إدارة الأصول الذكية ومراقبتها وإجراء الصيانة التنبؤية والتخطيط الموثوق لها كل ذلك في منصة واحدة
IBM Maximo Application Suite هي منصة واحدة متكاملة مستندة إلى السحابة وتستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات بغرض تحسين الأداء وتمديد دورات حياة الأصول وتقليل فترات التوقف والتكاليف التشغيلية. ستكون لديك إمكانية الوصول إلى تطبيقات CMMS وEAM وAPM وRCM القابلة للضبط، بالإضافة إلى تسهيل التثبيت والإدارة. مع Maximo، يُمكنك:
- التحكم في البيئات المعقدة: توفر التحليلات المتقدمة إحصاءات أعمق حتى تتمكن من اتخاذ أفضل الإجراءات من أجل تحسين الأصول.
- تعزيز المرونة والموثوقية: تعمل ميزة مراقبة الذكاء الاصطناعي على تسهيل الصيانة المستندة إلى الحالة ويُمكنها حل المشكلات قبل حدوثها.
- نشر أي منصة سحابية: يُمكنك تشغيل أي منصة سحابية مثل السحابة المحلية أو البرمجيات كخدمة باستخدام وحدة التشغيل في أي مكان Red Hat OpenShift .
- ادفع مقابل ما تستخدمه فقط: لديك الحق الكامل في الحصول على المجموعة التي تتميز بالمرونة في اختيار سعة الترخيص لديك والتحكم فيها.
يُمكن أن يساعدك ذكاء أوامر العمل المستند إلى Maximo المدعوم من watsonx™ في تسريع الموافقات على أوامر العمل وتقليل أخطاء الصيانة.
تعرّف على كيفية الترقية الى IBM Maximo Application Suite
يُمكنك إنشاء عمليات مرفق الخدمات بكفاءة وموثوقية. تعرف على كيفية حساب التأثيرات المحتملة على الشبكة، ومراقبة سلامة الأصل، وتوقع حالات الفشل، وتخطيط إجراءات الصيانة على نحوٍ أفضل.
ابدأ رحلتك في التحول إلى عالم الصناعات الذكية (4.0)، وحقق أعلى أداء من أصول التصنيع التي تمتلكها، وقلل من العيوب وفترات التوقف. تعرّف على كيفية إنشاء عمليات أكثر استدامة.
يُمكنك إنشاء عمليات مرفق الخدمات بكفاءة وموثوقية. تعرّف على كيفية تحسين ممارسات الصيانة وخططها، وتعزيز ممارسات الصحة والسلامة والبيئة والتعامل مع المنتجات على أنها أكثر من مجرد سلع.
حافظ على سلاسة عمليات النقل من خلال تحسين إنتاجية أصولك. تعرّف على كيفية إدارة الأصول وصيانتها لتلبية متطلبات السلامة والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء.
حسِّن السلامة وراقب البنية التحتية المهمة بدرجة أكبر. تعرّف على كيفية إدارة الأصول واتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً وموازنة توقعات المواطنين مع العمليات الأصغر حجمًا.
يُعد IBM Maximo واحدًا من 25 منتجًا من منتجات IBM الحاصلة على أعلى تصنيف من TrustRadius. إضافة إلى ذلك، لقد صُنِّف على أنه منتج رائد في إدارة أداء الأصول بناءً على تقييمات G2 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com).