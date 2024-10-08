IBM Diamondback Tape Library

تخزين من الجيل التالي عالي الكثافة ومستدام استنادًا إلى أكثر من عقدَين من الابتكارات في مجال التخزين، تقدِّم IBM Diamondback تخزين بيانات عالي السعة وطويل الأجل مع مرونة إلكترونية ضد الهجمات السيبرانية لا يمكن تحقيقها إلا باستخدام الشريط.