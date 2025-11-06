لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وضغوط التكلفة، يجب أن تتطور مراكز البيانات لتتجاوز التركيز التقليدي على مقاييس مدة التشغيل نحو نموذج للتميز التشغيلي المستمر - مدفوع بإدارة ذكية ومتكاملة للأصول. يُتيح IBM® Maximo للمؤسسات رقمنة دورة حياة أصول مركز البيانات بالكامل، وتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصيانة استباقية، ورؤية في الوقت الفعلي عبر البنية التحتية الحيوية، لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.

من تحسين كفاءة الطاقة إلى تحقيق الهدف المنشود منذ فترة طويلة المتمثل في الصيانة القائمة على الحالة، يساعد Maximo على إطالة عمر أصول المرافق الحيوية. ويحوِّل التعقيد التشغيلي إلى قدرة على التحكم - بحيث يمكنك التوسع بثقة وخفض التكاليف وأتمتة الأداء المستدام.