يوفر برنامج IBM Storage Archive، وهو أحد برامج مجموعة IBM Storage، واجهة رسومية لإدارة البيانات في محركات الأشرطة والمكتبات باستخدام معيار تنسيق نظام الملفات الخطي الشريطي (LTFS) لقراءة وكتابة وتبادل البيانات الوصفية على خراطيش الشريط المنسقة.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً عبر واجهة رسومية إلى البيانات المخزنة على الشريط دون حاجة إلى متطلبات إدارة إضافية للأشرطة وبرامج للوصول إلى البيانات. يوفر Storage Archive ثلاثة حلول برمجية لإدارة ملفاتك الرقمية بتنسيق LTFS: إصدار محرك واحدًا وإصدار المكتبة وإصدار المؤسسة.
يمكنك الوصول إلى الملفات وإدارتها، وسحب الملفات وإفلاتها من الشريط وإليه دون الحاجة إلى برنامج خاص بالجهاز، ويمكنك مشاركة بيانات الملفات عبر المنصات أيضًا.
يمكنك عرض الأدلة والملفات دون الحاجة إلى برنامج نسخ احتياطي خاص.
تبادل الأشرطة بسهولة بين أنظمة التشغيل والبرامج المختلفة.
قلِّل تكلفة تخزين البيانات التي لا تتطلب سرعة الوصول التي يوفرها القرص الأساسي.
تمكَّن من زيادة السعة دون التأثير على توفر البيانات.
يمكنك تقليل وقت الاستعادة وتمكين الاستخدام الأمثل لموارد الأشرطة.
قلِّل التعقيد باستخدام عرض قائم على الأيقونات للبيانات الموجودة على الشريط، باستخدام مدير الملفات في نظام التشغيل.
احصل على إدارة قابلة للتوسع على مستوى المؤسسة وأداء أسرع في عمليات الإدخال والإخراج والمعاملات من خلال التكامل بين IBM Storage Scale و Storage Scale System.
يمكنك إنشاء طبقات تخزين تشغيلية لتقليل تكلفة تخزين البيانات التي لا تحتاج إلى سرعة الوصول التي يوفرها التخزين الأساسي.
تمكَّن من زيادة سعة الأرشيف دون التأثير على توفر البيانات.
يمكنك الوصول إلى بيانات الملفات من أي نظام تشغيل كي تتمكَّن من مشاركة البيانات بسهولة عبر المنصات.
يمكنك الوصول إلى البيانات دون الحاجة إلى قاعدة بيانات ولا برامج خاصة. ويمكنك أيضًا الوصول إلى البيانات في أي وقت، وفي أي مكان من مساحة اسم عالمية واحدة.
يمكنك تغيير اقتصاديات التخزين باستخدام طبقة من البرامج الذكية التي تنشئ بصمة بيانات فعالة تخزن جميع البيانات بشكل ديناميكي بالتكلفة المثلى، ما يساعد على تعظيم الأداء وضمان الأمان.
استخدم واجهة قراءة وكتابة أساسية لخرطوشة الشريط للتطبيقات التي لا تتطلب أي تحسينات إضافية لنظام التشغيل مثل المكونات الإضافية أو حِزَم الخدمة.
لن تعد بحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية للوصول إلى الملفات أو إنشاء الملفات. يتيح تنسيق LTFS تبادل الملفات بشكل أسهل بين المستخدمين الذين يعملون في أنظمة تشغيل مختلفة، ويستخدمون برامج متنوعة، ويعملون في مواقع متعددة.
يمكنك الوصول إلى جميع البيانات وإدارتها ببساطة في بيئات الأشرطة المستقلة كما لو كانت موجودة على قرص من خلال استخدام إصدار المحرك الواحد من برنامج IBM Storage Archive.
يُتيح إصدار المكتبة من برنامج IBM Storage Archive إمكانية الوصول إلى خرطوشة أو عدة خراطيش في مكتبة الأشرطة بسهولة مماثلة لاستخدام الأقراص العادية.
يمكنك تحسين الكفاءة وخفض التكاليف للتخزين متعدد المستويات على المدى الطويل باستخدام إصدار المؤسسات من برنامج IBM Storage Archive.
حل IBM من الجيل التالي للأرشفة طويلة الأجل، محسَّن للبيانات العميقة التي يسهل الوصول إليها.
استفد من الوصول إلى برامج تخزين عالية الأداء وقابلة للتوسع وخدمات بيانات على مستوى المؤسسة بسعة عمومية موحَّدة.
تمكّن من دعم أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوحيد تخزين البيانات الكبيرة الأساسية والفرعية مع نظام تخزين الكائنات الرائد في الصناعة.
احصل على وصول سريع إلى البيانات، وتمكَّن من تحسين الأمان وتكلفة الملكية الإجمالية للبنية التحتية للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم تشفير البيانات. بالإضافة إلى تقديم أمر الوصول للاسترجاع المفتوح (oRAO) للوصول إلى البيانات بشكل أسرع.