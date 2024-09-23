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IBM Maximo Application Suite

إدارة الأصول الذكية ومراقبتها وإجراء الصيانة التنبؤية والتخطيط الموثوق لها كل ذلك في منصة واحدة

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يُمكنك زيادة قيمة أصولك إلى أقصى حد باستخدام التكنولوجيا الرائدة في السوق والمدمجة بالذكاء الاصطناعي.

IBM Maximo Application Suite هي منصة واحدة متكاملة مستندة إلى السحابة وتستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات بغرض تحسين الأداء وتمديد دورات حياة الأصول وتقليل فترات التوقف والتكاليف التشغيلية. ستكون لديك إمكانية الوصول إلى تطبيقات CMMS وEAM وAPM وRCM القابلة للضبط، بالإضافة إلى تسهيل التثبيت والإدارة. مع Maximo، يُمكنك:

- التحكم في البيئات المعقدة: توفر التحليلات المتقدمة إحصاءات أعمق حتى تتمكن من اتخاذ أفضل الإجراءات من أجل تحسين الأصول. 

- تعزيز المرونة والموثوقية: تعمل ميزة مراقبة الذكاء الاصطناعي على تسهيل الصيانة المستندة إلى الحالة ويُمكنها حل المشكلات قبل حدوثها.

- نشر أي منصة سحابية:  يُمكنك تشغيل أي منصة سحابية مثل السحابة المحلية أو البرمجيات كخدمة باستخدام  وحدة التشغيل في أي مكان  Red Hat OpenShift .

- ادفع مقابل ما تستخدمه فقط: لديك الحق الكامل في الحصول على المجموعة التي تتميز بالمرونة في اختيار سعة الترخيص لديك والتحكم فيها.

 
إدارة أوامر الأعمال مدعومة الذكاء الاصطناعي

يُمكن أن يساعدك ذكاء أوامر العمل المستند إلى Maximo المدعوم من watsonx™ في تسريع الموافقات على أوامر العمل وتقليل أخطاء الصيانة.
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حالات الاستخدام

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تنظيم عملية صيانة الأصول لديك  استمتع بتجربة عمليات تشغيل لها مدة أكبر وكفاءة أعلى باستخدام إستراتيجية الصيانة التي تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. استكشف إدارة الصيانة
تحسين أداء الأصل  يجب تمكين فرق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصل والصيانة التنبؤية - باستخدام الذكاء الاصطناعي. استكشف إدارة أداء الأصول
أتمتة عمليات فحص الأصول يُمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات فحص تلقائية سلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي. استكشف كيفية فحص الأصل
زيادة جهود الاستدامة التي تبذلها أضف لاستدامة في عملية إدارة الأصول التي تجريها عن طريق تسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Maximo Application Suite. استكشف الاستدامة

تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo

تتوقع IDC أن تتمكن المؤسسات من تقليل فترات التعطل غير المخطط لها بنسبة 47%، مع زيادة بنسبة 17% في متوسط العمر الافتراضي للأصل، وزيادة إنتاجية الفنيين بنسبة 26% والمزيد.

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السمات الرئيسية

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إدارة الأصول المؤسسية يُمكنك إدارة الأصول عالية القيمة وصيانتها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتحسين الأداء وإطالة دورات حياة الأصل وتقليل فترة التعطل والتكاليف. استكشف إدارة أصول المؤسسة
إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة يجب توعية الفنيين الميدانيين بالبيانات الصحيحة والإرشادات المفصّلة عن عمليات تشغيل الأصول ومتى وأينما يحتاجون إليها بمساعدة عن بُعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي. استكشف إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة
صيانة مرتكزة على الموثوقية ابدأ عملياتك التشغيلية على الفور بالاستفادة من مكتبة وتطبيق IBM Maximo Reliability Strategies، استنادًا إلى أكثر من 25 عامًا من دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM). استكشف الصيانة المرتكزة على الموثوقية
الصيانة التنبؤية تطلع إلى ما هو أبعد من الجداول الزمنية وتحسين موثوقية الأصل باستخدام الإحصاءات الواردة من البيانات التشغيلية والتحليلات لتخطيط الصيانة. التعرّف الصيانة التنبؤية
المراقبة عن بُعد تمتع بمراقبة الأصول عن بُعد للمشاهدة في الوقت الفعلي، واستكشاف السبب الأساسي وحلّه، وكشف العيوب، والتنبيهات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. استكشف المراقبة عن بُعد
ميزة الفحص البصري يُمكنك زيادة الإنتاجية وتحديد عيوب الإنتاج على نحوٍ أسرع والحصول على الإحصاءات التشغيلية من خلال رؤية الكمبيوتر الذكية للفحص الآلي. استكشف الفحص البصري
الصناعات تعرّف على السبب وراء اختيار كبار رواد الصناعة المليئة بالأصول على مستوى العالم لـ Maximo
تقديم خدمة آمنة دون انقطاع

يُمكنك إنشاء عمليات مرفق الخدمات بكفاءة وموثوقية. تعرف على كيفية حساب التأثيرات المحتملة على الشبكة، ومراقبة سلامة الأصل، وتوقع حالات الفشل، وتخطيط إجراءات الصيانة على نحوٍ أفضل.
تحسين موثوقية التصنيع والأداء

ابدأ رحلتك في التحول إلى عالم الصناعات الذكية (4.0)، وحقق أعلى أداء من أصول التصنيع التي تمتلكها، وقلل من العيوب وفترات التوقف. تعرّف على كيفية إنشاء عمليات أكثر استدامة.
إدارة الأصول وضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة

يُمكنك إنشاء عمليات مرفق الخدمات بكفاءة وموثوقية. تعرّف على كيفية تحسين ممارسات الصيانة وخططها، وتعزيز ممارسات الصحة والسلامة والبيئة والتعامل مع المنتجات على أنها أكثر من مجرد سلع.
مراقبة أصول النقل وإدارتها

حافظ على سلاسة عمليات النقل من خلال تحسين إنتاجية أصولك. تعرّف على كيفية إدارة الأصول وصيانتها لتلبية متطلبات السلامة والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء.
دعم جميع عمليات القطاع العام

حسِّن السلامة وراقب البنية التحتية المهمة بدرجة أكبر. تعرّف على كيفية إدارة الأصول واتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً وموازنة توقعات المواطنين مع العمليات الأصغر حجمًا.
تقييمات المنتجات

يُعد IBM Maximo واحدًا من 25 منتجًا من منتجات IBM الحاصلة على أعلى تصنيف من TrustRadius. إضافة إلى ذلك، لقد صُنِّف على أنه منتج رائد في إدارة أداء الأصول بناءً على تقييمات G2 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com).
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