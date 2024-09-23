يُعدّ IBM i خادم تشغيل يعمل على خوادم IBM® Power.
يُعد نظام التشغيل IBM i نظامًا متكاملًا بالكامل، حيث يتم دمج قاعدة البيانات والبرمجيات الوسيطة، والأمان، ووقت التشغيل، ومراقب الأجهزة الافتراضية جميعها في حزمة واحدة مرخصة. ويساعد هذا التكامل العملاء على خفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتبسيط إدارة الأنظمة، وتحقيق المزيد من الإنتاجية باستخدام موارد أقل.
تُتيح تراخيص الاشتراك ذات المدة المحددة للعملاء تخطيطًا أسهل للميزانية السنوية من خلال خيارات دفع متوقعة ومتسقة. ويتم دمج تراخيص البرامج والدعم في سعر اشتراك واحد. كما يتم تحديث الاشتراكات السنوية تلقائيًّا إلى أحدث إصدار، وهو ما يقلل مخاطر الأعمال والثغرات الأمنية من خلال تحديث التقنيات باستمرار. وبفضل التجديد التلقائي، لن يضطر العملاء إلى القلق بشأن فقدان الدعم أو إدارة مفاتيح برامج جديدة. حيث يمكن للعملاء الذين يستخدمون إصدارات قديمة استعادة الدعم والتحديث إلى أحدث التقنيات بسهولة أكبر وبسعر أقل.
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توصلت شركة Forrester Consulting إلى أن العملاء الذين ينشرون نظام IBM i في تقنيتهم المحلية أو السحابية حققوا متوسط عائد استثمار بنسبة 191% مع استرداد رأس المال خلال 6 أشهر فقط من أعمالهم. كما حقق هؤلاء العملاء وفورات قدرها 1.06 مليون دولار أمريكي من خلال تقليل فترة تعطل النظام وزيادة الإنتاجية بمقدار 470 ألف دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات¹.
يدمج نظام IBM i قاعدة البيانات، والبرمجيات الوسيطة، والأمان، ووقت التشغيل، ومراقب الأجهزة الافتراضية كحل واحد مرخص. ولا يتعين على العملاء دفع رسوم دعم لكل مكون على حدة، وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) ويبسط المنصة التي يتم تشغيل تطبيقات الأعمال من خلالها.
تتيح قدرات جمع الصلاحيات للعملاء تعقب ومراقبة من يستخدم الكائنات وكيفية استخدامها، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد سياسات وقواعد الأمان. وتقدم هذه القدرات أمنًا محسنًا لتطبيقاتك وبياناتك الأكثر أهميةً وحساسيةً للأعمال.
دفعة سنوية واحد تغطي كلًّا من تراخيص البرامج وخدمة إدارة الأصول البرمجية (SWMA) بسعر اشتراك موحد. وهو يقلل التكلفة الإجمالية للملكية ويزيد المرونة.
يعمل نظام IBM i 7.5 على تبسيط إجراءات الأمان والتوافر من خلال ميزات، وخيارات، وأدوات Db2 for i الجديدة.
يمكنك سد فجوات المهارات وزيادة الإنتاجية باستخدام الأدوات المتوافقة مع معايير الصناعة المتوفرة مع IBM i لتطوير التطبيقات الحديثة.
يُعد نظام التشغيل IBM i نظامًا متكاملًا بالكامل، حيث يتم دمج قاعدة البيانات والبرمجيات الوسيطة، والأمان، ووقت التشغيل، ومراقب الأجهزة الافتراضية في الحزمة كحل واحد مرخص.
يعتمد نظام IBM i على بنية قائمة على الكائنات، ويعني هذا أنه لا يمكن لأي برنامج أن يتقمص صفة شيء آخر. ويساعد ذلك في حماية بيئتك من الفيروسات والاختراقات الأمنية.
يوفر ترخيص الاشتراك للعملاء خيارات دفع متوقعة وثابتة مع تقليل المخاطر من خلال استخدام أحدث التقنيات.
يمكن دمج التطبيقات التي تعمل على نظام IBM i مع تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IOT)، وتحليل البيانات، وغيرها لتحقيق القيمة وفتح آفاق جديدة لأعمالك. فمن خلال IBM i 7.5، يمكنك استخدام الوظائف الجغرافية من Watson إلى جانب IBM Db2 لتحليل البيانات المستندة إلى الموقع، مثل تحسين مسارات الشاحنات لأعمال التوزيع.
يمتلك IBM i ميزات مستقلة تتطلب القليل من الإدارة أو لا تتطلب أي إدارة على الإطلاق، وهو ما يقلل الحاجة إلى فرق إدارة النظام الكبيرة. ويمكنك إدارة بيئات IBM i عن بُعد من أي جهاز باستخدام IBM Navigator for i وIBM i Mobile Access.
يمكن نشر نظام IBM i في البيئة المحلية وفي بيئات سحابية متعددة، بما في ذلك IBM Power Virtual Server، لتوفير تجربة مستخدم متسقة عبر السحابة الهجينة.
يُعدّ IBM Db2 for i نظامًا لإدارة قواعد البيانات العلائقية وهو مدمج بالكامل في نظام IBM i.
واجهة مستخدم حديثة لإدارة مثيلات IBM i ومراقبتها في أي مكان من أي متصفح ويب.
حل عالي التوفر يضمن استمرارية مدة تشغيل التطبيقات الحيوية للأعمال.
توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات لأنظمة IBM i.
الحل الاستراتيجي لتخطيط وإدارة عمليات الحفظ والاستعادة على IBM i.
يمكنك تخزين ملفات IBM i بأمان في السحابة، ما يلغي الحاجة إلى محركات الأشرطة، وخراطيش الأشرطة، وخدمات البريد السريع للتخزين خارج الموقع.
بيئة تطوير متكاملة مبنية على Eclipse لإنشاء تطبيقات IBM i، وصيانتها، وتحديثها.
خادم تطبيقات الويب المتكامل لنظام IBM i هو خادم تطبيقات Java خفيف الوزن يحتوي على حاوية Servlet ويب يمكن الوصول إليها بسهولة ويوفر أساسًا مرنًا لتطوير تطبيقات Java القائمة على JSP وServlet.
بيئة تطوير وتحديث لتطبيقات IBM i.