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رسم توضيحي لإدارة الأصول من Think Hub
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تعلم أساسيات MTTR.

تعلم أساسيات MTTR

ادرس المزايا والاختلافات الأساسية بين استراتيجيات الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية في صيانة الآلات، والمعدات، والأنظمة.

استكشف كيفية اختلافها

استكشف قدرات كلٍ من CMMS وEAM في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والموثوقية، وخفض التكاليف من أجل إدارة الأصول الفعالة.

قارن بين CMMS وEAM

المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن البرمجيات الوسيطة.
ما هي إدارة المرافق؟

يُمكنك تقديم تجربة أفضل في مكان العمل من خلال ضمان الأداء الوظيفي، والراحة، وسلامة المرافق وبيئة العمل.

ما إدارة الأصول الرقمية؟

اجمع بين حلول البرمجيات والأنظمة لتخزين أصولك الرقمية، وتنظيمها، وإدارتها، واسترجاعها، وتوزيعها بكفاءة.

 ما إدارة الخدمة الميدانية (FSM)؟

تعرّف على كيفية التنسيق الفعال بين الموارد، والموظفين، والمعدات في أنشطة العمل والعمليات خارج مقار الشركة.

 ما الفحص البصري؟

افحص المعدات للكشف عن العيوب شخصيًّا وعن بُعد باستخدام الصور الرقمية للحفاظ على معايير الجودة والسلامة.

 ما موثوقية الأصول؟

تعرّف على سبب حاجتك إلى المراقبة الآنية لحالة أصولك، وإلى خطة للحفاظ على تشغيلها بسلاسة عند حدوث أي أعطال.

 استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول: ما النهج الأفضل لأعمالك؟

تعرّف على سبب وكيفية بناء استراتيجية فعالة لإدارة دورة حياة الأصول لتحقيق الكفاءة التشغيلية والفعالية من حيث التكلفة.

ما تحليل الاهتزازات وكيف يُمكن أن يساعد في تحسين الصيانة التنبؤية؟

تعلّم أساسيات تحليل الاهتزازات وكيف يساعد في تحديد الأعطال الميكانيكية وفترة التعطل المكلفة، ومراقبتها، ومنعها.

 ما الصيانة الوقائية؟

اجمع بين مهام الصيانة المنتظمة، والتعلّم الآلي، وتحليلات البيانات، والمراقبة التنبؤية لسلامة الأصول لمنع فترات التعطل.
مقاطع فيديو

تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في إدارة الأصول من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا.
إدارة الأصول من أجل الاستدامة

تعرّف على أنظمة إدارة الأصول الذكية وكيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف.

 ما موازن التحميل؟

شاهد وتعرّف على كيف يمكن أن تساعدك موازنة التحميل في الحفاظ على التجارب الرقمية، ومواقع الويب، والتطبيقات، وقواعد البيانات عالية الطلب.
كيف يمكن لشركة IBM المساعدة
IBM Maximo Application Suite 
استفد من إدارة الأصول الذكية، والمراقبة، والصيانة التنبُّؤية، وخطط الموثوقية في منصة واحدة.
 احصل على رؤية تشغيلية لأصولك IBM Environmental Intelligence Suite
احصل على معلومات في الوقت المناسب لمراقبة تأثيرات الطقس والمناخ، والتنبؤ بها، والاستجابة لها، وبناء عمليات أكثر استدامة.
 أدِر تأثير تغير المناخ IBM Envizi ESG Suite
يُمكنك تبسيط جمع البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية (ESG)، وتوحيدها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
 تبسيط عملية إعداد التقارير عن البيانات البيئية، والاجتماعية، والإدارية (ESG)

وقت أقل في البحث عن المعلومات. مزيد من الوقت لاستكشاف الاستدامة.

 

هل أنت مستعد لتنفيذ تحول جريء ومستدام في الأعمال؟ قد توضح رسائلنا الإخبارية لك كيفية فعل ذلك.

 

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