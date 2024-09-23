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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM Power S1022

خادم IBM Power S1022 هو خادم رف مكون من وحدتَين ضمن مجموعة خوادم IBM Power. ويدعم خادم S1022 ما يصل إلى 40 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 4 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل نظام التشغيل AIX، ونظام IBM i ، ونظام Linux.

احصل على أداء متميز مقابل سعر لا يُضاهى لأعباء العمل المهمة لأعمالك. يمكن أن يساعدك خادم IBM Power S1022 في تحقيق المرونة من خلال بنية تحتية سحابية هجينة مرنة وآمنة.

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استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.

تكوين جديد للمدخلات لبرنامج SAP HANA on IBM Power L1022

تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أعباء عمل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.

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المزايا توسيع نطاق وظائف التطبيقات

احصل على أداء أكبر بنسبة تصل إلى 37% لكل نواة مقارنةً بخادم IBM Power S922.‏¹

 خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات

يمكنك تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.

 تحسين الأمان

استخدم تشفير الذاكرة لتوفير أمان شامل عبر البيئة السحابية الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.

 توفير نظام RAS الأمثل

يمكنك زيادة مدة التشغيل وتوافر التطبيقات الحيوية للأعمال من خلال تنفيذ النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

تنفيذ الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمكنك تحسين أداء النماذج وتقليل زمن الانتقال عن طريق تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.

 ادفع مقابل ما تحتاجه فقط

قلِّل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وخطِّط ميزانيتك بشكل أفضل مع نماذج استهلاك مرنة.
المزايا عدد أنوية معالجة أكبر لكل نظام

يمكنك تجميع أعباء العمل على عدد أقل من الخوادم وزيادة استخدام النظام مع زيادة عدد الأنوية بمقدار 1.5 مرّة لكل نظام.¹

 الاستهلاك المرن

احصل على اقتصاديات السحابة في بيئتك المحلية من خلال قياس الاستخدام على مستوى الخوادم.

 النسخ المتطابق للذاكرة النشطة

يمكنك زيادة مدة التشغيل وتحسين التوافر والموثوقية باستخدام النسخ المتطابق للذاكرة النشطة.

 عرض نطاق ترددي للذاكرة أكبر بمقدار 2.4 مرّة

استفد من عرض النطاق الترددي للذاكرة الأكبر بمقدار 2.4 مرّة مقارنةً بخادم IBM Power S922.‏¹

 تسريع العمليات الحسابية للمصفوفات

استخدم أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.

 تشفير الذاكرة الرئيسية

استخدم تشفير الذاكرة الشفاف بدون الحاجة إلى إعدادات إدارية إضافية أو التأثير في أداء أعباء العمل.

حالات الاستخدام

S1022

SAP HANA على IBM Power

احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.

استكشف IBM Power لحلول SAP HANA

Oracle Database على IBM Power

خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.

استكشف IBM Power لقاعدة Oracle Database

تطبيقات الرعاية الصحية

شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.

استكشف حلول IBM Power في مجال الرعاية الصحية

عمليات التطوير

استخدم IBM Power S1022 لضمان استمرارية تطوير التطبيقات وتكاملها.

S1022s

Red Hat OpenShift

شغّل Red Hat OpenShift على خوادم Power لتحقيق أداء أفضل مقابل السعر مقارنةً بالخوادم المعتمدة على معمارية x86.

استكشف Red Hat OpenShift على IBM Power (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com)

IBM Cloud Pak for Data

أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.

استكشف IBM Cloud Pak for Data

الحوسبة الموزَّعة

استخدم خوادم IBM Power S1022 في مواقع الشبكة الطرفية لتلبية احتياجات قطاعات، مثل الخدمات المصرفية، والبيع بالتجزئة، والتصنيع، وغيرها.

IBM i

تمكّن من تشغيل التطبيقات الحيوية للأعمال على IBM i محليًّا أو افتراضيًّا أو في مزيج بين الاثنين. 

استكشف IBM i

البرامج

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

 تعرف على المزيد بدء الإصدار التجريبي

IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

 تعرف على المزيد بدء الإصدار التجريبي
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الحواشي

¹ استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.