IBM Rational Developer for i

بيئة تطوير متكاملة (IDE) مبنية على منصة Eclipse، مصممة لإنشاء التطبيقات وصيانتها على IBM i.

رجل يكتب التعليمات البرمجية في المكتب

لمحة عامة

يوفر IBM Rational Developer for i بيئة تطوير متكاملة (IDE) لإنشاء التطبيقات وصيانتها وتحديثها على منصة IBM i. فهو يدمج أدوات المطور مثل البحث والتحرير والبناء والتحليل، وقدرات إعادة الهيكلة وأدوات تصحيح الأخطاء مع إطار Eclipse الشائع الاستخدام لتسهيل وتسريع تطوير التطبيقات وتحديثها. يتكامل Rational Developer for i مع IBM Rational Team Concert لتخطيط وإدارة دورة حياة التطبيق بشكل أفضل.
الفوائد
تعزيز إنتاجية المطور

تمكين المطورين من العمل في وضعي الاتصال بالمضيف وعدم الاتصال باستخدام الأدوات الموجودة على سطح مكتب المطوِّر.
تحديث تطبيقاتك

دعم أساليب متعددة لتحديث تطبيقات RPG وCOBOL.
اختَر مجموعة أدواتك

اختر من بين ثلاثة إصدارات للمنتج: أدوات RPG وCOBOL؛ أدوات RPG وCOBOL + أدوات التحديث، إصدار Java؛ أدوات RPG وCOBOL + أدوات التحديث، إصدار EGL.

الميزات

زيادة الإنتاجية
تحسين عملية عملك باستخدام أدوات التطوير المتكاملة. يُتيح Remote System Explorer الاتصال بخوادم IBM i للبحث وإدارة الملفات على الخادم وتشغيل البرامج النصية الخاصة بالخادم.
مرونة أكبر في الأعمال
تقليل وقت التدريب باستخدام بيئة تطوير حديثة قائمة على Eclipse عند العمل على تطبيقات RPG وCOBOL القديمة.
تحسين كفاءة الفريق
استخدام Rational Team Concert، وهو برنامج لإدارة دورة الحياة يدعم الفرق البعيدة.
اختَر خيار الشراء المناسب لك. يمكنك شراؤه مع: أدوات RPG وCOBOL؛ أو أدوات RPG وCOBOL + أدوات التحديث، إصدار Java.

التسعير

إصدار تجريبي مجاني

جرِّب مدى فاعلية Developer for i في إنشاء التطبيقات وصيانتها على أنظمة IBM i.

 إصدار تجريبي مجاني المستخدم المصرح له

مطوِّرو التطبيقات الذين يحتاجون إلى استخدام مخصص لاستحقاق واحد.

 شراء الآن تثبيت واحد لمستخدم عائم

الشركات التي لديها متعاقدون أو موظفون يمكنهم مشاركة حق الاستخدام.

 شراء الآن ترخيص عائم، تثبيت واحد، لمدة محددة

تحتاج الشركات التي لديها وقت محدود إلى استحقاقات إضافية.

 شراء الآن

نسخة كاملة من Rational Developer for i

وصول المستخدم الفردي

استحقاق دائم

مشابه لترخيص المستخدم العائم مع تثبيت واحد.

تستمر الفترة التجريبية لمدة 120 يومًا

استحقاق دائم

يتم توفير الاستحقاق من خلال دعم مفتاح الترخيص Rational.

ليس استحقاقًا دائمًا

يمكن ترقيته إلى أي استحقاق دائم عن طريق شراء مجموعة تنشيط Rational Developer for i.

يشمل سنة واحدة من الاشتراك والدعم.

يشارك عدة مستخدمين الاستحقاق نفسه، مستخدم واحد في كل مرة.

سيتعين إعادة الحصول عليه بمجرد انتهاء فترة الصلاحية المحددة.

يشمل سنة واحدة من الاشتراك والدعم.

يشمل الاشتراك والدعم طوال المدة.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

منتجات ذات صلة

IBM PowerHA

توفير توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات.

 IBM PowerHA SystemMirror for i

في بيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتصميم وبناء حل عالي التوافر مخصص لأعمالك.

 IBM Administration Runtime Expert for i

يضمن أداءً متسقًا ونشرًا موحَّدًا لأي عبء عمل على نظامك.

 IBM Power S1022

خادم 2U قابل للتوسيع مع مقبس واحد أو اثنين، آمن وموثوق به ويدعم السحابة، مناسب للأعباء العمل الحرجة للأعمال.
اتخِذ الخطوة التالية

تحدَّث مع أحد خبراء IBM لتكوين الخيار الأفضل لك ومعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من IBM Rational Developer for i.

