احصل على أداء متميز مقابل سعر لا يُضاهى لأعباء العمل المهمة لأعمالك. يمكن أن يساعدك خادم IBM Power S1022 في تحقيق المرونة من خلال بنية تحتية سحابية هجينة مرنة وآمنة.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
تكوين جديد للمدخلات لبرنامج SAP HANA on IBM Power L1022
تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أعباء عمل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.
احصل على أداء أكبر بنسبة تصل إلى 37% لكل نواة مقارنةً بخادم IBM Power S922.¹
يمكنك تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
استخدم تشفير الذاكرة لتوفير أمان شامل عبر البيئة السحابية الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.
يمكنك زيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيقات الحيوية للأعمال من خلال تنفيذ النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
يمكنك تحسين أداء النماذج وتقليل زمن الانتقال عن طريق تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
قلِّل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وخطِّط ميزانيتك بشكل أفضل مع نماذج استهلاك مرنة.
يمكنك تجميع أعباء العمل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد الأنوية بمقدار 1.5 مرّة لكل نظام.¹
احصل على اقتصاديات السحابة في بيئتك المحلية من خلال قياس الاستخدام على مستوى الخوادم.
يمكنك زيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.
استفد من عرض النطاق الترددي للذاكرة الأكبر بمقدار 2.4 مرّة مقارنةً بخادم IBM Power S922.¹
استخدم أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
استخدم تشفير الذاكرة الشفاف بدون الحاجة إلى إعدادات إدارية إضافية أو التأثير في أداء أعباء العمل.
S1022
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.
خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.
شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.
استخدم IBM Power S1022 لضمان استمرارية تطوير التطبيقات وتكاملها.
S1022s
شغّل Red Hat OpenShift على خوادم Power لتحقيق أداء أفضل مقابل السعر مقارنةً بالخوادم المعتمدة على معمارية x86.
استكشف Red Hat OpenShift على IBM Power (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com)
أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.
استخدم خوادم IBM Power S1022 في مواقع الشبكة الطرفية لتلبية احتياجات قطاعات، مثل الخدمات المصرفية، والبيع بالتجزئة، والتصنيع، وغيرها.
تمكّن من تشغيل التطبيقات الحيوية للأعمال على IBM i محليًّا أو افتراضيًّا أو في مزيج بين الاثنين.
IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)
تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
خادم IBM Power L1022 هو خادم ثنائي المقبس، مكون من وحدتَين، ويستند إلى معالج Power10، وهو مصمم خصوصًا لأعباء العمل المستندة إلى Linux مثل SAP HANA.
تعرف على كيفية توفير خوادم IBM Power S1022s بنية تحتية سحابية هجينة مرنة وآمنة لتشغيل التطبيقات الحيوية للأعمال.
يأتي IBM Db2 Warehouse on Power مُهيَّأً وجاهزًا للاستخدام، ويحتوي على كل ما تحتاجه لدعم تطبيقات مستودعات البيانات الحديثة.
استكشف أحدث التغييرات، والتقنيات، والميزات الرئيسية في خوادم IBM Power القابلة للتوسع.
اكتشف كيف يمكن لنظام IBM Power مساعدتك في تحديث أعمالك، وأتمتتها، وتأمينها.
يمكنك تنزيل الاستطلاع لمعرفة مدى أمان بنيتك التحتية مقارنةً بالمنصات الأكثر أمانًا في القطاع.
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يمكنك تنزيل نتائج الاستطلاع لمعرفة مكانة موردك مقارنةً بالعلامات التجارية العالمية.
حسّن توفر خدماتك وقلِّل التكاليف مع حلول الدعم المبسطة، والمرنة، والموحدة التي نقدمها.
¹ استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.