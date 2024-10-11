يمكنك الوصول إلى البيانات دون الحاجة إلى قاعدة بيانات ولا برامج خاصة. ويمكنك أيضًا الوصول إلى البيانات في أي وقت، وفي أي مكان من مساحة اسم عالمية واحدة.