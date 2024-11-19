حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive

حل سحابي محلي منخفض التكلفة يوفر تخزينًا آمنًا ودائمًا لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

اقرأ صحيفة البيانات

يعدّ IBM Storage Deep Archive حلًا من الجيل التالي للأرشفة طويلة الأجل، مصصمًا خصيصًا للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها، حيث يوفر مزايا التخزين الشريطي، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج. يمكن لمسؤولي تخزين الكائنات (object storage) أن يتولوا إدارته ودعمه دون الحاجة إلى خبرة فنية في الشريط.

يوفر نشر أرشيف IBM Storage Deep Archive على IBM Diamondback فئات تخزين موحدة من S3 Glacier، وتخزينًا موحدًا للتطبيقات، وبنيةً تحتيةً للأشرطة الشفافة، وأمانًا، وتوفيرًا في التكاليف.

استكشف مزايا تخزين بيانات الأرشيف العميق داخل الشركة باستخدام IBM Storage Deep Archive على IBM Diamondback ورف علوي 5U، مما يوفر ما يصل إلى 27 بيتابايت على حامل بمساحة 19 بوصة، ويقلل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 85% مقارنةً بحلول السحابة العامة.

 اقرأ ملخص حل IBM Storage Deep Archive
بيئة البيانات المستدامة

اقرأ المزيد عن القدرات المستدامة التي توفرها تقنية الشريط لمواجهة النمو المتزايد في أرشفة البيانات.

الميزات

سهولة النشر، التشغيل فور التثبيت يقلل تخزين Object storage من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 97% ويخفض انبعاثات الكربون بنسبة 85% مقارنةً بحلول الأقراص الصلبة المماثلة.
إدارة بسيطة واجهة متوافقة مع معيار S3 الصناعي، متاحة لاختبار توافق التطبيقات.
هدف تخزين عالي السعة واجهة موحدة لتخزين الشريط باستخدام فئات التخزين S3 Glacier لجميع بيانات الكائنات المدعومة ضمن بنية تحتية قابلة للتوسع
أرشفة البيانات المستدامة والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت يقلل تخزين Object storage من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى %97 ويخفض انبعاثات الكربون بنسبة %85 مقارنةً بحلول الأقراص الصلبة المماثلة.
تخزين الأرشيف السحابي المحلي منخفض التكلفة يحقق وفورات في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) بنسبة تصل إلى %85 مقارنة بالتخزين السحابي المماثل ويوفر %100 على رسوم الاستدعاء والخروج.
مرونة البيانات في التكامل مع السحابة الهجينة يتضمن واجهة أوامر S3 Glacier القياسية، والتحكم في البيانات المحلية، وتشفيرًا آمنًا، ونظام مراقبة مدمج مع إمكانية الفصل المادي طويل الأمد للشريط.
التكوين

يعد IBM Deep Archive حلاً للأرشفة طويلة الأمد مصصمًا للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها، من خلال توفير إمكانيات فئة تخزين S3 Glacier Flexible Retrieval محليًا، مع ابتكارات برمجيات الشريط، وهو متوفر الآن في تكوين Diamondback الأساسي.

يتكامل حل IBM Storage Deep Archive مع:

تكوين الإدخال:

  • IBM Diamondback Tape Library
  • الرف العلوي IBM Diamondback 5U
  • IBM Storage Deep Archive بواجهة S3 ووحدة تحكم شريطية  

التكوين القياسي

  • IBM Diamondback Tape Library
  • الرف العلوي IBM Diamondback 5U
  • IBM Storage Deep Archive بواجهة S3 ووحدة تحكم في الشريط ،
  • محول إيثرنت للإدارة والبيانات
المواصفات الفنية

تكوين الإدخال:

  • خادم واحد
  • سرعة نقل تصل إلى 4.6 تيرابايت/ساعة
  • سعة تخزين بيانات تصل إلى 27.3 بيتابايت
  • استهلاك طاقة منخفض يصل إلى 23.34 وات/بيتابايت
  • 4 نقطة وصول للبيانات

التكوين القياسي:

  • خادمان
  • سرعة نقل تصل إلى 16.1 تيرابايت/ساعة
  • سعة تخزين بيانات تصل إلى 27.3 بيتابايت
  • استهلاك طاقة منخفض يصل إلى 65.86 وات/بيتابايت (14 نقطة وصول للبيانات)
  • 14 نقطة وصول للبيانات
 حالات الاستخدام
  • أرشيفات عميقة
  • فصل مادي (Air gap)
  • نسخة ثانية/ثالثة
  • الامتثال التنظيمي
  • الاحتفاظ بالنُّسخ الاحتياطية وعمليات الاسترجاع
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 IBM Storage Archive

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الدعم والخدمات خدمات IBM Storage Expert Care لمكتبة IBM Diamondback

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 توثيق IBM Storage Deep Archive

احصل على جميع المعلومات التي تحتاجها حول IBM Storage Deep Archive. تفضل بزيارة صفحة وثائق المستخدم المسؤول

اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بقراءة "Optimize Storage Data Placement with S3 Object Storage and IBM Tape Whitepaper" أو تحدث إلى خبير  لمعرفة المزيد حول IBM Storage Deep Archive.

 المستند التقني لتحسين توزيع بيانات التخزين