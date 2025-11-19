يمكن لبرنامج Komprise نقل بياناتك بشفافية إلى IBM Cloud Object Storage من دون استخدام أي وكلاء خاصين أو روابط ثابتة على أنظمة التخزين — وهي آليات تسبّبت تقليديًا في مشكلات. تم تصميم طريقة وصول المستخدمين إلى الملفات بحيث تكون شفافة، ليستمر المستخدمون والتطبيقات في رؤية البيانات والوصول إليها كما كانوا يفعلون سابقًا. يمكن الوصول إلى البيانات كملفات وككائنات في IBM Cloud Object Storage، بحيث يمكن تشغيل التطبيقات على البيانات مباشرةً في السحابة.