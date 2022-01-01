سواء كنت تفكر في استخدام SAP HANA أو الجيل التالي من s/4hana، فإن خوادم IBM® Power سواء التي تعمل في البيئات المحلية أو المستندة إلى السحابة، والتي تم تصميمها لتشغيل التطبيقات المهمة—تساعد على تسريع عمليات نشر أنظمة التخطيط لموارد المؤسسات ونشر التطبيقات وتساعد على زيادة التأثير الذي يمكن أن تحدثه على إدارة البيانات وتكاملها، والأتمتة، والعمليات التجارية.

إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تقنية المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. تم تصميم خوادم IBM Power خصوصًا لتطبيقات البيانات الكثيفة مثل SAP HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة في الذاكرة ولكنها لا تزال تتيح لك الحفاظ على التوفر العالي والمرونة المطلوبة لتقنية السحابة الهجينة لديك.