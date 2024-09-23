يتفوق IBM Cloud Object Storage في التوفر بنسبة تصل إلى 99.9999% وإتاحة البيانات بما يصل إلى 99.9999999999999% من الوقت. ويأتي مزودًا بتشفير المسح المحلي أو الجغرافي المشتت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ومزود بأداة SecureSlice الحاصلة على براءة اختراع من IBM باستخدام S3 Object Lock، والذي يوفر حلًا آمنًا للبيانات ذات أحجام البيتابايت (PB) إلى الإكسابايت (EB).