تلبية متطلبات امتثال البيانات من خلال استبدال التخزين القديم على الأقراص للبيانات الباردة بالحل IBM TS4500 Tape Libraries وبرنامج IBM Storage Scale.
الموارد قابلية توسّع الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي
تعرَّف على حلول البيانات ذات القابلية العالية للتوسّع والضرورية للبيئات المتطلبة للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والتحليلات.
شركة IBM على الساحة مرّة أخرى كشركة رائدة في الصناعة
يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner الذي صنّف IBM باعتبارها شركة رائدة في تخزين الكائنات والملفات الموزّعة للمرّة السابعة على التوالي.
تأمين بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك واستردادها في دقائق
تعرَّف كيف قامت شركة IBM بتأمين بيانات الملفات والكائنات لمنع تعرُّضها للخطر، سواء عن طريق الخطأ أو عن عمد.
 
الخطوات التالية

يمكنك تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل كثيفة البيانات حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.

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