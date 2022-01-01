سواء كنت تفكر في استخدام SAP HANA أو الجيل التالي من s/4hana، فإن خوادم IBM® Power سواء التي تعمل في البيئات المحلية أو المستندة إلى السحابة، والتي تم تصميمها لتشغيل التطبيقات المهمة—تساعد على تسريع عمليات نشر أنظمة التخطيط لموارد المؤسسات ونشر التطبيقات وتساعد على زيادة التأثير الذي يمكن أن تحدثه على إدارة البيانات وتكاملها، والأتمتة، والعمليات التجارية.
إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تقنية المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. تم تصميم خوادم IBM Power خصوصًا لتطبيقات البيانات الكثيفة مثل SAP HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة في الذاكرة ولكنها لا تزال تتيح لك الحفاظ على التوفر العالي والمرونة المطلوبة لتقنية السحابة الهجينة لديك.
رحلة Winterhalter إلى SAP S/4HANA مع IBM Power
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تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أحمال تشغيل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.
تمكّن من استيعاب التغييرات في موارد منصة SAP HANA الخاصة بك بشكل ديناميكي، اعتمادًا على احتياجات عملك المتغيرة.
يمكنك تحسين استخدام المعالج ومعالجة البيانات باستخدام دعم المجموعة المشتركة لقاعدة بيانات SAP HANA الإنتاجية لديك.
قلل فترة التعطل المخطط لها باستخدام الذاكرة الدائمة الافتراضية التي تعمل على تشغيل البنية التحتية بشكل أسرع.
يدعم IBM Power هدفك المتمثل في تحويل مؤسستك إلى مؤسسة ذكية من خلال دمج مصادر البيانات الحساسة التي تعمل على IBM Power مع منصات الذكاء الاصطناعي اللاحقة، مثل نسيج البيانات أو مخزن البيانات. ويتيح هذا إجراء الاستدلال والتعلم الآلي أو تحسين التدريب على IBM Power من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي داخل معالج النواة، واستخدام سعة ذاكرة كبيرة (تتجاوز ذاكرة GPU المحدودة)، وتحسين مكتبات الذكاء الاصطناعي.
احمِ البيانات والتطبيقات المهمة من التهديدات عبر الإنترنت من خلال الأمان الشامل، ما في ذلك التشفير الجديد والشفاف في الذاكرة دون أيّ تأثير على الأداء.
تعرف على كيفية تمكّن شركة Bosch من تحقيق مكاسب في الأداء تصل إلى 75% مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% باستخدام خوادم IBM Power10.
تعرف على كيفية قيام شركة Coop Group بتحسين تنوع المنتجات عبر شبكة متزايدة من المتاجر لتقليل هدر الطعام باستخدام ®IBM Power، وSAP، وSUSE.
استخدمت شركة Ecogas نظام SAP HANA 2.0 في بيئة هجينة تعتمد على خوادم IBM Power10، ما أدى إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية عالية الجودة لأكثر من مليون شخص لقد كان للانتقال إلى SAP HANA 2.0 على IBM Power10 دور رئيسي في السماح لشركة Ecogas بالحفاظ على مستويات خدمة عالية طوال فترة الجائحة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 80% من عملائنا الآن القنوات الرقمية كنقطة اتصال أساسية لهم—ويتم كل ذلك بفضل حلولنا من IBM وSAP. Pablo Contreras رئيس البنية التحتية والاتصالات، شركة Ecogas
عندما بدأنا رحلة التحول مع SAP HANA، تعاونَّا مع IBM وSAP لوضع أفضل الممارسات لمنصة IBM Power Systems وتسهيل اعتماد بنية الحل هذه. منذ إثبات مفهومنا الأول وحتى اليوم، استفدنا بشكل كبير من التكوين المحسّن والمضبوط لخادم SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.
قامت Electrolux المتخصصة في الأجهزة المنزلية بنقل حلول SAP HANA ذات الأهمية البالغة إلى أنظمة تخزين IBM Power Systems وIBM FlashSystem® storage عالية الأداء وشهدت انخفاضًا في التكاليف بنسبة 30%.
بالتعاون مع IBM، تمكّنت Mondi من تحويل 40 مصنعًا في 15 دولة إلى منصة SAP S/4Hana - وكانت هذه الخطوة مثالية وفقًا للـ CIO.
Pablo Contreras
رئيس البنية التحتية والاتصالات
شركة Ecogas
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يوفر RISE with SAP، خيار المورد المتميز، مع IBM Power للعملاء خدمة عالمية المستوى، وذلك من خلال الاستفادة من نهج تسليم فريد يركِّز على النتائج الاستراتيجية ويتيح تحقيق قيمة كبيرة.
Technology Lifecycle Services for SAP HANA on IBM Power
هل تحتاج إلى مساعدة في استكشاف أي مشكلات قد تواجهها؟ توفر IBM Technology Lifecycle Services الدعم والخدمات لحل SAP HANA on IBM Power طوال دورة حياة الحل.
يساعدك خبراء SAP لدينا في بناء خطة تحول الأعمال الاستراتيجية وتنفيذها باستخدام منهجيات مثبَتة لإنشاء خارطة طريق تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.
تمكّن من إضافة مستويات جديدة من المرونة والقدرة على التحمل إلى بنية تخزين SAP HANA لديك باستخدام حلول التخزين المدعومة بالسحابة الهجينة.