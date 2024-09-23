الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Power PowerVC IBM PowerVC
تسريع المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية لأنظمة IBM Power
ابدأ الفترة التجريبية
رجل يقف أمام مكتب ينظر إلى كمبيوتر محمول
المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية المتقدمة

م بناء IBM PowerVC على OpenStack. وهو يوفر إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات نشر التقنيات السحابية على ®IBM AIX وIBM i وLinux Virtual Machines (VMs) التي تعمل على ®IBM® Power. تم تصميم هذا العرض لبناء قدرات السحابة الخاصة على خوادم Power وتحسين إنتاجية المسؤولين. ويمكن أن يتكامل بشكل أكبر مع البيئات السحابية من خلال أدوات تنسيق السحابة ذات المستوى الأعلى
فازت خوادم IBM Power بجائزة TrustRadius لأفضل برنامج في عام 2022
المزايا النشر السريع

وفّر الوقت وتكاليف تقنيات المعلومات من خلال التثبيت والتكوين بسهولة.

سهولة الاستخدام

وفّر تكلفة التدريب الرسمي وتخلص من الحاجة إلى مهارات متخصصة مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

استخدام الموارد

يمكنك تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل الطلب على تقنيات المعلومات من خلال تجميع الموارد وتطبيق سياسات التوزيع.

التحكم في الموارد

استخدم مجموعات المضيفين لتوفير تحكم مستند إلى السياسات لمجموعة فرعية من الموارد المدارة.

موازنة أحمال التشغيل

تحقيق أتمتة قائمة على السياسات لتحقيق توازن نشط لأحمال التشغيل داخل مجموعة المضيفين.

 الميزات  محاكاة افتراضية سهلة وإدارة مبسطة للتقنيات السحابية

يعمل التكوين التلقائي للمدخلات/المخرجات على أتمتة الإعداد للتنقل وإعداد تكوينات المدخلات/المخرجات ذات التوفر العالي.

إدارة الصور

تمكّن من استيراد صور أحمال التشغيل إلى PowerVC وبدء نشرها على الفور بسهولة.

أداة تحسين الموارد الديناميكية

تعمل الأتمتة المستندة إلى السياسة على موازنة أحمال التشغيل داخل مجموعة المضيفين، بناءً على استخدام وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة.

القوالب

تعمل قوالب الأجهزة الافتراضية على تمكين الاتساق للحفاظ على المعايير وتمكين عمليات النشر للمساعدة في تقليل تكاليف العمالة.

استخدام الأجهزة الافتراضية لتحقيق الاتساق والنشر السريع

تتيح إعادة تشغيل الأجهزة الافتراضية عن بُعد إعادة التشغيل تلقائيًا على خادم جديد بعد فشل الخادم.

التكامل مع الأطراف الخارجية

يعمل برنامج التشغيل OpenStack المدعوم من طرف خارجي على تسريع إدارة أجهزة الإدخال/الإخراج من طرف خارجي.

الموارد دليل حل IBM Redbooks

اقرأ كيف تم تصميم IBM PowerVC لتبسيط إدارة الموارد الافتراضية في بيئات IBM Power.

 IBM PowerVC

اقرأ صحيفة البيانات التفصيلية هذه لاكتساب فهم أعمق لمزايا IBM PowerVC.

IBM PowerVC for Private Cloud

اقرأ الوثائق الشاملة حول IBM PowerVC for Private Cloud، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد.

 IBM PowerVC

اقرأ الوثائق الشاملة حول IBM PowerVC، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد

 دورة حياة البرمجيات

راجع هذه الصفحة لإدراك القيمة الكاملة لمنتجات برمجيات IBM لديك وتمكّن من التخطيط لترقيات منتجات البرمجيات.
الخطوات التالية

تعرف على المزيد حول الإمكانيات التي يوفرها IBM PowerVC

جرّبه الآن
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق إصدارات IBM Redbooks