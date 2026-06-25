نقدم لكم Maximo Application Suite 9.2: ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الأصول لضمان استمرارية العمليات

مع انتقال المؤسسات إلى ما هو أبعد من مجرد تجربة الذكاء الاصطناعي، يكمن التحدي التالي في كيفية تشغيل الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى جزء فعّال من العمليات اليومية. كيفية تطبيق الذكاء في قلب بيئة العمل، وربط الرؤى التحليلية بالتنفيذ، وتنسيق العمليات عبر الفرق والأنظمة، كل ذلك مع ضمان الثقة والتحكم اللازمين للبيئات ذات الأهمية القصوى. بالنسبة للمؤسسات ذات الأصول المكثفة، يتجسد نموذج التشغيل هذا في مجال عمليات الأصول المادية.

يُعزز Maximo Application Suite 9.2 هذا التحول من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في المهام اليومية لإدارة الأصول، والفرق، والسلامة، والعمليات. بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كطبقة منفصلة، يقوم Maximo 9.2 بتطبيقه في صميم بيئة العمل، مما يساعد الفرق على تحديد المشكلات في وقت مبكر، واتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع، والتنفيذ بمزيد من الاتساق في الميدان.

يوسّع Maximo 9.2 نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل رؤى الموثوقية، وعمليات التنفيذ الميداني، وسير عمل السلامة والامتثال، واستخراج المعلومات المستندة إلى الوثائق، والتنسيق بين الأنظمة المختلفة. كما يقدم سير عمل قائم على الوكلاء مُصمم للمساعدة في توجيه القرارات ودفع العمل قُدمًا عبر هذه العمليات بطرق عملية ومرتكزة على الجانب التشغيلي.