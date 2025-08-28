بيئة تطوير متكاملة (IDE) مبنية على منصة Eclipse، مصممة لإنشاء التطبيقات وصيانتها على IBM i.
يوفر IBM Rational Developer for i بيئة تطوير متكاملة (IDE) لإنشاء التطبيقات وصيانتها وتحديثها على منصة IBM i. فهو يدمج أدوات المطور مثل البحث والتحرير والبناء والتحليل، وقدرات إعادة الهيكلة وأدوات تصحيح الأخطاء مع إطار Eclipse الشائع الاستخدام لتسهيل وتسريع تطوير التطبيقات وتحديثها. يتكامل Rational Developer for i مع IBM Rational Team Concert لتخطيط وإدارة دورة حياة التطبيق بشكل أفضل.
تمكين المطورين من العمل في وضعي الاتصال بالمضيف وعدم الاتصال باستخدام الأدوات الموجودة على سطح مكتب المطوِّر.
دعم أساليب متعددة لتحديث تطبيقات RPG وCOBOL.
اختر من بين ثلاثة إصدارات للمنتج: أدوات RPG وCOBOL؛ أدوات RPG وCOBOL + أدوات التحديث، إصدار Java؛ أدوات RPG وCOBOL + أدوات التحديث، إصدار EGL.
جرِّب مدى فاعلية Developer for i في إنشاء التطبيقات وصيانتها على أنظمة IBM i.
مطوِّرو التطبيقات الذين يحتاجون إلى استخدام مخصص لاستحقاق واحد.
الشركات التي لديها متعاقدون أو موظفون يمكنهم مشاركة حق الاستخدام.
تحتاج الشركات التي لديها وقت محدود إلى استحقاقات إضافية.
نسخة كاملة من Rational Developer for i
وصول المستخدم الفردي
استحقاق دائم
مشابه لترخيص المستخدم العائم مع تثبيت واحد.
تستمر الفترة التجريبية لمدة 120 يومًا
استحقاق دائم
يتم توفير الاستحقاق من خلال دعم مفتاح الترخيص Rational.
ليس استحقاقًا دائمًا
يمكن ترقيته إلى أي استحقاق دائم عن طريق شراء مجموعة تنشيط Rational Developer for i.
يشمل سنة واحدة من الاشتراك والدعم.
يشارك عدة مستخدمين الاستحقاق نفسه، مستخدم واحد في كل مرة.
سيتعين إعادة الحصول عليه بمجرد انتهاء فترة الصلاحية المحددة.
يشمل سنة واحدة من الاشتراك والدعم.
يشمل الاشتراك والدعم طوال المدة.
توفير توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات.
في بيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتصميم وبناء حل عالي التوافر مخصص لأعمالك.
يضمن أداءً متسقًا ونشرًا موحَّدًا لأي عبء عمل على نظامك.
خادم 2U قابل للتوسيع مع مقبس واحد أو اثنين، آمن وموثوق به ويدعم السحابة، مناسب للأعباء العمل الحرجة للأعمال.
