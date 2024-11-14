صممت مكتبة IBM TS4500 Tape Library لمساعدة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم على الاستجابة لتحديات التخزين السحابي. وتشتمل هذه المكتبة على أحدث تقنيات الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) وتقنيات IBM للمؤسسات، مما يساعد المؤسسات على تلبية الطلبات المتزايدة على البيانات الناتجة عن حالات استخدام الأشرطة الحديثة.

وتشمل هذه التحديات النمو الكبير في حجم البيانات في البنى التحتية السحابية والهجينة، وتزايد تكلفة مساحات التخزين، وصعوبة نقل البيانات بين منصات الموردين، وغيرها.