تُستخدم SAP HANA كمنصة لبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وغيرها من تطبيقات الأعمال، ويمكن نشرها في البيئات المحلية أو السحابية أو كليهما ضمن نظام سحابي هجين.
تُدمِج SAP HANA البيانات من عدة أقسام داخل المؤسسة، على سبيل المثال:
يُدمِج نظام SAP HANA كل هذه البيانات ويطبِّق تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليلها بشكل فوري وعميق. يساعد ذلك على تسريع اتخاذ القرار في الوقت الفعلي من خلال توفير رؤى مهمة حول عمليات الشركة.
تمتلك العديد من المؤسسات كميات هائلة من البيانات التي تبقى في الأساس داخل مستودع بيانات دون أن توفِّر أي قيمة. غالبًا ما تمثِّل هذه البيانات تيرابايتات من الإمكانات غير المستغلة، التي يمكن استخدامها لتعزيز تأثير الأعمال وتقديم قيمة أكبر للعملاء.
بفضل المعالجة السريعة المعتمدة على الذاكرة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي المدعومة بالتعلم الآلي، تستفيد SAP HANA من بيانات الشركة وتوظِّفها لخدمتها، ما يساعد على تبسيط العمليات، والقضاء على الأخطاء، وتوفير مزايا للعملاء والمستخدمين والموظفين.
تعزيز رضا العملاء من خلال إتاحة توفُّر المنتجات لحظة بلحظة عبر أي هاتف ذكي. الحفاظ على رضا الموظفين من خلال تبسيط العمليات المحاسبية، وتوفير تحديثات فورية حول المزايا أو الإجازات، وتعزيز منصات التعاون. ومساعدة المديرين والتنفيذيين على التخطيط للمستقبل من خلال التحليلات التنبؤية التي تتنبأ بمشكلات سلسلة التوريد، وتُدير التدفقات النقدية، وتُدمِج سير عمل الفرق لتحقيق كفاءة أعلى.
SAP (والتي كانت تُعرَف سابقًا بأنها اختصار Systems, Applications and Products in Data Processing "أنظمة وتطبيقات ومنتجات في معالجة البيانات") هي شركة برمجيات ألمانية تطوِّر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحِزَم أعمال أخرى للمساعدة على إدارة العمليات والتعاملات مع العملاء.
دخلت SAP مجال المنتجات السحابية في عام 2012، عندما طورت لأول مرة جهاز SAP HANA. أطلقت SAP في عام 2015 حزمة الأعمال المتقدمة SAP S/4HANA، المصممة خصيصًا للعمل على خادم HANA فقط.
يستفيد محرك إدارة البيانات متعدد النماذج والقائم على الذاكرة في SAP HANA بشكل كامل من قدرات الأجهزة لتقليل حركة البيانات، ما يزيد من سرعة التطبيقات ومرونتها أثناء تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
وفقًا لاحتياجات المؤسسة، يمكن نشر SAP HANA في البيئات المحلية، أو في السحابة، أو كنظام هجين. يجمع هذا النهج بين خصوصية وتحكُّم الأنظمة المحلية وتكلفة السحابة المنخفضة، وسعتها الأكبر في الذاكرة، وسهولة الوصول المحسَّنة. وقدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات بكفاءة تجعله قابلًا للتوسع بسهولة ليتناسب مع نمو الأعمال دون المساس بالأمان أو الاستقرار.
على منصة SAP HANA، يمكن للمطورين إنشاء أدواتهم وتطبيقاتهم الخاصة التي تُدمِج منطق الأعمال ومنطق التحكم وطبقة قاعدة البيانات بأداء غير مسبوق.
تعتمد معظم أنظمة قواعد البيانات على نموذج بيانات واحد يقيِّد كيفية تنظيم البيانات وتخزينها ومعالجتها. تدعم قاعدة البيانات متعددة النماذج في SAP HANA نماذج بيانات متعددة ضمن واجهة خلفية موحَّدة، ما يسهِّل تحديد العلاقات بين نقاط البيانات.
أنهت تقنية SAP HANA المعتمدة على الذاكرة الحاجة إلى معالجة الدفعات المعقدة. تساعد هذه التقنية في الحفاظ على توفُّر البيانات بدرجة عالية ودون أي تأخير، حيث تتم جميع العمليات في الوقت الفعلي. يمكن للمؤسسات تبسيط أنظمة الإدارة لديها بشكل كبير وتعديلها حسب الحاجة لتحسين الكفاءة.
تُتيح التحليلات الفورية الاستفادة من كميات هائلة من البيانات، مثل تلك القادمة من مستشعرات إنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة. يستخرج محرك التعلم الآلي في SAP HANA البيانات ويكتبها إلى الخادم في الوقت الفعلي. وهو يحدِّد المشكلات على الفور ويُنشئ حلولًا هندسية في مختلَف جوانب المؤسسة، بدءًا من شؤون الرواتب والموارد البشرية، ووصولًا إلى خدمة العملاء وإدارة المورِّدين وغيرها.
يعمل فوق قاعدة بيانات SAP HANA نظام برمجي متكامل يشكِّل خادمًا محايدًا تقنيًا لأي تطبيقات ويب، سواء أكانت من SAP أو غيرها، يختار المطور إنشاؤها. وبما أن الخادم قادر على التعامل مع جميع أنواع الملفات وتبادل البيانات مع أي برنامج، يمكن للشركات تطوير ونشر استعلامات وعمليات مخصصة بسرعة بما يلبي احتياجاتها الفريدة.
تُتيح قدرات المعالجة التحليلية المتقدمة في SAP HANA للمطورين إنشاء أدوات بسيطة يمكن لفرق الأعمال استخدامها بسهولة لإعداد تقارير مخصصة دون الحاجة إلى دعم من قسم تقنية المعلومات أو مستشارين خارجيين.
كشريكين استراتيجيين عالميين، تتعاون SAP وIBM وتبتكران معًا منذ أكثر من 25 عامًا. منذ إطلاق SAP HANA في عام 2012، طورت IBM مجموعة متنوعة من الحلول البرمجية وحلول الأجهزة. تساعد هذه الحلول الشركات على الاستفادة القصوى من إمكانات حِزَم SAP المرنة للأعمال على منصة SAP HANA.
تُظهر دراسات الحالة أن الشركات التي نقلت بيئات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بها إلى SAP HANA بدعم من ®IBM Power قد حققت أداءً أفضل للتطبيقات، وخدمات ذاتية رقمية متقدمة للعملاء، وقدرات متنقلة مرنة، وغيرها من الفوائد. استمع إلى العملاء وهم يتحدثون عن نجاحاتهم من خلال توفير الأمان والموثوقية والأداء الذي توفره SAP HANA المدعومة من IBM Power.
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