م بناء IBM PowerVC على OpenStack. وهو يوفر إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات نشر التقنيات السحابية على ®IBM AIX وIBM i وLinux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على ®IBM® Power. تم تصميم هذا العرض لبناء قدرات السحابة الخاصة على خوادم Power وتحسين إنتاجية المسؤولين. ويمكن أن يتكامل بشكل أكبر مع البيئات السحابية من خلال أدوات تنسيق السحابة ذات المستوى الأعلى
وفّر الوقت وتكاليف تقنيات المعلومات من خلال التثبيت والتكوين بسهولة.
وفّر تكلفة التدريب الرسمي وتخلص من الحاجة إلى مهارات متخصصة مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
يمكنك تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل الطلب على تقنيات المعلومات من خلال تجميع الموارد وتطبيق سياسات التوزيع.
استخدم مجموعات المضيفين لتوفير تحكم مستند إلى السياسات لمجموعة فرعية من الموارد المدارة.
تحقيق أتمتة قائمة على السياسات لتحقيق توازن نشط لأحمال التشغيل داخل مجموعة المضيفين.
يعمل التكوين التلقائي للمدخلات/المخرجات على أتمتة الإعداد للتنقل وإعداد تكوينات المدخلات/المخرجات ذات التوفر العالي.
تمكّن من استيراد صور أحمال التشغيل إلى PowerVC وبدء نشرها على الفور بسهولة.
تعمل الأتمتة المستندة إلى السياسة على موازنة أحمال التشغيل داخل مجموعة المضيفين، بناءً على استخدام وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة.
تعمل قوالب الأجهزة الافتراضية على تمكين الاتساق للحفاظ على المعايير وتمكين عمليات النشر للمساعدة في تقليل تكاليف العمالة.
تتيح إعادة تشغيل الأجهزة الافتراضية عن بُعد إعادة التشغيل تلقائيًا على خادم جديد بعد فشل الخادم.
يعمل برنامج التشغيل OpenStack المدعوم من طرف خارجي على تسريع إدارة أجهزة الإدخال/الإخراج من طرف خارجي.
اقرأ كيف تم تصميم IBM PowerVC لتبسيط إدارة الموارد الافتراضية في بيئات IBM Power.
اقرأ صحيفة البيانات التفصيلية هذه لاكتساب فهم أعمق لمزايا IBM PowerVC.
اقرأ الوثائق الشاملة حول IBM PowerVC for Private Cloud، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد.
اقرأ الوثائق الشاملة حول IBM PowerVC، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد
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