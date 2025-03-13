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TS4300

 IBM TS4300 Tape Library
تعزيز تخزين البيانات طويل الأجل، الذي يتميز بالمرونة الإلكترونية والعزل عن الشبكة، في مكتبة أشرطة قابلة للتوسع بدرجة عالية
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كسورية تشبه مشبكًا عصبيًا ذو عدد كبير من النهايات العصبية

المزايا التي يمكن أن تقدمها مكتبة TS4300 Tape Library لأعمالك

توفر مكتبة الأشرطة IBM® TS4300 Tape Library حلاً عالي الكثافة قابلاً للتوسع بدرجة عالية وسهل الإدارة، مصممًا للحفاظ على البيانات مخزنة بشكل آمن على المدى الطويل، مع المساهمة في تقليل التكاليف المرتبطة بمساحة مركز البيانات ومرافق الخدمات. يتيح تصميمها المعياري زيادة سعة الخرطوشة ومحرك الأقراص حسب الحاجة—مع إمكانية توسيع النطاق عموديًا حتى ست عشرة وحدة، بالإضافة إلى إمكانية توسع خراطيش الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) Ultrium ومحركات الأقراص ووحدات إمداد الطاقة الاحتياطية. توفر مكتبة IBM TS4300 حماية بيانات متقدمة تلبي متطلبات الأمن والامتثال.

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الفوائد
قابلية توسيع سعة التخزين على الأشرطة حسب الحاجة

يتيح التصميم المعياري زيادة سعة الخراطيش ومحركات الأقراص حسب الحاجة. يمكن لمكتبة TS4300 التوسع عموديًا لتشمل حتى ست عشرة وحدة، مع قابلية التوسع لمجموعة خراطيش LTO Ultrium.
تلبية متطلبات الامتثال

تدعم مكتبة TS4300 خراطيش بنظام WORM لتعزيز حماية البيانات الحديثة، كما توفر تشفيرًا مُدارًا من المكتبة باستخدام IBM Security Key Lifecycle Manager.
تبسيط النشر والإدارة

تعتمد مكتبة TS4300 على بنية برمجية مفتوحة المصدر ومدمجة، مما يسرّع عملية النشر ويسهّل الإدارة.
تقليل كلٍّ من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لمساحة مركز البيانات

توفر مكتبة الأشرطة TS4300 حلاً عالي الكثافة قابلاً للتوسع بدرجة عالية وسهل الإدارة، مصممًا للحفاظ على البيانات مخزنة بشكل آمن على المدى الطويل، مع تقليل التكاليف المرتبطة بمساحة مركز البيانات ومرافق الخدمات.
تعزيز بنية تحتية تتميز بالمرونة الإلكترونية والعزل عن الشبكة

توفر مكتبة TS4300 حماية بيانات معزولة عن الشبكة بشكل تلقائي، من خلال إنشاء نسخة من البيانات يصعب على المتسللين اختراقها، لتحصين أنظمتك ضد برمجيات الفدية ومنع تكرار دورة الإصابة.

المزايا

تصميم معياري يتيح التوسع حسب الحاجة قدرات متقدمة للأمن والامتثال مكتبة أساسية للإدارة الشاملة للنظام وصول سهل ورسومي إلى البيانات المخزنة نشر سريع وإدارة مبسطة التوافق مع أحدث تقنيات IBM LTO Ultrium

التفاصيل الفنية

الموارد مزوّدو البرمجيات المستقلون لمكتبة TS4300 Tape Library من IBM.

مصفوفة مزوّدي البرمجيات المستقلين لمكتبات IBM Tape وخراطيش LTO

 وثائق مكتبة TS4300 Tape Library من IBM

احصل على كل الدعم الذي تحتاج إليه لمكتبة TS4300 Tape Library من IBM.

IBM System Storage Interoperation Center

تفضّل بزيارة مركز IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانات التي يمكن أن تقدمها لك مكتبة TS4300 Tape Library من IBM.
الدعم والخدمات ترقية ضمان وصيانة IBM Storage

حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.
منتجات ذات صلة IBM TS4500 Tape Library

تغلب على تحديات التخزين السحابي التي تواجهها باستخدام حل التخزين من الجيل التالي الذي يوفر سعة تخزين عالية وإدارة متكاملة.

 محرك أقراص الأشرطة IBM LTO

يضمن محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعزز أمانها، ويقلل من التكلفة الإجمالية لامتلاك البنية التحتية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعمه لتشفير البيانات.

 IBM Storage Archive

يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ورسوميًا للبيانات المخزَّنة في محركات أقراص IBM tape ومكتباتها من خلال دمج معيار LFTS.

 IBM Diamondback Tape Library

تحافظ مكتبة IBM Diamondback Tape Library على البيانات وتحميها باستخدام التخزين على الأشرطة عالي الكثافة، الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية ضد الهجمات.

IBM LTO Ultrium Data Cartridges

توفر خرطوشة البيانات IBM LTO Ultrium (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بالأجيال السابقة، ما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.
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