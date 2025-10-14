يقدِّم حل حماية بيانات خوادم السحابة من CTERA منصة محايدة للسحابة تُتيح لك حماية بياناتك ونَسْخها احتياطيًا سواء داخل السحابة أم بين السُحب المختلفة. تُعَد هذه المنصة متعددة المستأجرين والقابلة للتوسع أكثر توافقًا مع احتياجات الأعمال الحديثة، وتوفِّر حماية أدق للبيانات واستعادةً أسرع لها من السحابة. إن التشفير والنَسْخ الاحتياطي المعتمدَين على المصدر يعنيان أن البيانات محمية بشكل قوي ويتم نسخها احتياطيًا بكفاءة أعلى.