IBM Maximo Application Suite هي منصة واحدة متكاملة مستندة إلى السحابة وتستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات بغرض تحسين الأداء وتمديد دورات حياة الأصول وتقليل فترات التوقف والتكاليف التشغيلية. ستكون لديك إمكانية الوصول إلى تطبيقات CMMS وEAM وAPM وRCM القابلة للضبط، بالإضافة إلى تسهيل التثبيت والإدارة. مع Maximo، يُمكنك:

- التحكم في البيئات المعقدة: توفر التحليلات المتقدمة إحصاءات أعمق حتى تتمكن من اتخاذ أفضل الإجراءات من أجل تحسين الأصول.

- تعزيز المرونة والموثوقية: تعمل ميزة مراقبة الذكاء الاصطناعي على تسهيل الصيانة المستندة إلى الحالة ويُمكنها حل المشكلات قبل حدوثها.

- نشر أي منصة سحابية: يُمكنك تشغيل أي منصة سحابية مثل السحابة المحلية أو البرمجيات كخدمة باستخدام وحدة التشغيل في أي مكان Red Hat OpenShift .



- ادفع مقابل ما تستخدمه فقط: لديك الحق الكامل في الحصول على المجموعة التي تتميز بالمرونة في اختيار سعة الترخيص لديك والتحكم فيها.