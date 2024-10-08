IBM Diamondback Tape Library

حافظ على البيانات واحمِها باستخدام التخزين الشريطي عالي الكثافة الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية
انشر أكثر من 27 بيغابايت من التخزين في أقل من 30 دقيقة من وقت التشغيل على الأرض إلى وقت التشغيل.
استبدل معظم العناصر الرئيسية في دقيقتين. خدمة IBM على مستوى المؤسسات متاحة أيضًا.
يتناسب مع المساحة نفسها التي يشغلها حامل Open Compute Project القياسي.
زيادة أداء القراءة والكتابة مع كثافة محرك أقراص أعلى بنسبة 15% مقارنة بإطار IBM TS4500 L55.
يمكنك الوصول إلى البيانات على مستوى الملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خاصة.
يتم تمكين ميزات المؤسسة الرئيسية بشكل افتراضي، بحيث يمكن للمهندسين المعماريين التصميم والنشر بسرعة.
يمكنك تخزين ما يصل إلى 69.5 بيتابايت من البيانات المضغوطة في مكتبة واحدة بمساحة 8 أقدام مربعة مزودة بخراطيش LTO.
يمكنك تخزين ما يصل إلى 1,548 خرطوشة بيانات LTO قابلة للاستخدام في مساحة أرضية تبلغ 8 أقدام مربعة.
يمكنك نشر مكتبات فردية باستخدام أي محرك أقراص أشرطة LTO مدعوم، بما في ذلك SAS-12 والقنوات الليفية بسرعة 8 جيجابت في وضع أحادي ومتعدد الأوضاع.
يدعم أي مجموعة من أعداد محركات الأقراص من 1 إلى 14 مع توسيع عدد محركات الأقراص الميدانية حتى 14.
يمكنك تعزيز الأمان والامتثال التنظيمي من خلال تشفير البيانات وكتابة العديد من وسائط الكتابة لمرّة واحدة (WORM).
تبسيط الوصول إلى البيانات المخزَّنة على خراطيش الأشرطة من خلال IBM Storage Archive، والذي يتميز بتقنية Linear Tape File System من IBM.
يدعم ما يصل إلى 45 تيرابايت من تخزين البيانات المضغوطة لكل خرطوشة (18 تيرابايت أصلية). استخدم خراطيش LTO الجديدة.
يمكنك تقليل مساحة التخزين وتبسيط التوصيلات الكابلات من خلال مساحة حامل إضافية أعلى المكتبة لوحدات توزيع الطاقة وغيرها.
يمكنك تبسيط بيئة التخزين لديك وتمكين المرونة للنمو والتغيير في مركز البيانات بياناتك.
استكشف أحدث تقنيات الأشرطة ومكتبات الأشرطة من IBM، بما في ذلك البنية والتطبيق.
راجع المصفوفة المرجعية لموردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage LTO.
تقدم خدمة الخبراء من Diamondback لك طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول تخزين IBM من خلال مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم الملائم لأنظمتك.
تمكَّن من توفير وصول سريع إلى البيانات وتحسين الأمان وتقليل تكاليف الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.
حل من IBM من الجيل التالي للأرشفة طويلة الأجل، محسَّن للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها.
يقدِّم وصولًا مباشرًا وبسيطًا ومرئيًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة ومكتباتها من IBM.