نقل بيانات الملفات وتحليلها بشفافية من NetApp الحالي أو Dell/EMC أو أنظمة الملفات الأخرى إلى IBM Cloud Object Storage في مركز البيانات الخاص بك.
يساعد برنامج Komprise لإدارة البيانات مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على توسيع نظام ملفات الشبكة (NFS) ونظام تخزين ملفات الإنترنت المشتركة (SMB/CIFS) بالاعتماد على السعة والكفاءة من حيث التكلفة التي يوفرها IBM Cloud Object Storage. يمكن لبرنامج Komprise تحديد البيانات بذكاء عبر وحدة تخزين NAS ونقل البيانات التي لا يتم الوصول إليها بشكل متكرر بشفافية إلى IBM Cloud Object Storage الأكثر فعالية من حيث التكلفة - دون تعطيل وصول المستخدم أو التطبيق، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التخزين.
وفر ما يصل إلى 70 في المئة من سعة التخزين المتصل بالشبكة عن طريق نقل البيانات غير النشطة إلى IBM Cloud Object Storage الأكثر فعالية من حيث التكلفة.
احصل على عائد استثمار أسرع من خلال خفض تكاليف التخزين الأساسية بشكل كبير.
وفّر وصولًا شفافًا إلى البيانات المؤرشفة للمستخدمين والتطبيقات.
أدِرْ تخزين الملفات بشكل أكثر فعالية من خلال توفير تحليل متعمّق لبياناتك.
تعمل IBM Premium Support Services على تبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من متخصصي الدعم المتمرسين وأدوات التحليلات.
حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.
استنادًا إلى دراسة أجرتها شركة IDC، وصفت 85% من المؤسسات خدمات الدعم بأنها عامل التمييز الرئيسي عند شراء أنظمة مراكز البيانات والاختيار من بين البائعين.
تمكّن من دعم أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوحيد تخزين البيانات الكبيرة الأساسية والفرعية مع نظام تخزين الكائنات الرائد في الصناعة.