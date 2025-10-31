تعزيز سرعة نتائج الذكاء الاصطناعي والوصول إلى وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA بمزيد من البيانات وتسريع الوصول العالمي
الرائد في تقرير Gartner Magic Quadrant1
عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) مع NVMe-oF محسَّنة لوحدات معالجة الرسومات NVIDIA.
معدل نقل البيانات المصادق عليه لـ NVIDIA DGX SuperPOD.
تسريع في استعلامات S3 عن بُعد باستخدام watsonx
تقدِّم IBM وNVIDIA بنية تحتية موثوقًا بها، ومصادقًا عليها لكلٍّ من DGX BasePOD وSuperPOD، تساعد على تسهيل النشر وتسريع تحقيق النتائج ودعم أكثر أعباء الذكاء الاصطناعي والحوسبة العلمية والمحاكاة تطلبًا.
الحفاظ على إنتاجية وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من خلال إزالة عوائق البيانات، ما يؤدي إلى تسريع التدريب والاستنتاج على نطاق واسع.
تعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي باستخدام تصاميم IBM وNVIDIA المصادق عليها، والتي تقلل التعقيد وتسرِّع الوصول إلى النتائج.
التوسع من المشاريع التجريبية إلى مصانع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات دون الحاجة إلى إعادة التصميم، مع زيادة الأداء والسعة حسب الحاجة.
الموازنة بين الكفاءة والحماية المدمجة من خلال التدرج التلقائي للبيانات والتخزين المؤقت ومشاركة البيانات العالمية.
تطوير حلول القيادة الذاتية مع تخزين أسرع وأكثر مرونة للبيانات وإدارة مبسَّطة للذكاء الاصطناعي.
” إن التعاون بين Continental وIBM Storage وNVIDIA يحقق التزامًا فيما يتعلق بالسلامة.“
Robert Thiel
رئيس قسم الذكاء الاصطناعي لتقنيات مساعدة السائق المتقدمة، شركة Continental Automotive AG