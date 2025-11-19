Komprise

نقل بيانات الملفات وتحليلها بشفافية من NetApp الحالي أو Dell/EMC أو أنظمة الملفات الأخرى إلى IBM Cloud Object Storage في مركز البيانات الخاص بك.

اقرأ صحيفة البيانات
اكتشف ما يمكن أن يقدمه Komprise لشركتك

يساعد برنامج Komprise لإدارة البيانات مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على توسيع نظام ملفات الشبكة (NFS) ونظام تخزين ملفات الإنترنت المشتركة (SMB/CIFS) بالاعتماد على السعة والكفاءة من حيث التكلفة التي يوفرها IBM Cloud Object Storage. يمكن لبرنامج Komprise تحديد البيانات بذكاء عبر وحدة تخزين NAS ونقل البيانات التي لا يتم الوصول إليها بشكل متكرر بشفافية إلى IBM Cloud Object Storage الأكثر فعالية من حيث التكلفة - دون تعطيل وصول المستخدم أو التطبيق، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التخزين.
توفير سعة التخزين

وفر ما يصل إلى 70 في المئة من سعة التخزين المتصل بالشبكة عن طريق نقل البيانات غير النشطة إلى IBM Cloud Object Storage الأكثر فعالية من حيث التكلفة.
تخفيض التكاليف

احصل على عائد استثمار أسرع من خلال خفض تكاليف التخزين الأساسية بشكل كبير.
المحافظة على سلامة البيانات وأمانها

وفّر وصولًا شفافًا إلى البيانات المؤرشفة للمستخدمين والتطبيقات.
تحسين رؤى البيانات

أدِرْ تخزين الملفات بشكل أكثر فعالية من خلال توفير تحليل متعمّق لبياناتك.

الميزات

شفاف نشط/أرشيف

يمكنك إدارة البيانات غير النشطة بطريقة تختلف عن البيانات النشطة. من خلال نقل البيانات غير النشطة إلى IBM Cloud Object Storage، يمكنك توفير ما يصل إلى 70% من تكاليف التخزين مع تحرير سعة تخزين من المستوى الأول.
تحليل البيانات وتصور تفاعلي لعائد الاستثمار

يمكنك تحديد أهداف مختلفة لإدارة البيانات وتجربة سيناريوهات "ماذا لو" لفهم تأثيرها المتوقع على البصمة والتكاليف. يعرض برنامج Komprise بشكل تفاعلي كيفية تغيّر البصمة في المصدر استنادًا إلى الأهداف المختارة وتأثير التكلفة وعائد الاستثمار المتوقع.
نقل البيانات بدون أي تغييرات على وصول المستخدم

يمكن لبرنامج Komprise نقل بياناتك بشفافية إلى IBM Cloud Object Storage من دون استخدام أي وكلاء خاصين أو روابط ثابتة على أنظمة التخزين — وهي آليات تسبّبت تقليديًا في مشكلات. تم تصميم طريقة وصول المستخدمين إلى الملفات بحيث تكون شفافة، ليستمر المستخدمون والتطبيقات في رؤية البيانات والوصول إليها كما كانوا يفعلون سابقًا. يمكن الوصول إلى البيانات كملفات وككائنات في IBM Cloud Object Storage، بحيث يمكن تشغيل التطبيقات على البيانات مباشرةً في السحابة.
التوسع بسهولة للتعامل مع نمو البيانات

يتوسع الحل حسب الحاجة من خلال توجيه بيانات NAS الخاصة بك إلى سعة شبه غير محدودة. تساعد منصة التخزين على نطاق الويب في توسيع نطاق الأداء والسعة بشكل مستقل — لتصل إلى مستويات الإكسابايت وما بعدها.
التعافي من الكوارث للملفات باستخدام IBM COS

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة من بياناتك في أرشيف object storage في السحابة أو مركز البيانات لأغراض التكرار والتعافي من الكوارث، فإن سياسة النسخ في Komprise تستطيع نسخ البيانات باستمرار إلى IBM Cloud Object Storage لتوفير موقع تكرار. في حالة التعافي من الكوارث، يمكن الوصول إلى هذه البيانات المؤرشفة بسهولة أكبر من موقع آخر مباشرةً باستخدام IBM Cloud Object Storage، أو كملفات من خلال تشغيل جهاز افتراضي من Komprise Observer.
حل IBM المتكامل

يمكن شراء حل يجمع بين IBM Cloud Object Storage وKomprise ودعمه مباشرةً من IBM أو من أحد شركاء أعمال IBM. وقد اختبرت IBM الحل وتحققت من صحته بالكامل، وهو جزء من محفظة الحلول التي تم التحقق من صحتها.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف هذه الموارد للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن يقدمه Komprise لمؤسستك.
مزيد من الطرق للاستكشاف IBM Redbooks انضم إلى مجتمع Storage