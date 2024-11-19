حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive

حل سحابي محلي منخفض التكلفة يوفر تخزينًا آمنًا ودائمًا لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت
يعدّ IBM Storage Deep Archive حلًا من الجيل التالي للأرشفة طويلة الأجل، مصصمًا خصيصًا للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها، حيث يوفر مزايا التخزين الشريطي، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج. يمكن لمسؤولي تخزين الكائنات (object storage) أن يتولوا إدارته ودعمه دون الحاجة إلى خبرة فنية في الشريط.
يوفر نشر أرشيف IBM Storage Deep Archive على IBM Diamondback فئات تخزين موحدة من S3 Glacier، وتخزينًا موحدًا للتطبيقات، وبنيةً تحتيةً للأشرطة الشفافة، وأمانًا، وتوفيرًا في التكاليف.
استكشف مزايا تخزين بيانات الأرشيف العميق داخل الشركة باستخدام IBM Storage Deep Archive على IBM Diamondback ورف علوي 5U، مما يوفر ما يصل إلى 27 بيتابايت على حامل بمساحة 19 بوصة، ويقلل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 85% مقارنةً بحلول السحابة العامة.
اقرأ المزيد عن القدرات المستدامة التي توفرها تقنية الشريط لمواجهة النمو المتزايد في أرشفة البيانات.
يعد IBM Deep Archive حلاً للأرشفة طويلة الأمد مصصمًا للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها، من خلال توفير إمكانيات فئة تخزين S3 Glacier Flexible Retrieval محليًا، مع ابتكارات برمجيات الشريط، وهو متوفر الآن في تكوين Diamondback الأساسي.
يتكامل حل IBM Storage Deep Archive مع:
تكوين الإدخال:
التكوين القياسي
تكوين الإدخال:
التكوين القياسي:
توفر مكتبة IBM Diamondback Tape Library حماية مستدامة للبيانات باستخدام تخزين شريطي مستدام ومرن ضد الهجمات الإلكترونية، وبكثافة عالية للغاية.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ورسوميًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص IBM tape ومكتباتها من خلال دمج معيار LTFS.
تقدم لك خدمات IBM Diamondback Expert Care طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول تخزين IBM من خلال عدد من مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم الملائم لأنظمتك.
تقدم IBM الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage لمساعدة العملاء على تخطيط حلول IBM Storage ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.
احصل على جميع المعلومات التي تحتاجها حول IBM Storage Deep Archive. تفضل بزيارة صفحة وثائق المستخدم المسؤول
ابدأ بقراءة "Optimize Storage Data Placement with S3 Object Storage and IBM Tape Whitepaper" أو تحدث إلى خبير لمعرفة المزيد حول IBM Storage Deep Archive.