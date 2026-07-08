تواجه المؤسسات الصناعية تحديات تتمثل في تحسين الموثوقية وتقليل فترات التعطل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع إدارة التعقيد المتزايد ونقص الكفاءات والأنظمة المنفصلة. وفي كثير من الأحيان، تظل البيانات التشغيلية والخبرات والقرارات معزولة بين الفِرق والتطبيقات، ما يؤدي إلى إبطاء التنفيذ والحد من الإنتاجية.

يوفر IBM Maximo الذكاء الاصطناعي والوكلاء مباشرةً ضمن مهام سير عمل الصيانة والموثوقية والتنفيذ الميداني والتخطيط. وبفضل قدراته المدمجة والقابلة للتوسعة، يساعد Maximo الفِرق على الوصول إلى الرؤى المناسبة وأتمتة الإجراءات ودعم اتخاذ قرارات أفضل في سير العمل، ما يمكِّن المؤسسات من العمل بكفاءة وموثوقية أعلى وعلى نطاق واسع.