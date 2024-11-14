الصفحة الرئيسية التخزين شريط TS4500 IBM TS4500 Tape Library
حل التخزين السحابي من الجيل التالي الذي يوفر سعة تخزين عالية وإدارة متكاملة
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رسم توضيحي تجريدي لدوائر ملونة
حل تخزين من الجيل التالي

صممت مكتبة IBM TS4500 Tape Library لمساعدة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم على الاستجابة لتحديات التخزين السحابي. وتشتمل هذه المكتبة على أحدث تقنيات الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) وتقنيات IBM للمؤسسات، مما يساعد المؤسسات على تلبية الطلبات المتزايدة على البيانات الناتجة عن حالات استخدام الأشرطة الحديثة.

وتشمل هذه التحديات النمو الكبير في حجم البيانات في البنى التحتية السحابية والهجينة، وتزايد تكلفة مساحات التخزين، وصعوبة نقل البيانات بين منصات الموردين، وغيرها.

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الفوائد تنفيذ النمو المرن

يمكنك التوسع من الجانبين الأيمن والأيسر من الإطار الأول، حيث يمكن وضع النماذج في أي موضع نشط.

دعم السعة حسب الطلب

يوفر الدعم للتكوينات ذات السعة الابتدائية والمتوسطة والأساسية.

استخدام إدارة التخزين الديناميكي

أنشئ وعدّل المكتبات المنطقية، وقم بتكوين أي وحدة تشغيل لتتناسب مع أي مكتبة منطقية.

زيادة مستوى توافر النظام العام

حسّن أداء التركيب وزد من توافر النظام بفضل استخدام روبوتات مزدوجة للوصول.

الوصول إلى البيانات على مستوى الملفات

يمكنك الوصول إلى البيانات على مستوى الملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خاصة.

الترقية من خلال مسار مرن

وفر مسارًا مرنًا للترقية لتوسيع مساحة تخزين الأشرطة عند زيادة احتياجاتك.

المزايا
حالة الاستخدام
مكتبة IBM TS4500 المزودة بمجموعة محركات الأشرطة IBM Enterprise Tape Drive

يعدّ IBM TS4500 مع TS1170 tape library حلّ تخزين متطورًا يلبي احتياجات مؤسستك للسعات العالية. ويوفر ميزات النسخ الاحتياطي والأرشفة الموثوق بها للبيانات، مع سعة تخزين تصل إلى 50 تيرابايت (محليًا) لكل شريط  مما يتيح قابلية التوسع بسلاسة حتى تتمكن أعمالك من مواكبة النمو السريع للبيانات. 

يساعد TS4500 مع TS1170 في حماية البيانات وتحسين كفاءة التكلفة وتبسيط العمليات، وذلك بفضل الميزات الفعالة التي يوفرها، مثل التشفير والأتمتة والإدارة المبسطة.

يساعد هذا الحل في مواجهة التحديات  مثل زيادة أحجام البيانات، ونمو مراكز البيانات، وزيادة تكلفة مساحات التخزين.
الموارد مصفوفة موردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage 3592

مصفوفة موردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage 3592 و LTO.

وثائق IBM TS4500 Tape Library

احصل على كل الدعم الذي تحتاج إليه من أجل IBM TS4500 Tape Library.

IBM System Storage Interoperation Center

قم بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها لك IBM TS4500 Tape Library.
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IBM Enterprise Tape Drive طريقة سهلة للاستفادة من كثافة البيانات العالية ولتحسين الأمن والبنية التحتية عن طريق الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بتكلفة ميسورة.

 محرك أقراص الأشرطة IBM LTO

يوفر محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعمل على تحسين الأمان والتكلفة الإجمالية لملكية البنية التحتية والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم تشفير البيانات.

IBM Diamondback Tape Library

تحافظ مكتبة IBM Diamondback Tape Library على البيانات وتحميها باستخدام التخزين على الأشرطة عالي الكثافة الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية ضد الهجمات.

 IBM 3592 Tape Cartridge

وسائط أشرطة تخزين عالية الجودة، مصممة للحفاظ على سعة مساحة التخزين في مؤسستك بأقل تكلفة ممكنة. عرض IBM 3592 Tape Cartridge.

 IBM LTO Ultrium Data Cartridges

توفر IBM LTO Ultrium data cartridge (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% من الأجيال السابقة، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.

 IBM Storage Archive

يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ورسوميًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص IBM tape ومكتباتها من خلال دمج معيار LTFS.
الخطوات التالية

ابدأ بقراءة دليل مكتبة IBM TS4500 R9 Tape Library أو تحدث إلى خبير  للتعرف على المزيد عن IBM TS4500

 اقرأ دليل مكتبة IBM Tape Library