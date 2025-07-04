إدارة البيانات الصحية الرقمية وحمايتها
يساعد IBM® Power® مجموعات الرعاية الصحية على إدارة البيانات الصحية الرقمية وحمايتها، وتسهيل القرارات القائمة على البيانات، وتقليل المخاطر، وزيادة الموثوقية، وتوفير بنية تحتية قوية ومتعددة الاستخدامات، تُمكّن مجموعات الرعاية الصحية من تحسين نتائج المرضى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتلبية المتطلبات التنظيمية بفعالية.
تتعامل مجموعات الرعاية الصحية مع بيانات المرضى التي يجب حمايتها وفقًا للوائح مثل HIPAA. يساعد التشفير وعناصر التحكم في الوصول والتمهيد الآمن في الحفاظ على خصوصية البيانات والامتثال.
تعتمد عمليات الرعاية الصحية على سجلات السلامة الإلكترونية وأنظمة أرشفة الصور والاتصالات. يضمن تحليل الفشل التنبؤي والتكرار، التوافر المستمر لهذه الحلول.
توفر خوادم IBM Power قدرات حوسبة عالية الأداء تتيح تحليلاً أسرع لبيانات الرعاية الصحية لأغراض البحث واكتشاف الأدوية والتسلسل الجيني والطب الشخصي.
يوفر قابلية التوسع لاستيعاب أحمال التشغيل المتغيرة، ما يسمح لمجموعات الرعاية الصحية بتوسيع نطاق الموارد لأعلى أو لأسفل حسب الحاجة لتلبية مبادرات الرعاية الصحية المحددة.
تمتلك IBM Power تسريعًا على الرقاقة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل تحليل التصوير الطبي والتحليلات التنبؤية لنتائج المرضى وتشخيص الأمراض وتحسين العلاج.
يتكامل مع مجموعة كبيرة من حلول الرعاية الصحية، بما في ذلك أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية ومنصات التصوير الطبي وبرامج تحليلات الرعاية الصحية وتطبيقات التطبيب عن بُعد.
يوفر إصدار Power E1080 Solution Edition للرعاية الصحية خيارات تهيئة نظام اقتصادي مصممة خصوصًا للمستشفيات المتوسطة والكبيرة التي تنشر برامج معتمدة للرعاية الصحية ISV، مثل Epic.
يوفر إصدار Power E1050 Solution Edition للرعاية الصحية حلاً واسع النطاق وقابلاً للتوسع وفعالاً من حيث التكلفة لعملاء قطاع الرعاية الصحية المؤهلين الذين يقومون بتشغيل تطبيقات ISV المعتمدة، مثل Epic.
Power S1024 Solution Edition for Healthcare هو خادم ثنائي المقابس مكون من 48 نواة يعمل بنظام AIX.
Power S1022 Solution Edition for Healthcare هو خادم ثنائي المقابس مكون من 32 نواة يعمل بنظام AIX.