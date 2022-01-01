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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power حدد موعدًا للحصول على استشارة حول SAP مدتها 30 دقيقة
رسم توضيحي يمثل شبكة IBM Power SAP HANA
حلول لـ SAP HANA

سواء كنت تفكر في استخدام SAP HANA أو الجيل التالي من s/4hana، فإن خوادم IBM® Power سواء التي تعمل في البيئات المحلية أو المستندة إلى السحابة، والتي تم تصميمها لتشغيل التطبيقات المهمة—تساعد على تسريع عمليات نشر أنظمة التخطيط لموارد المؤسسات ونشر التطبيقات  وتساعد على زيادة التأثير الذي يمكن أن تحدثه على إدارة البيانات وتكاملها، والأتمتة، والعمليات التجارية.

إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تقنية المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. تم تصميم خوادم IBM Power خصوصًا لتطبيقات البيانات الكثيفة مثل SAP HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة في الذاكرة ولكنها لا تزال تتيح لك الحفاظ على التوفر العالي والمرونة المطلوبة لتقنية السحابة الهجينة لديك.

 رسم توضيحي يبين مزايا استخدام IBM Power لتشغيل SAP HANA
ندوة الإنترنت حسب الطلب

رحلة Winterhalter إلى SAP S/4HANA مع IBM Power

احصل على كتيب تشغيل SAP HANA على IBM Power
اقرأ الاستطلاع الذي أجرته ITIC بشأن الموثوقية لعام 2023
تكوين جديد للمدخلات لبرنامج SAP HANA على IBM Power L1022

تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أحمال تشغيل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.

 استكشف الأسعار والتكوينات
المزايا اكتشف المزايا وعائد الاستثمار الناتج عن تشغيل SAP HANA على IBM Power—حيث سيتيح لك ذلك سرعة التوفير، والتوسع بأسعار معقولة، وزيادة مدة التشغيل. التزويد بصورة أسرع

تمكّن من استيعاب التغييرات في موارد منصة SAP HANA الخاصة بك بشكل ديناميكي، اعتمادًا على احتياجات عملك المتغيرة.

 توسيع النطاق بتكلفة معقولة

يمكنك تحسين استخدام المعالج ومعالجة البيانات باستخدام دعم المجموعة المشتركة لقاعدة بيانات SAP HANA الإنتاجية لديك.

 زيادة مدة التشغيل

قلل فترة التعطل المخطط لها باستخدام الذاكرة الدائمة الافتراضية التي تعمل على تشغيل البنية التحتية بشكل أسرع.

 تحسين الاستدلال والتعلم الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يدعم IBM Power هدفك المتمثل في تحويل مؤسستك إلى مؤسسة ذكية من خلال دمج مصادر البيانات الحساسة التي تعمل على IBM Power مع منصات الذكاء الاصطناعي اللاحقة، مثل نسيج البيانات أو مخزن البيانات. ويتيح هذا إجراء الاستدلال والتعلم الآلي أو تحسين التدريب على IBM Power من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي داخل معالج النواة، واستخدام سعة ذاكرة كبيرة (تتجاوز ذاكرة GPU المحدودة)، وتحسين مكتبات الذكاء الاصطناعي.

 تعزيز حماية بيانات SAP

احمِ البيانات والتطبيقات المهمة من التهديدات عبر الإنترنت من خلال الأمان الشامل، ما في ذلك التشفير الجديد والشفاف في الذاكرة دون أيّ تأثير على الأداء.

الحلول

يدعم أحمال تشغيل SAP HANA المستندة إلى Linux IBM Power L1022 مع خادم IBM Power L1022 القابل للتوسع، يمكنك الحصول على نظام خادم مرن ثنائي المقابس قائم على معالج Power10 ثنائي الوحدات، ومصمم لتشغيل أحمال التشغيل المعتمدة على ®Linux، مثل SAP HANA. اقرأ صحيفة البيانات استكشف IBM Power S1022
بيئة موثوق بها لتشغيل SAP HANA IBM Power L1024 الاسترداد المتقدم، والقدرات التشخيصية، وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI) تجعل من خادم IBM Power L1024 القابل للتوسع واحدًا من أكثر منصات الخوادم موثوقية لضمان زيادة مدة تشغيل عمليات نشر SAP HANA لديك. اقرأ صحيفة البيانات استكشف IBM Power S1024
نظام SAP من الفئة المتوسطة IBM Power E1050 خادم مرن وعالي الأداء مزود بأربعة مقابس ومخصص للتوسع الرأسي، وهو مثالي لنشر تطبيقات SAP HANA في بيئة سحابية هجينة—ويضم ميزات افتراضية مدمجة وسعة مرنة. استكشف IBM Power E1050
تشغيل أعباء تشغيل SAP IBM Power E1080 يمكن أن يساعدك الأداء الرائد في الصناعة، وقابلية التوسع، والمرونة، والقدرة على التحمل باستخدام أحدث خوادم Power10 في تلبية جميع احتياجات أحمال التشغيل كثيفة البيانات في SAP. استكشف IBM Power E1080
تسهيل عمليات الترحيل IBM Power Virtual Server يمكن الآن لعملاء SAP الاستفادة من مرونة خدمة البنية التحتية كخدمة (IaaS) المعتمدة من SAP من IBM، والتي توفر بيئة سحابية مؤسسية، لتسريع عملية الترحيل. استكشف IBM Power Virtual Server
دراسات حالة
Bosch

تعرف على كيفية تمكّن شركة Bosch من تحقيق مكاسب في الأداء تصل إلى 75% مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% باستخدام خوادم IBM Power10.

Coop Group

تعرف على كيفية قيام شركة Coop Group بتحسين تنوع المنتجات عبر شبكة متزايدة من المتاجر لتقليل هدر الطعام باستخدام ®IBM Power، وSAP، وSUSE.
Ecogas

استخدمت شركة Ecogas نظام SAP HANA 2.0 في بيئة هجينة تعتمد على خوادم IBM Power10، ما أدى إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية عالية الجودة لأكثر من مليون شخص لقد كان للانتقال إلى SAP HANA 2.0 على IBM Power10 دور رئيسي في السماح لشركة Ecogas بالحفاظ على مستويات خدمة عالية طوال فترة الجائحة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 80% من عملائنا الآن القنوات الرقمية كنقطة اتصال أساسية لهم—ويتم كل ذلك بفضل حلولنا من IBM وSAP. Pablo Contreras رئيس البنية التحتية والاتصالات، شركة Ecogas
Audi AG

عندما بدأنا رحلة التحول مع SAP HANA، تعاونَّا مع IBM وSAP لوضع أفضل الممارسات لمنصة IBM Power Systems وتسهيل اعتماد بنية الحل هذه. منذ إثبات مفهومنا الأول وحتى اليوم، استفدنا بشكل كبير من التكوين المحسّن والمضبوط لخادم SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.
Electrolux

قامت Electrolux المتخصصة في الأجهزة المنزلية بنقل حلول SAP HANA ذات الأهمية البالغة إلى أنظمة تخزين IBM Power Systems وIBM FlashSystem® storage عالية الأداء وشهدت انخفاضًا في التكاليف بنسبة 30%.
Mondi Group

بالتعاون مع IBM، تمكّنت Mondi من تحويل 40 مصنعًا في 15 دولة إلى منصة SAP S/4Hana - وكانت هذه الخطوة مثالية وفقًا للـ CIO.
""لقد كان للانتقال إلى SAP HANA 2.0 على IBM Power10 دور رئيسي في السماح لشركة Ecogas بالحفاظ على مستويات خدمة عالية طوال فترة الجائحة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 80% من عملائنا الآن القنوات الرقمية كنقطة اتصال أساسية لهم—ويتم كل ذلك بفضل حلولنا من IBM وSAP".

Pablo Contreras
رئيس البنية التحتية والاتصالات
شركة Ecogas
الموارد ما الخطوات المستقبلية لكل من IBM Power وSAP HANA؟

تعرّف على المزيد حول قابلية توسع SAP HANA on IBM Power—والخطوات المستقبلية.

 المحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة لنظام SAP HANA

تمكّن من بناء قدرات السحابة الخاصة على IBM Power لتحسين إنتاجية المسؤولين، مع مزيد من التكامل والتبسيط لعمليات نشر SAP HANA.

 SAP HANA on IBM Power Virtual Servers

راجع خيارات تشغيل SAP/HANA على خوادم PowerVS وسيناريوهات التثبيت والترحيل.

 المساعدة والدعم لنظام SAP HANA

تعرّف على كيفية الحصول على المساعدة التي تحتاجها لتشغيل SAP HANA على IBM Power Virtual Servers.

 IBM Insights on SAP

تعلّم كيف تساعد SAP في تمكين المؤسسة المعرفية من خلال منصة تقنية الأعمال، ومجموعة ذكية من التطبيقات، وقدرات إدارة شاملة.

 ما هو SAP HANA؟

اكتشف المزيد عن قاعدة البيانات السريعة والقوية المعتمدة على الذاكرة، والتي توفر تحليلات بيانات متعددة النماذج في الوقت الفعلي.

 عرض RISE with SAP، خيار المورد المتميز

يوفر RISE with SAP، خيار المورد المتميز، مع IBM Power للعملاء خدمة عالمية المستوى، وذلك من خلال الاستفادة من نهج تسليم فريد يركِّز على النتائج الاستراتيجية ويتيح تحقيق قيمة كبيرة.
الخطوات التالية

Technology Lifecycle Services for SAP HANA on IBM Power

هل تحتاج إلى مساعدة في استكشاف أي مشكلات قد تواجهها؟ توفر IBM Technology Lifecycle Services الدعم والخدمات لحل SAP HANA on IBM Power طوال دورة حياة الحل.

 استكشف ملخص الحل خدمات SAP الاستشارية

يساعدك خبراء SAP لدينا في بناء خطة تحول الأعمال الاستراتيجية وتنفيذها باستخدام منهجيات مثبَتة لإنشاء خارطة طريق تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.

 تعرّف على المزيد تخزين SAP HANA

تمكّن من إضافة مستويات جديدة من المرونة والقدرة على التحمل إلى بنية تخزين SAP HANA لديك باستخدام حلول التخزين المدعومة بالسحابة الهجينة.

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