م بناء IBM PowerVC على OpenStack. وهو يوفر إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات نشر التقنيات السحابية على ®IBM AIX وIBM i وLinux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على ®IBM® Power. تم تصميم هذا العرض لبناء قدرات السحابة الخاصة على خوادم Power وتحسين إنتاجية المسؤولين. ويمكن أن يتكامل بشكل أكبر مع البيئات السحابية من خلال أدوات تنسيق السحابة ذات المستوى الأعلى