الصفحة الرئيسية التخزين شريط Diamondback Tape Library
IBM Diamondback Tape Library

حافظ على البيانات واحمِها باستخدام التخزين الشريطي عالي الكثافة الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية

اقرأ صحيفة البيانات
تخزين من الجيل التالي عالي الكثافة ومستدام استنادًا إلى أكثر من عقدَين من الابتكارات في مجال التخزين، تقدِّم IBM Diamondback تخزين بيانات عالي السعة وطويل الأجل مع مرونة إلكترونية ضد الهجمات السيبرانية لا يمكن تحقيقها إلا باستخدام الشريط.
المزايا سهولة النشر

انشر أكثر من 27 بيغابايت من التخزين في أقل من 30 دقيقة من وقت التشغيل على الأرض إلى وقت التشغيل.

 سهولة الصيانة

استبدل معظم العناصر الرئيسية في دقيقتين. خدمة IBM على مستوى المؤسسات متاحة أيضًا.

 مساحة صغيرة

يتناسب مع المساحة نفسها التي يشغلها حامل Open Compute Project القياسي.

 الأداء المحسَّن

زيادة أداء القراءة والكتابة مع كثافة محرك أقراص أعلى بنسبة 15% مقارنة بإطار IBM TS4500 L55.

 الوصول إلى البيانات على مستوى الملفات

يمكنك الوصول إلى البيانات على مستوى الملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خاصة.

 سهولة الوصول إلى الميزات

يتم تمكين ميزات المؤسسة الرئيسية بشكل افتراضي، بحيث يمكن للمهندسين المعماريين التصميم والنشر بسرعة.
المزايا مساحة صغيرة

يمكنك تخزين ما يصل إلى 69.5 بيتابايت من البيانات المضغوطة في مكتبة واحدة بمساحة 8 أقدام مربعة مزودة بخراطيش LTO.

 ترخيص كامل السعة

يمكنك تخزين ما يصل إلى 1,548 خرطوشة بيانات LTO قابلة للاستخدام في مساحة أرضية تبلغ 8 أقدام مربعة. 

 واجهات أشرطة متعددة

يمكنك نشر مكتبات فردية باستخدام أي محرك أقراص أشرطة LTO مدعوم، بما في ذلك SAS-12 والقنوات الليفية بسرعة 8 جيجابت في وضع أحادي ومتعدد الأوضاع.

 الأداء عند الطلب

يدعم أي مجموعة من أعداد محركات الأقراص من 1 إلى 14 مع توسيع عدد محركات الأقراص الميدانية حتى 14.

 ميزات أمنية متكاملة

يمكنك تعزيز الأمان والامتثال التنظيمي من خلال تشفير البيانات وكتابة العديد من وسائط الكتابة لمرّة واحدة (WORM).

 دعم IBM Storage Archive

تبسيط الوصول إلى البيانات المخزَّنة على خراطيش الأشرطة من خلال IBM Storage Archive، والذي يتميز بتقنية Linear Tape File System من IBM.

 متوافق مع LTO Ultrium

يدعم ما يصل إلى 45 تيرابايت من تخزين البيانات المضغوطة لكل خرطوشة (18 تيرابايت أصلية). استخدم خراطيش LTO الجديدة.

 مساحة رف اختيارية

يمكنك تقليل مساحة التخزين وتبسيط التوصيلات الكابلات من خلال مساحة حامل إضافية أعلى المكتبة لوحدات توزيع الطاقة وغيرها.

 خوادم النظام المفتوح

يمكنك تبسيط بيئة التخزين لديك وتمكين المرونة للنمو والتغيير في مركز البيانات بياناتك.
الموارد
IBM Redbooks

استكشف أحدث تقنيات الأشرطة ومكتبات الأشرطة من IBM، بما في ذلك البنية والتطبيق.
ورقة مرجعية

راجع المصفوفة المرجعية لموردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage LTO.
خدمات IBM Expert Care لمكتبة IBM Diamondb

تقدم خدمة الخبراء من Diamondback لك طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول تخزين IBM من خلال مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم الملائم لأنظمتك.
منتجات ذات صلة محرك أقراص الأشرطة IBM LTO

تمكَّن من توفير وصول سريع إلى البيانات وتحسين الأمان وتقليل تكاليف الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.

 تعرّف على المزيد حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive

حل من IBM من الجيل التالي للأرشفة طويلة الأجل، محسَّن للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها. 

 تعرّف على المزيد IBM Storage Archive

يقدِّم وصولًا مباشرًا وبسيطًا ومرئيًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة ومكتباتها من IBM.

 تعرّف على المزيد
الخطوات التالية

تحدَّث إلى أحد الخبراء لمعرفة المزيد حول مكتبة أشرطة IBM Diamondback