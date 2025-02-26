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3592 Tape Cartridge
تم تصميم خراطيش شرائط IBM 3592 Tape Cartridge لمساعدة مراكز بيانات المؤسسات على تلبية الطلبات المتزايدة للاحتفاظ بالبيانات وأمنها وتوافرها أثناء العمل بميزانيات محدودة. تدعّم خراطيش IBM 3592 Tape Cartridge إعادة استخدام الوسائط من خلال تمكين محرك الأقراص من إعادة تهيئة خراطيش الوسائط من الجيل السابق وترقيتها. وهذا يعني أن خراطيش الوسائط الحالية تحقق كلاً من تحسين الأداء والسعة مما يساعدك على تخفيف تأثير ترقية النظام الفرعي للشرائط.
تحسين الأداء لعمليات قراءة/كتابة الملفات الصغيرة والمساعدة في تقليل تآكل الوسائط من خلال دعم الوسائط الافتراضية عند استخدامها على IBM Enterprise Tape Drives.
تمكين المستخدمين لديك من معالجة مشكلات الأمان من خلال كتابة بيانات مشفرة على الشريط. متوافق مع كل إصدارات IBM Enterprise Tape Drive.
الاستفادة من البحث عالي السرعة وأداء النظام المحسّن من خلال استرجاع البيانات بشكل أسرع عند استخدامها على محركات IBM Enterprise Tape Drives.
يمكنك استخدام محرك الأشرطة لمراقبة عمر ومعدل استخدام الخرطوشة والمساعدة في التخلص من فقدان البيانات بسبب فشل الخرطوشة عند استخدامها على محركات IBM Enterprise Tape Drives.
الاستفادة من إمكانية استخدام شريط قياسي في وضع الوصول السريع.
تقليل تكلفة الملكية من خلال تكلفة أقل لكل خرطوشة. توفر خرطوشة IBM 3592 Tape Cartridge وصولاً أسرع إلى البيانات من خلال تقليل طول الوسائط.
احصل على حماية شبيهة بحماية الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات (WORM) باستخدام خرطوشة 3592 قياسية.
يمكنك حماية بياناتك من حالات الفقدان غير المقصود والمساعدة في حمايتها باستخدام خرطوشة معززة.
متوفرة في طرازات خرطوشة قابلة لإعادة الكتابة وبنظام WORM وثلاثة تنسيقات بما في ذلك الوصول السريع والسعة القياسية والسعة الموسعة.
التخلص من البرامج الوسيطة وتقليل تكاليف إدارة الأشرطة من خلال التقسيم باستخدام IBM Storage Archive™ عند استخدامه على محركات IBM Enterprise Tape Drives. كما يعمل الحل أيضًا على تحسين قابلية الاستخدام من خلال عرض البيانات المخزّنة على الشريط بتنسيق هيكل شجرة الملفات للاستفادة من تقنية الشريط في بيئات الترفيه والتصنيع والبيئات الطبية.
مصفوفة موردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage 3592 و LTO.
قم بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها لك IBM 3592 Tape Cartridge.
اكتشف كل إمكانات الاستخدام التي يمكن أن توفرها لك خرطوشة IBM 3592 Cartridge
توفر هذه المنتجات طريقة سهلة للاستفادة من كثافة البيانات العالية ولتحسين الأمن والبنية التحتية عن طريق الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بتكلفة ميسورة.
الحصول على كثافة تخزين عالية وإدارة متكاملة.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ورسوميًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص IBM tape ومكتباتها من خلال دمج معيار LFTS.