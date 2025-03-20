العالم يتغير باستمرار. فالشركات اليوم في سباق دائم لبذل المزيد من الجهد من أجل تلبية توقعات أصحاب المصلحة. ولهذا السبب، تجد المؤسسات الطموحة طرقًا جديدة لاستخدام البيانات من أجل تحقيق أهدافها التشغيلية وتبسيط عمليات الأعمال لديها.
تتيح لك الإدارة الذكية للأصول استخدام بياناتك بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وأحدث التقنيات لتحسين حلول عمليات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات المؤسسية. يمكّنك هذا من استخلاص الرؤى من بياناتك، ويزيد من مبادرات الربحية، ويطيل من دورات حياة الأصول، ويقلل فترة التوقف عن العمل والتكاليف، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والاستدامة في أعمالك وسلاسل التوريد باتباع خارطة طريق واضحة.
استخدم البيانات والذكاء الاصطناعي مع حلول الإدارة الذكية للأصول من ®IBM وابدأ في الحصول على الرؤى التي تحتاجها لتعزيز المرونة والاستدامة في أعمالك. تساعد هذه الأدوات في الكشف عن أوجه القصور وتحسين مهام سير العمل والتوافق مع أهداف عملك.
عزز الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام المراقبة عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والصيانة التنبئية وحلول الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات والمرافق وقياسها وإدارتها. تحكم في البيانات البيئية التي تؤثر في العمليات واجمع بياناتك لتمثيل تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأصولك وعملياتك بدقة.
يمكنك إدارة الأصول والبنية التحتية والموارد باستخدام منصات إدارة أصول المؤسسات والمرافق المبنية على أفضل نماذج مهام سير العمل والبيانات من خلال حلول مخصصة لكل قطاع. كل ذلك مدعوم بمجموعة كاملة من المنهجيات المصممة لتحسين إدارة التوريد والمشتريات والعمليات.
استمتع بتحسين جودة المنتجات والخدمات باستخدام رؤية الكمبيوتر ومساعدي الذكاء الاصطناعي. يمكنك تحليل العمليات والاستجابة الفورية لضمان رضا العملاء وتحسين تجربة العملاء ومراقبة التكاليف ونتائج الجودة. استخدم هذه الأدوات لتحقيق التميز التشغيلي واكتساب ميزة تنافسية.
يمكنك بناء سلاسل توريد ذكية ومرنة لتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (blockchain). تعمل هذه الحلول على معالجة الاختناقات، وتبسيط مهام سير عمل سلاسل التوريد، وتعزيز إستراتيجيات إدارتها.
تستخدم الروبوتات البرمجية رؤى الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام بسرعة، ما يتيح التحول الرقمي وأتمتة الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. تتوافق هذه الحلول مع أهداف عملك ومؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق نتائج قابلة للقياس.
تمكّنك أدوات الأتمتة من إدارة عمليات الأعمال من البداية إلى النهاية والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة. تدعم هذه الأدوات الاستعانة بمصادر خارجية ووظائف المكتب الخلفي وإدارة الموارد البشرية لتلبية احتياجات العمل المتنوعة.
تساعد منصة أتمتة الأعمال المعيارية على تحليل مهام سير العمل وتصميم التطبيقات باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية وتعيين المهام إلى الروبوت وتتبع الأداء. استخدام هذه الأدوات لتنفيذ إستراتيجيتك وتحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بك.
حقق الشفافية وحدد أوجه القصور وأولويات التغيير. استخدام الرؤى لاتخاذ إجراءات تصحيحية وإنشاء روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) تلقائيًا. تعمل الأتمتة على تحسين إدارة المشاريع ودعم مبادرات الاستدامة في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية.
تحويل عمليات الأعمال بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة واكتساب المزايا التنافسية. تساعد خدمات استشارات العمليات الشركات على تحديد فرص التحسين وتحسين مهام سير العمل وتنفيذ الإستراتيجيات التي تتوافق مع أهداف أعمالها.
تعزيز قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. تمكّن خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO) المؤسسات من الاستعانة بمصادر خارجية للمهام غير الأساسية وتحسين كفاءة المكاتب الخلفية والتركيز على تحقيق أهداف العمل مع تعزيز الأداء التشغيلي.
تبسيط إدارة دورة الحياة الهندسية من خلال دمج الحلول التي تتماشى مع مهام سير العمل الحالية بسلاسة. تعمل هذه الأدوات على تحسين الأداء، وتلبية احتياجات العمل المتغيرة، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات لضمان النجاح المستدام.
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