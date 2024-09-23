يُعدّ IBM Cloud Object Storage أحد حلول التخزين واسعة النطاق المُدارة بالبرامج والتي يتم تشغيلها محليًا. يتكامل حل التخزين الرائد في الصناعة مع البيانات الموجودة على الحافة أو في مركز البيانات لديك أو في السحابة.
يتفوق IBM Cloud Object Storage في التوفر بنسبة تصل إلى 99.9999% وإتاحة البيانات بما يصل إلى 99.9999999999999% من الوقت. ويأتي مزودًا بتشفير المسح المحلي أو الجغرافي المشتت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ومزود بأداة SecureSlice الحاصلة على براءة اختراع من IBM باستخدام S3 Object Lock، والذي يوفر حلًا آمنًا للبيانات ذات أحجام البيتابايت (PB) إلى الإكسابايت (EB).
حيث يمكنك توسيع الأداء والسعة من تيرابايت إلى إكسابايت.
كما يمكنه توفير حماية البيانات من خلال تخزين البيانات مع التشفير المدمَج والقابل للقفل والمتميز "بالكتابة مرّة واحدة والقراءة المتعددة" (WORM) مع تمكين السياسة الأمنية.
يتيح الوصول إلى البيانات بشكل متزامن من أي مكان، كما يوفر تجاوز الفشل التلقائي وإعادة بناء البيانات والتوسيع التلقائي وإعادة التوازن.
يوفر بيانات محمية جغرافيًا بكفاءة خوارزمية تشتيت المعلومات (IDA)؛ ومتاح كبرنامج فقط أو كحلول مدعومة بالكامل للأجهزة.
يقدم بحثًا ورؤى مخصصة لتوفير الوقت في أثناء إنشاء بيانات تعريف مخصصة لتحسين القيمة.
يربط بين التطبيقات المستندة إلى الملفات وبين وحدة تخزين الكائنات بكل سهولة.
يمكنك تقليل تكاليف التخزين بنسبة تصل إلى 12% باستخدام محركات أشرطة SMR جديدة بسعة 18 تيرابايت. وتستطيع زيادة الإنتاجية بما يصل إلى 55 جيجابايت/ثانية لمجموعة مكونة من 12 عقدة، مع أداء أفضل يصل إلى 300% لعمليات القراءة وما يصل إلى 150% لعمليات الكتابة.
استخدم S3 Object Lock لتخزين الكائنات باستخدام نموذج WORM. يمكن أن يساعد قفل الكائنات في منع حذف الكائنات أو الكتابة فوقها لفترة محددة أو لفترة غير محدودة. يمكنك استخدام S3 Object Lock لتلبية المتطلبات التنظيمية التي تحتاج إلى تخزين WORM أو إضافة طبقة إضافية من الحماية لضمان عدم حدوث تغيير في الكائنات أو حذفها.
يمكنك تخزين الكائنات غير المنظمة على نطاق البيتابايت وما بعده باستخدام برنامج dsNet ضمن Cloud Object Storage والذي يستخدم خوارزمية تشتيت المعلومات (IDA) الحاصلة على براءة اختراع. تستخدم خوارزمية dsNet IDA الترميز بالتقسيم بدلًا من التكرار لتلبية متطلبات موثوقية تخزين البيانات ومتطلبات توافرها.
استمتع بتجربة حل تخزين الكائنات الذي يخفض التكلفة الإجمالية للملكية ويقلل تعقيد إدارة التخزين بحجم بيتابايت أو حتى إكسابايت. يوفر هذا الحل تكاليف أقل عند بدء التشغيل مع توفير قابلية التوسع لضمان أن النمو السريع للبيانات غير المنظمة لا يتجاوز سعة التخزين.
يمكنك الوصول إلى الملفات بكفاءة باستخدام IBM Cloud Object Storage لأنه يعمل على إحضار البيانات من الأجهزة الطرفية باستخدام جهاز افتراضي يوفر واجهة SMB أو NFS لتخزين الكائنات.
تعرف على سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في توفير أنظمة الملفات الموزَّعة وتخزين الكائنات، وفق تقرير Magic Quadrant لعام 2020، للعام الخامس على التوالي.
يمكنك إنشاء مخزن تخزين بسهولة باستخدام سياسة الاحتفاظ بالبيانات وتأمين الكائنات ببساطة عن طريق وضعها في ذلك المخزن. تتيح وظيفة WORM مقاومة البيانات للعبث والتلاعب. يدعم النظام متطلبات SEC17a-4f الصارمة مع واجهة S3 القياسية للوصول وعمليات التحميل.
حماية البيانات بكل سهولة. تتطلب تقنية توزيع المعلومات تخزين نسخة واحدة فقط من المعلومات لدعم إتاحة البيانات بما يصل إلى 99999999% من الوقت والوصول المستمر إلى بياناتك.
استكشف كيف يُعدّ IBM Cloud Object Storage حل تخزين فعالاً وقابلاً للتوسع على نطاق واسع لتطبيقات S3 السحابية الأصلية.
استخدم الأجهزة وأدوات الإدارة الخاصة بك مع برنامج IBM لخفض التكاليف وتبسيط بيئتك من خلال النطاق الهائل الذي يوفره IBM Cloud Object Storage والكفاءة العالية التي يتميز بها.
يمكنك تعيين سياسة بسيطة لحذف كائن أو كائنات من الحاوية تلقائيًا، مع إدارة دورة حياة البيانات الجديدة.
تسريع الذكاء الاصطناعي وإيجاد القيمة الكامنة في بياناتك.
يمكنك تسريع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي على منصة بياناتك العالمية.
يمكنك تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام مستودع بيانات مصمم للتحسين مهما كانت درجة توسعه.
يمكنك نقل وتحليل بيانات الملفات من Netapp أو Dell/EMC أو أنظمة الملفات الأخرى الحالية إلى IBM Cloud Object Storage في مركز بياناتك.
كما يمكنك مزامنة البيانات ومشاركتها وحمايتها وإدارتها بشكل آمن باستخدام IBM Cloud Object Storage.
استكشف كيف يمكن أن يدعم IBM Cloud Object Storage أعمالك.
استكشف الحلول باستخدام البحث عن الدعم أو افتح حالة دعم.
يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.
تعرف على مستخدمي IBM Storage حيث يمكنك المشاركة هناك وطرح النقاش والتعلم عبر الإنترنت.