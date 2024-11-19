حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive

يعدّ IBM Storage Deep Archive حلًا من الجيل التالي للأرشفة طويلة الأجل، مصصمًا خصيصًا للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها، حيث يوفر مزايا التخزين الشريطي، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج. يمكن لمسؤولي تخزين الكائنات (object storage) أن يتولوا إدارته ودعمه دون الحاجة إلى خبرة فنية في الشريط.

يوفر نشر أرشيف IBM Storage Deep Archive على IBM Diamondback فئات تخزين موحدة من S3 Glacier، وتخزينًا موحدًا للتطبيقات، وبنيةً تحتيةً للأشرطة الشفافة، وأمانًا، وتوفيرًا في التكاليف.

استكشف مزايا تخزين بيانات الأرشيف العميق داخل الشركة باستخدام IBM Storage Deep Archive على IBM Diamondback ورف علوي 5U، مما يوفر ما يصل إلى 27 بيتابايت على حامل بمساحة 19 بوصة، ويقلل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 85% مقارنةً بحلول السحابة العامة.