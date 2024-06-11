ما المقصود بتخطيط موارد المؤسسات؟

تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو نظام برمجي لإدارة الأعمال مصمم لإدارة وتبسيط وظائف المؤسسات وعملياتها ومهام سير العمل فيها من خلال الأتمتة والتكامل.
نظام برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وهو مصطلح أطلقته شركة Gartner في التسعينيات، مصمم لإدارة جميع قطاعات العمل—المالي، والموارد البشرية، والتصنيع، وسلسلة التوريد، والخدمات، والمشتريات، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة دورة حياة المنتجات، وإدارة المشروعات وغيرها—ما يجعله جزءًا أساسيًا من العمليات اليومية في المؤسسات. تتكون برمجيات تخطيط موارد المؤسسات من تطبيقات الأعمال المتصلة والتي تتشارك جميعها في قاعدة بيانات واحدة، ما يقلل من عدد الموارد اللازمة لإدارة الأعمال من البداية إلى النهاية.
تركز تطبيقات الأعمال، المعروفة باسم الوحدات المؤسسية، على مجال عمل معين ولكنها تتكامل معًا لتلبية احتياجات الشركة. ونظرًا إلى أن الشركات تختلف في الحجم والاحتياجات ولا توجد شركتان متماثلتان في الحجم والاحتياجات، فإن الوحدات ليست نهجًا واحدًا يناسب جميع الشركات. يمكن للشركة انتقاء واختيار الوحدات الأنسب لأعمالها.
أفضل طريقة يمكن لنظام تخطيط موارد المؤسسات من خلالها تحقيق أكبر قيمة هي عندما تستفيد الشركة من الوحدات المخصصة لكل وظيفة من وظائف الأعمال. وبفضل توفير موقع مركزي لجميع بيانات الأعمال، يؤدي استخدام نظام إدارة موارد المؤسسات إلى التخلص من الصوامع التي تعقد عملية جمع البيانات وتتسبب في تحديات تكرار البيانات بالعديد من الشركات. يعمل النظام الجديد (نموذج إدارة عمليات الأعمال) كحل برمجي يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة.
تأتي أنظمة برمجيات تخطيط موارد المؤسسات في ثلاثة أشكال مختلفة:
- نموذج الاشتراك في السحابة (البرمجيات كخدمة)
- نموذج الترخيص (في البيئات المحلية)
- النموذج الهجين
تابع القراءة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الأنظمة الثلاثة والوحدات المختلفة المتوفرة بشكل شائع مع أنظمة إدارة برامج تخطيط موارد المؤسسات.
توجد ثلاثة أنواع من أنظمة برمجيات تخطيط موارد المؤسسات: الأنظمة المحلية والأنظمة القائمة على السحابة والأنظمة الهجينة. وكلها تختلف عن بعضها ولها مزاياها وعيوبها، اعتمادًا على احتياجات العمل ونهج تخطيط موارد المؤسسات المتبع. يمكن لأي من أنظمة برمجيات تخطيط موارد المؤسسات هذه أن تساعد الشركة على صناعة القرار وزيادة الأرباح.
نظام تخطيط موارد المؤسسات المحلي: هذا البرنامج، الذي يُشار إليه أيضًا باسم نظام تخطيط موارد المؤسسات في البيئات المحلية، يُنشر في مكان العمل ويُدار في الغالب داخل الشركة، أو تديره المؤسسة التي تتبع لها الشركة. ستختار الشركات هذا الخيار إذا أرادت أن تتحكم في برامج تخطيط موارد المؤسسات وأمنها بشكل كامل. إذا كنت ستختار خيار برنامج تخطيط موارد المؤسسات هذا، فسيتطلب ذلك منك تخصيص موارد لتكنولوجيا المعلومات في البيئات المحلية لإجراء أعمال الصيانة الفنية وصيانة التطبيقات.
نظام تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة: يعني نظام تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة، والذي يشار إليه غالبًا باسم البرمجيات كخدمة أو SaaS، أن طرفًا خارجيًا يدير برنامج تخطيط موارد المؤسسات على السحابة. وباستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي، يمكن لهذا النظام ذي الخيارات المرنة توفير كفاءة أكبر في الأتمتة والسماح للموظفين بالبحث في بيانات المؤسسة من أي جهاز عبر الإنترنت. تقدم ®IBM وInfor وMicrosoft وOracle وSAP حلولاً جديدة لتخطيط موارد المؤسسات.
ويُعد هذا نموذجًا شائعًا لبرامج تخطيط موارد المؤسسات نظرًا إلى قابليته للتوسع ومرونته وتكلفته المنخفضة. ويتمثل العيب الرئيسي في المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها عند الوثوق بمورد نظام تخطيط موارد المؤسسات. البيانات الخاصة بشركتك حساسة وتتطلب معالجة دقيقة.
نظام تخطيط موارد المؤسسات الهجين: هذا النظام مخصص للشركات التي تبحث عن خصائص كل من النموذج المحلي ونموذج البرمجيات كخدمة لتلبية متطلبات أعمالها. في هذا النموذج، ستكون بعض تطبيقات وبيانات تخطيط موارد المؤسسات على السحابة وبعضها الآخر في البيئات المحلية. يمكن الإشارة إلى ذلك أحيانًا باسم نظام تخطيط موارد المؤسسات ثنائي المستوى.
تعتمد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات على العديد من الوحدات المخصصة لدعم عمليات أعمال محددة. يوجد عدد محدد من الوحدات التي تُعد أساسية في نظام تخطيط موارد المؤسسات، وتوجد تطبيقات خارجية توفر مزايا إضافية. فيما يلي بعض الوحدات الأكثر شيوعًا والتي توفر لك خيارات النشر المختلفة.
المالية والمحاسبة: غالبًا ما تكون وحدة المالية والمحاسبة هي الأكثر أهمية في العديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه الوحدة في مساعدة الشركات على تحديد توقعاتها المالية وتحليل الأعمال بأكملها. وتتمثل المزايا الرئيسية لهذه الوحدة في تتبع الحسابات الدائنة (AP) والحسابات المدينة (AR)، بالإضافة إلى إغلاق الدفاتر بكفاءة وإنشاء التقارير المالية والتسعير. يمكن لهذه الوحدة أتمتة المهام المتعلقة بالفوترة وتخزين المعلومات المالية المهمة لعملك، مثل مدفوعات الموردين وإدارة الأموال النقدية وتسوية الحسابات. كما أنها توفر مقاييس واضحة للشركة ويمكن أن تساعد في عمليات تنظيم الإنتاج.
المشتريات: تساعد وحدة المشتريات، أو وحدة الشراء، الشركات على توفير المواد والخدمات اللازمة لتصنيع سلعها. كما تساعد هذه الوحدة على أتمتة عمليات الشراء، إلى جانب متابعة عروض الأسعار الواردة وتحليلها. وبفضل وحدة المشتريات، يمكن للشركات الاحتفاظ بقائمة من الموردين والاتفاق مع الموردين على بنود معينة، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تعزيز العلاقات مع الموردين.
التصنيع: تُعد وحدة التصنيع، التي يشار إليها غالبًا باسم نظام تنفيذ عمليات التصنيع، عنصرًا حيويًا للتخطيط والتنفيذ في برامج تخطيط موارد المؤسسات. تساعد الوحدة الشركات المصنعة على تنظيم عمليات الإنتاج وتأمين كل ما هو مطلوب للإنتاج. يمكن لوحدة التصنيع تحديث حالة السلع قيد التصنيع، إلى جانب توفير معلومات في الوقت الفعلي حول الأصناف قيد التصنيع أو السلع الجاهزة. كما تشتمل الوحدة عادةً على حلول تخطيط متطلبات المواد (MRP)، والذي كان نظام التصنيع الأصلي لشركة تصنيع الأدوات Black and Decker..
المبيعات: وحدة المبيعات مسؤولة عن الحفاظ على خط اتصال مفتوح مع العملاء والعملاء المحتملين. ويمكنها الاعتماد على المعارف القائمة على البيانات لزيادة المبيعات واتخاذ قرارات مستهدفة والمساعدة في عملية الفوترة عند وجود عروض ترويجية أو فرص لزيادة المبيعات. وتوفر المزايا الأخرى، بما في ذلك حلول سلسلة التوريد، إدارة المخزون وإدارة الطلبات، وتشمل إدارة لوحات المعلومات، وذكاء الأعمال المعزز، وتقنية إنترنت الأشياء (IOT).
إدارة علاقات العملاء: تساعد وحدة إدارة علاقات العملاء أو وحدة الخدمات، الشركات على تقديم خدمات مميزة. من خلال تخزين معلومات العملاء، مثل المكالمات السابقة ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الشراء، يكون لدى الشركة البيانات التي تحتاجها لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين والمستقبليين. تسهّل هذه الوحدة على الموظفين الوصول إلى المعلومات المطلوبة عند مجيء العميل وتساعد الموظفين على تقديم تجربة مخصصة للعميل بفضل البيانات المحفوظة من برنامج تخطيط موارد المؤسسات.
إدارة الموارد البشرية: تخزن وحدة الموارد البشرية الإمكانات الأساسية، مثل الوقت والحضور وكشوف المرتبات. تحتفظ هذه الوحدة بالبيانات الخاصة بجميع الموظفين وتخزن المستندات التي تتعلق بكل موظف، مثل تقييمات الأداء أو الوصف الوظيفي. وفي حال أرادت الشركة، يمكن أن تحصل على مجموعة إدارة رأس المال البشري (HCM) بأكملها وتوصيلها بنظام تخطيط موارد المؤسسات لتعزيز وظائف الموارد البشرية.
في حين أن برامج المحاسبة المستقلة وبرامج تخطيط موارد المؤسسات تبدو متشابهة، فإن النظامين مختلفان. ويرجع ذلك إلى ما يمكن لكل نظام برمجي فعله وتغطيته. تغطي برامج المحاسبة عادةً التقارير المالية والحسابات الدائنة والمدينة والخدمات المصرفية ومعلومات إيرادات المبيعات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تتضمن برامج تخطيط موارد المؤسسات الحديثة مجموعة واسعة من الوحدات التي يمكن أن تغطي جميع جوانب عملك. المحاسبة ليست سوى وحدة واحدة من ضمن قائمة طويلة من المزايا الأخرى التي يمكن أن توفرها تقنية تخطيط موارد المؤسسات. برامج تخطيط موارد المؤسسات مصممة لتلبية المتطلبات الخاصة بكل مجال ويمكن تهيئتها بحيث تناسب احتياجات جميع الشركات تقريبًا.
برامج المحاسبة لها عيوب أخرى متعلقة بالمبيعات وإدارة علاقات العملاء وإمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي. تحتوي برامج تخطيط موارد المؤسسات على وحدات خاصة بإدارة المبيعات وتتجاوز إمكاناتها إمكانات برامج المحاسبة. يدمج برنامج تخطيط موارد المؤسسات جميع المعلومات المالية في قاعدة بيانات واحدة ويمكن تخزينها على السحابة لتسهيل الوصول إليها.
إذا كانت شركتك الصغيرة تتوسع بسرعة، فقد تعجز برامج المحاسبة التقليدية عن خدمتها، وقد ترغب الشركة في تجميع بيانات المحاسبة في حزمة برمجية واحدة، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات. يُعد تجميع جميع البيانات في موقع مركزي أمرًا أساسيًا للشركات الصغيرة والكبيرة لاكتساب معارف، كما أن توفير العديد من الوحدات من خلال برنامج تخطيط موارد المؤسسات يمكن أن يساعدك في ظل تطور أعمالك.
مزايا نظام تخطيط موارد المؤسسات واسعة النطاق، وأبرزها زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة التشغيلية والمرونة وتكامل المعلومات. إن ما يقدمه نشر نظام تخطيط موارد المؤسسات لتعزيز ذكاء الأعمال أكثر أهمية بكثير من عروض برامج المحاسبة التقليدية.
تُعد ضرورة الوصول إلى بيانات دقيقة في الوقت الفعلي أمرًا مهمًا لكل شركة تقريبًا، بغض النظر عن المجال. فيما يلي بعض الشركات التي تعتمد على حلول تخطيط موارد المؤسسات.
مرافق الخدمات: تراجع شركات مرافق الخدمات أصولها الرأسمالية باستمرار. ومن ثَم، فإن تنظيم مثل هذه الأصول من دون نظام تخطيط موارد المؤسسات قد يشكل تحديًا. كما يمكن أن تساعد برامج تخطيط موارد المؤسسات شركات مرافق الخدمات على توقع حجم الطلب على الخدمات المستقبلية واستبدال الأصول القديمة.
شركات الخدمات: تتطلب شركات مثل شركات المحاسبة والضرائب والهندسة وشركات الخدمات المهنية الأخرى برامج تخطيط موارد المؤسسات ذات الإمكانات الفائقة والتي توفر البيانات في الوقت الفعلي عند الحاجة. لا تتحمل شركات الخدمات المهنية حدوث أي تأخير. وتساعدهم برامج تخطيط موارد المؤسسات على الالتزام بالجداول الزمنية وتقليل التكلفة والاستفادة من الموارد.
شركات البيع بالجملة: بالنسبة إلى معظم شركات البيع بالجملة وشركات الاستيراد، يُعد تقليل تكاليف التوزيع وزيادة المخزون عنصرين رئيسيين من عناصر النجاح. وتتمثل أفضل طريقة للحفاظ على تنظيم الأعمال وإدارتها بكفاءة في استخدام برنامج تخطيط موارد المؤسسات المزود بوحدات مخصصة لتلبية احتياجات الشركات. وباستخدامه، تتمكن شركات البيع بالجملة من إدارة المخزون وعمليات الشراء والخدمات اللوجستية العامة لأعمالها.
شركات البيع بالتجزئة: تُجرى الكثير من عمليات الشراء عبر الإنترنت بفضل التجارة الإلكترونية وقنوات المبيعات الأخرى، والتي غيرت مجال البيع بالتجزئة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تعتمد شركات البيع بالتجزئة على البيانات المتكاملة حيث تحتاج إلى برامج تخطيط موارد المؤسسات لتوفير خيارات الخدمة الذاتية للعملاء. يمكن أن تساعد حلول تخطيط موارد المؤسسات في طلبات الشراء وإدارة المستودعات. كما يمكن لشركات البيع بالتجزئة الاستفادة من برامج تخطيط موارد المؤسسات لزيادة معدل عودة العملاء وتحسين تحويلات مواقع الويب.
استكشف كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيف عززت شركة United Foods كفاءة أعمالها وإنتاجيتها من خلال تبسيط مهام سير العمل الرئيسية باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
IBM Blueworks Live هو برنامج يعمل بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) لنمذجة عمليات الأعمال.
اكتشف حلول أتمتة عمليات الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.
بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.