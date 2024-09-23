تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أعباء عمل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.