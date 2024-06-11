ما المقصود بتخطيط موارد المؤسسات؟

تعتمد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات على العديد من الوحدات المخصصة لدعم عمليات أعمال محددة. يوجد عدد محدد من الوحدات التي تُعد أساسية في نظام تخطيط موارد المؤسسات، وتوجد تطبيقات خارجية توفر مزايا إضافية. فيما يلي بعض الوحدات الأكثر شيوعًا والتي توفر لك خيارات النشر المختلفة.

المالية والمحاسبة: غالبًا ما تكون وحدة المالية والمحاسبة هي الأكثر أهمية في العديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه الوحدة في مساعدة الشركات على تحديد توقعاتها المالية وتحليل الأعمال بأكملها. وتتمثل المزايا الرئيسية لهذه الوحدة في تتبع الحسابات الدائنة (AP) والحسابات المدينة (AR)، بالإضافة إلى إغلاق الدفاتر بكفاءة وإنشاء التقارير المالية والتسعير. يمكن لهذه الوحدة أتمتة المهام المتعلقة بالفوترة وتخزين المعلومات المالية المهمة لعملك، مثل مدفوعات الموردين وإدارة الأموال النقدية وتسوية الحسابات. كما أنها توفر مقاييس واضحة للشركة ويمكن أن تساعد في عمليات تنظيم الإنتاج.

المشتريات: تساعد وحدة المشتريات، أو وحدة الشراء، الشركات على توفير المواد والخدمات اللازمة لتصنيع سلعها. كما تساعد هذه الوحدة على أتمتة عمليات الشراء، إلى جانب متابعة عروض الأسعار الواردة وتحليلها. وبفضل وحدة المشتريات، يمكن للشركات الاحتفاظ بقائمة من الموردين والاتفاق مع الموردين على بنود معينة، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تعزيز العلاقات مع الموردين.

التصنيع: تُعد وحدة التصنيع، التي يشار إليها غالبًا باسم نظام تنفيذ عمليات التصنيع، عنصرًا حيويًا للتخطيط والتنفيذ في برامج تخطيط موارد المؤسسات. تساعد الوحدة الشركات المصنعة على تنظيم عمليات الإنتاج وتأمين كل ما هو مطلوب للإنتاج. يمكن لوحدة التصنيع تحديث حالة السلع قيد التصنيع، إلى جانب توفير معلومات في الوقت الفعلي حول الأصناف قيد التصنيع أو السلع الجاهزة. كما تشتمل الوحدة عادةً على حلول تخطيط متطلبات المواد (MRP)، والذي كان نظام التصنيع الأصلي لشركة تصنيع الأدوات Black and Decker..

المبيعات: وحدة المبيعات مسؤولة عن الحفاظ على خط اتصال مفتوح مع العملاء والعملاء المحتملين. ويمكنها الاعتماد على المعارف القائمة على البيانات لزيادة المبيعات واتخاذ قرارات مستهدفة والمساعدة في عملية الفوترة عند وجود عروض ترويجية أو فرص لزيادة المبيعات. وتوفر المزايا الأخرى، بما في ذلك حلول سلسلة التوريد، إدارة المخزون وإدارة الطلبات، وتشمل إدارة لوحات المعلومات، وذكاء الأعمال المعزز، وتقنية إنترنت الأشياء (IOT).

إدارة علاقات العملاء: تساعد وحدة إدارة علاقات العملاء أو وحدة الخدمات، الشركات على تقديم خدمات مميزة. من خلال تخزين معلومات العملاء، مثل المكالمات السابقة ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الشراء، يكون لدى الشركة البيانات التي تحتاجها لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين والمستقبليين. تسهّل هذه الوحدة على الموظفين الوصول إلى المعلومات المطلوبة عند مجيء العميل وتساعد الموظفين على تقديم تجربة مخصصة للعميل بفضل البيانات المحفوظة من برنامج تخطيط موارد المؤسسات.

إدارة الموارد البشرية: تخزن وحدة الموارد البشرية الإمكانات الأساسية، مثل الوقت والحضور وكشوف المرتبات. تحتفظ هذه الوحدة بالبيانات الخاصة بجميع الموظفين وتخزن المستندات التي تتعلق بكل موظف، مثل تقييمات الأداء أو الوصف الوظيفي. وفي حال أرادت الشركة، يمكن أن تحصل على مجموعة إدارة رأس المال البشري (HCM) بأكملها وتوصيلها بنظام تخطيط موارد المؤسسات لتعزيز وظائف الموارد البشرية.