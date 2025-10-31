حلول التخزين من NVIDIA

تعزيز سرعة نتائج الذكاء الاصطناعي والوصول إلى وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA بمزيد من البيانات وتسريع الوصول العالمي

17 ضعفًا

الرائد في تقرير Gartner Magic Quadrant1

عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) مع NVMe-oF محسَّنة لوحدات معالجة الرسومات NVIDIA.

معدل نقل البيانات المصادق عليه لـ NVIDIA DGX SuperPOD.

تسريع في استعلامات S3 عن بُعد باستخدام watsonx

جاهز للذكاء الاصطناعي. معتمد من NVIDIA.

تقدِّم IBM وNVIDIA بنية تحتية موثوقًا بها، ومصادقًا عليها لكلٍّ من DGX BasePOD وSuperPOD، تساعد على تسهيل النشر وتسريع تحقيق النتائج ودعم أكثر أعباء الذكاء الاصطناعي والحوسبة العلمية والمحاكاة تطلبًا.

 التخزين مع مراعاة المحتوى من IBM
إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأنظمة NVIDIA للذكاء الاصطناعي

الحفاظ على إنتاجية وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من خلال إزالة عوائق البيانات، ما يؤدي إلى تسريع التدريب والاستنتاج على نطاق واسع.
النشر السريع والبسيط لحلول الذكاء الاصطناعي

تعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي باستخدام تصاميم IBM وNVIDIA المصادق عليها، والتي تقلل التعقيد وتسرِّع الوصول إلى النتائج.
نمو سلس مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي

التوسع من المشاريع التجريبية إلى مصانع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات دون الحاجة إلى إعادة التصميم، مع زيادة الأداء والسعة حسب الحاجة.
تحسين التكلفة مع تعزيز المرونة

الموازنة بين الكفاءة والحماية المدمجة من خلال التدرج التلقائي للبيانات والتخزين المؤقت ومشاركة البيانات العالمية.
نظام IBM Storage Fusion HCI
IBM Fusion تسريع نشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن في البيئة المحلية باستخدام IBM Fusion HCI وwatsonx. الاستفادة من التخزين مع مراعاة المحتوى (Content-Aware Storage) لتحويل البيانات إلى متجهات ودمج التوليد المعزز بالاسترجاع، ما يوفر رؤًى سريعة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيانات غير المنظمة مع تبسيط العمليات وتقليل التكاليف في جميع البيئات الهجينة. تمكين التحديث مع تقليل التعقيد
IBM Storage Scale تحقيق أقصى مستويات الأداء وقابلية التوسع مع إضافة الذكاء المدرك للمحتوى لاستخلاص الرؤى من كميات هائلة من البيانات غير المنظمة. تسريع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA للحفاظ على تشغيل أعباء عمل التدريب والاستنتاج والمحاكاة بأقصى سرعة عبر منصة عالمية واحدة. استخراج الرؤى من البيانات، أينما كانت موجودة
IBM Storage Scale System تمكين النشر السريع للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتحليلات من خلال دمج برنامج IBM Storage Scale مع تقنية الذاكرة الوميضية NVMe. باعتباره تخزينًا معتمدًا من NVIDIA، يوفر معدل إنتاجية وقابلية توسُّع محسَّنة لوحدات معالجة الرسومات لأعباء العمل كثيفة البيانات، ما يؤدي إلى تسريع الحصول على الرؤى واتخاذ قرارات أذكى. تسريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع أداء معتمد

تسريع مراقبة سلامة المركبات في شركة Continental Automotive AG

تطوير حلول القيادة الذاتية مع تخزين أسرع وأكثر مرونة للبيانات وإدارة مبسَّطة للذكاء الاصطناعي.

إن التعاون بين Continental وIBM Storage وNVIDIA يحقق التزامًا فيما يتعلق بالسلامة.

Robert Thiel

رئيس قسم الذكاء الاصطناعي لتقنيات مساعدة السائق المتقدمة، شركة Continental Automotive AG

الموارد

