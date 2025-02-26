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3592 Tape Cartridge

 IBM 3592 Tape Cartridge
يمكنك دعم إعادة استخدام الوسائط من خلال تمكين محرك الأقراص من إعادة تهيئة خراطيش الوسائط من الجيل السابق وترقيتها.
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ما الذي يمكن أن يقدمه IBM 3592 Tape Cartridge لعملك

تم تصميم خراطيش شرائط IBM 3592 Tape Cartridge لمساعدة مراكز بيانات المؤسسات على تلبية الطلبات المتزايدة للاحتفاظ بالبيانات وأمنها وتوافرها أثناء العمل بميزانيات محدودة. تدعّم خراطيش IBM 3592 Tape Cartridge إعادة استخدام الوسائط من خلال تمكين محرك الأقراص من إعادة تهيئة خراطيش الوسائط من الجيل السابق وترقيتها. وهذا يعني أن خراطيش الوسائط الحالية تحقق كلاً من تحسين الأداء والسعة مما يساعدك على تخفيف تأثير ترقية النظام الفرعي للشرائط.

الفوائد

السمات الرئيسية
دعم الوسائط الافتراضية

تحسين الأداء لعمليات قراءة/كتابة الملفات الصغيرة والمساعدة في تقليل تآكل الوسائط من خلال دعم الوسائط الافتراضية عند استخدامها على IBM Enterprise Tape Drives.
تشفير متوافق مع المعايير القياسية

تمكين المستخدمين لديك من معالجة مشكلات الأمان من خلال كتابة بيانات مشفرة على الشريط. متوافق مع كل إصدارات IBM Enterprise Tape Drive.
دليل أشرطة بدقة عالية

الاستفادة من البحث عالي السرعة وأداء النظام المحسّن من خلال استرجاع البيانات بشكل أسرع عند استخدامها على محركات IBM Enterprise Tape Drives.
نظام التحليل الإحصائي وإعداد التقارير (SARS)*

يمكنك استخدام محرك الأشرطة لمراقبة عمر ومعدل استخدام الخرطوشة والمساعدة في التخلص من فقدان البيانات بسبب فشل الخرطوشة عند استخدامها على محركات IBM Enterprise Tape Drives.
وسائط بأحجام متدرجة

الاستفادة من إمكانية استخدام شريط قياسي في وضع الوصول السريع.
الخرطوشة الاقتصادية

تقليل تكلفة الملكية من خلال تكلفة أقل لكل خرطوشة. توفر خرطوشة IBM 3592 Tape Cartridge وصولاً أسرع إلى البيانات من خلال تقليل طول الوسائط.
الوضع الآمن للبيانات

احصل على حماية شبيهة بحماية الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات (WORM) باستخدام خرطوشة 3592 قياسية.
الخرطوشة المُعزّزة

يمكنك حماية بياناتك من حالات الفقدان غير المقصود والمساعدة في حمايتها باستخدام خرطوشة معززة.
خيارات متعددة للطرازات والتنسيقات

متوفرة في طرازات خرطوشة قابلة لإعادة الكتابة وبنظام WORM وثلاثة تنسيقات بما في ذلك الوصول السريع والسعة القياسية والسعة الموسعة.
التقسيم/IBM Storage Archive

التخلص من البرامج الوسيطة وتقليل تكاليف إدارة الأشرطة من خلال التقسيم باستخدام IBM Storage Archive™ عند استخدامه على محركات IBM Enterprise Tape Drives. كما يعمل الحل أيضًا على تحسين قابلية الاستخدام من خلال عرض البيانات المخزّنة على الشريط بتنسيق هيكل شجرة الملفات للاستفادة من تقنية الشريط في بيئات الترفيه والتصنيع والبيئات الطبية.
الموارد مصفوفة موردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage 3592

مصفوفة موردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة IBM TotalStorage 3592 و LTO.

 IBM System Storage Interoperation Center

قم بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها لك IBM 3592 Tape Cartridge.

 دليل المنتج 3592

اكتشف كل إمكانات الاستخدام التي يمكن أن توفرها لك خرطوشة IBM 3592 Cartridge
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