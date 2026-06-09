باستخدام IBM Fusion يمكنك تحقيق ما يأتي:
يبسّط Fusion البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإدارة دورة الحياة، ما يسهّل النشر في اليوم الأول والعمليات التشغيلية في اليوم الثاني، مع مرونة مدمجة وحوكمة تحافظ على موثوقية البيئات وأمانها.
يتميز Fusion بالانفتاح على جميع المستويات، ما يمنحك حرية اختيار الأساس الذي تعتمد عليه، وتحديد المسرّعات التي تشغّل النماذج، وتقرير مكان تشغيل أحمال التشغيل.
يجمع Fusion بين منصة جاهزة للاستخدام، وخدمات بيانات متكاملة، والأدوات التي تحتاجها الفرق، بحيث تتمكن من بناء أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي واختبارها وإطلاقها خلال أيام لا أشهر.
يتيح Fusion تنفيذ الاستدلال بزمن انتقال قصير وعلى نطاق واسع، موفرًا تنبؤات فورية ومخرجات توليدية أينما كانت تطبيقاتك تعمل.
يمكّن Fusion الذكاء الاصطناعي الوكيل من التصرّف والتعلّم وتحقيق النتائج بشكل ذاتي، ما يوسّع نطاق ذكاء المؤسسة إلى ما يتجاوز النماذج الثابتة.
يرتكز Fusion في الذكاء الاصطناعي التوليدي على المعرفة المؤسسية الموثوقة، ما يوفر مخرجات أسرع وأكثر دقة تدعم اتخاذ القرارات بثقة.
يوحّد Fusion + watsonx البيانات الخاضعة للحوكمة ونماذج الأساس، ما يسرّع تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
يوفر Fusion + Red Hat AI بنية تحتية مفتوحة وهجينة للذكاء الاصطناعي تجمع بين السرعة والمرونة.
يوفر Fusion + NVIDIA تسريعًا متكاملاً عبر جميع طبقات البنية التقنية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المؤسسية.
* في مقابل عدم استخدام قدرات التخزين المؤقت لنظام IBM Fusion System مع watsonx.data. منشور IBM RedBooks
** وثائق IBM Cloud – Red Hat OpenShift AI
***صحيفة البيانات الخاصة بـ NVIDIA GB200 NVL72