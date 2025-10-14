CTERA

توفِّر مشاركة آمنة للملفات ونَسْخًا احتياطيًا عن بُعد للملفات من الحافة إلى مركز البيانات باستخدام IBM Cloud Object Storage.

اقرأ صحيفة البيانات
صورة ليد تحمل رسمًا لقفل، محاطة بتدفقات وخطوط زمنية وأيقونات متنوعة.

منصة خدمات الملفات الآمنة

تُعَد منصة خدمات الملفات المؤسسية IBM® CTERA حلًا يعتمد على تخزين الكائنات، يجمع بين برنامج النَسْخ الاحتياطي لنقاط النهاية المؤسسية وبرامج مزامنة ومشاركة الملفات وبوابة تخزين الكائنات لتلبية احتياجات وصول المستخدمين إلى الملفات داخل المؤسسة. تساعد CTERA العملاء على مزامنة البيانات ومشاركتها وحمايتها والتحكم فيها بأمان باستخدام IBM Cloud Object Storage، كما توفِّر حلًا متكاملًا يمكن دعمه في مراكز بياناتك.
زيادة الإنتاجية

تعزيز إنتاجية بيئة العمل حول العالم من خلال وصول آمن وموزّع إلى المحتوى القيّم.
تحسين الكفاءة واختيار طريقة النشر التي تناسبك

إنشاء حل موحَّد لخدمات الملفات مع مصدر واحد للبيانات الموزعة. اختيار عملية النشر استنادًا إلى تفضيلاتك للسحابة العامة أو الخاصة أو السحابة الهجينة.
تخفيض التكاليف

الاستمتاع بوفورات كبيرة في التكلفة الإجمالية للملكية مقارنةً بالبنى الحالية.
تعزيز التعاون

توفير حل شامل واحد للوصول عن بُعد والنَسْخ الاحتياطي والتعاون.

السمات الرئيسية لمنصة CTERA

صورة جانبية لامرأة شابة ترتدي نظارات، تعمل كمهندسة أمن إلكتروني، تكتب تعليمات برمجية باستخدام لوحة المفاتيح.
حلول IBM المتكاملة

يمكن شراء هذا الحل المتكامل مع IBM Cloud Object Storage وCTERA والحصول على دعمه مباشرةً من IBM أو من أحد شركاء الأعمال لديها. تم اختبار الحل بالكامل والتحقق من صحته من قِبَل IBM، وهو جزء من مجموعة حلولنا المعتمدة.
مهندسو وفنيو تكنولوجيا معلومات يناقشون مشكلة تقنية في غرفة خوادم مع تأثيرات مرئية لاتصال البيانات.
توسيع نطاق تخزين الملفات بسهولة باستخدام IBM Cloud Object Storage.

تُعَد IBM COS طبقة التخزين الأساسية لمنصة CTERA؛ لذلك فإن قابلية التوسع عبر الإنترنت وسهولة التوسعة جزء من حل CTERA.
امرأة ترتدي قميصًا أبيض وسروالًا رماديًا تُدير أجهزة الخوادم في مركز بيانات.
مشاركة الملفات المؤسسية بشكل آمن

توفِّر CTERA لشركتك حلًا آمنًا للغاية لمزامنة الملفات ومشاركتها على مستوى المؤسسة (EFSS)، ما يساعدك على تعزيز الإنتاجية التشغيلية وحماية بيانات الشركة الحساسة بشكل أفضل. يقدِّم حل EFSS أيضًا مجموعة قوية من ميزات الأمان، ما يُتيح للمسؤولين وفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية أوضح حول عمليات الوصول والمشاركة، بينما تمكِّنك مفاتيح التشفير الخاصة من الحفاظ على التحكم الكامل في المحتوى.
صورة ليد فوق دفتر يحتوي على رسم لسحابة وقفل، مع رموز متعددة مثل الواي فاي والبريد الإلكتروني والأقفال.
حماية بيانات الملفات عن بُعد والنَسْخ الاحتياطي

يقدِّم حل حماية بيانات خوادم السحابة من CTERA منصة محايدة للسحابة تُتيح لك حماية بياناتك ونَسْخها احتياطيًا سواء داخل السحابة أم بين السُحب المختلفة. تُعَد هذه المنصة متعددة المستأجرين والقابلة للتوسع أكثر توافقًا مع احتياجات الأعمال الحديثة، وتوفِّر حماية أدق للبيانات واستعادةً أسرع لها من السحابة. إن التشفير والنَسْخ الاحتياطي المعتمدَين على المصدر يعنيان أن البيانات محمية بشكل قوي ويتم نسخها احتياطيًا بكفاءة أعلى.
امرأة تنظر إلى شاشة عرض وهي ترتدي سماعة أذن في مكتب.
تحسين مشاركة الملفات عبر المواقع

يُتيح تخزين الملفات عبر محرك السحابة والبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI) تجاوز الحاجة إلى خوادم الملفات وأنظمة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) من خلال ربط مؤسستك بالبنية التحتية السحابية التي تختارها. يمكن لفريقك تخزين المعلومات ومزامنتها عبر أقسام العمل ضمن بيئة سحابية خاصة أو سحابية خاصة افتراضية أو عامة، مع إدارة الوصول والأجهزة والأداء من لوحة معلومات مركزية - ما يساعد على تقليل التكاليف وتجنُّب الحاجة إلى الزيارات الميدانية.
مشهد من الخلف لشخصين أمام جهاز كمبيوتر يشاهدان تعليمات برمجية على الشاشة.
دعم عدد كبير من المواقع البعيدة

تستطيع CTERA الاستفادة من جميع قدرات IBM COS ونظام التخزين متعدد المواقع، وتزداد كفاءتها كلما تم إعداد عدد أكبر من المواقع.
صورة جانبية لامرأة شابة ترتدي نظارات، تعمل كمهندسة أمن إلكتروني، تكتب تعليمات برمجية باستخدام لوحة المفاتيح.
حلول IBM المتكاملة

يمكن شراء هذا الحل المتكامل مع IBM Cloud Object Storage وCTERA والحصول على دعمه مباشرةً من IBM أو من أحد شركاء الأعمال لديها. تم اختبار الحل بالكامل والتحقق من صحته من قِبَل IBM، وهو جزء من مجموعة حلولنا المعتمدة.
مهندسو وفنيو تكنولوجيا معلومات يناقشون مشكلة تقنية في غرفة خوادم مع تأثيرات مرئية لاتصال البيانات.
توسيع نطاق تخزين الملفات بسهولة باستخدام IBM Cloud Object Storage.

تُعَد IBM COS طبقة التخزين الأساسية لمنصة CTERA؛ لذلك فإن قابلية التوسع عبر الإنترنت وسهولة التوسعة جزء من حل CTERA.
امرأة ترتدي قميصًا أبيض وسروالًا رماديًا تُدير أجهزة الخوادم في مركز بيانات.
مشاركة الملفات المؤسسية بشكل آمن

توفِّر CTERA لشركتك حلًا آمنًا للغاية لمزامنة الملفات ومشاركتها على مستوى المؤسسة (EFSS)، ما يساعدك على تعزيز الإنتاجية التشغيلية وحماية بيانات الشركة الحساسة بشكل أفضل. يقدِّم حل EFSS أيضًا مجموعة قوية من ميزات الأمان، ما يُتيح للمسؤولين وفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية أوضح حول عمليات الوصول والمشاركة، بينما تمكِّنك مفاتيح التشفير الخاصة من الحفاظ على التحكم الكامل في المحتوى.
صورة ليد فوق دفتر يحتوي على رسم لسحابة وقفل، مع رموز متعددة مثل الواي فاي والبريد الإلكتروني والأقفال.
حماية بيانات الملفات عن بُعد والنَسْخ الاحتياطي

يقدِّم حل حماية بيانات خوادم السحابة من CTERA منصة محايدة للسحابة تُتيح لك حماية بياناتك ونَسْخها احتياطيًا سواء داخل السحابة أم بين السُحب المختلفة. تُعَد هذه المنصة متعددة المستأجرين والقابلة للتوسع أكثر توافقًا مع احتياجات الأعمال الحديثة، وتوفِّر حماية أدق للبيانات واستعادةً أسرع لها من السحابة. إن التشفير والنَسْخ الاحتياطي المعتمدَين على المصدر يعنيان أن البيانات محمية بشكل قوي ويتم نسخها احتياطيًا بكفاءة أعلى.
امرأة تنظر إلى شاشة عرض وهي ترتدي سماعة أذن في مكتب.
تحسين مشاركة الملفات عبر المواقع

يُتيح تخزين الملفات عبر محرك السحابة والبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI) تجاوز الحاجة إلى خوادم الملفات وأنظمة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) من خلال ربط مؤسستك بالبنية التحتية السحابية التي تختارها. يمكن لفريقك تخزين المعلومات ومزامنتها عبر أقسام العمل ضمن بيئة سحابية خاصة أو سحابية خاصة افتراضية أو عامة، مع إدارة الوصول والأجهزة والأداء من لوحة معلومات مركزية - ما يساعد على تقليل التكاليف وتجنُّب الحاجة إلى الزيارات الميدانية.
مشهد من الخلف لشخصين أمام جهاز كمبيوتر يشاهدان تعليمات برمجية على الشاشة.
دعم عدد كبير من المواقع البعيدة

تستطيع CTERA الاستفادة من جميع قدرات IBM COS ونظام التخزين متعدد المواقع، وتزداد كفاءتها كلما تم إعداد عدد أكبر من المواقع.

دعم الأجهزة والبرامج لكل من IBM Storage وIBM Power وIBM Z

يمكنك تحسين نموذج الدعم الخاص بك من خلال خيارات الخدمة المتدرجة

تعمل IBM Premium Support Services على تبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من متخصصي الدعم المتمرسين وأدوات التحليلات.

الدعم المميّز لكل من IBM Storage وIBM Power
ترقية ضمان وصيانة IBM Storage

حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.

اشترِ الآن أو قم بالترقية
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في خدمات الدعم من قِبل IDC MarketScape

استنادًا إلى دراسة أجرتها شركة IDC، وصفت 85% من المؤسسات خدمات الدعم بأنها عامل التمييز الرئيسي عند شراء أنظمة مراكز البيانات والاختيار من بين البائعين.

تنزيل تقرير IDC
اتخِذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح

 اقرأ صحيفة البيانات
مزيد من الطرق للاستكشاف IBM Redbooks انضم إلى مجتمع Storage IBM Cloud Object Storage