صممت مكتبة IBM TS4500 Tape Library لمساعدة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم على الاستجابة لتحديات التخزين السحابي. وتشتمل هذه المكتبة على أحدث تقنيات الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) وتقنيات IBM للمؤسسات، مما يساعد المؤسسات على تلبية الطلبات المتزايدة على البيانات الناتجة عن حالات استخدام الأشرطة الحديثة.
وتشمل هذه التحديات النمو الكبير في حجم البيانات في البنى التحتية السحابية والهجينة، وتزايد تكلفة مساحات التخزين، وصعوبة نقل البيانات بين منصات الموردين، وغيرها.
اقرأ عن أهمية Active Archives في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وكيف يساعدك التخزين على الأشرطة في تحقيق ذلك
يمكنك التوسع من الجانبين الأيمن والأيسر من الإطار الأول، حيث يمكن وضع النماذج في أي موضع نشط.
يوفر الدعم للتكوينات ذات السعة الابتدائية والمتوسطة والأساسية.
أنشئ وعدّل المكتبات المنطقية، وقم بتكوين أي وحدة تشغيل لتتناسب مع أي مكتبة منطقية.
حسّن أداء التركيب وزد من توافر النظام بفضل استخدام روبوتات مزدوجة للوصول.
يمكنك الوصول إلى البيانات على مستوى الملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خاصة.
وفر مسارًا مرنًا للترقية لتوسيع مساحة تخزين الأشرطة عند زيادة احتياجاتك.
يعدّ IBM TS4500 مع TS1170 tape library حلّ تخزين متطورًا يلبي احتياجات مؤسستك للسعات العالية. ويوفر ميزات النسخ الاحتياطي والأرشفة الموثوق بها للبيانات، مع سعة تخزين تصل إلى 50 تيرابايت (محليًا) لكل شريط مما يتيح قابلية التوسع بسلاسة حتى تتمكن أعمالك من مواكبة النمو السريع للبيانات.
يساعد TS4500 مع TS1170 في حماية البيانات وتحسين كفاءة التكلفة وتبسيط العمليات، وذلك بفضل الميزات الفعالة التي يوفرها، مثل التشفير والأتمتة والإدارة المبسطة.
يساعد هذا الحل في مواجهة التحديات مثل زيادة أحجام البيانات، ونمو مراكز البيانات، وزيادة تكلفة مساحات التخزين.
مصفوفة موردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage 3592 و LTO.
احصل على كل الدعم الذي تحتاج إليه من أجل IBM TS4500 Tape Library.
قم بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها لك IBM TS4500 Tape Library.
IBM Enterprise Tape Drive طريقة سهلة للاستفادة من كثافة البيانات العالية ولتحسين الأمن والبنية التحتية عن طريق الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بتكلفة ميسورة.
يوفر محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعمل على تحسين الأمان والتكلفة الإجمالية لملكية البنية التحتية والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم تشفير البيانات.
تحافظ مكتبة IBM Diamondback Tape Library على البيانات وتحميها باستخدام التخزين على الأشرطة عالي الكثافة الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية ضد الهجمات.
وسائط أشرطة تخزين عالية الجودة، مصممة للحفاظ على سعة مساحة التخزين في مؤسستك بأقل تكلفة ممكنة. عرض IBM 3592 Tape Cartridge.
توفر IBM LTO Ultrium data cartridge (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% من الأجيال السابقة، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ورسوميًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص IBM tape ومكتباتها من خلال دمج معيار LTFS.