من أجل تحسين الأصول وتخصيص الموارد وإدارة أوامر العمل، يعد نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) ضروريًا لاتخاذ القرارات الفعالة فيما يتعلق بالتحكم في التكاليف وإدارة الميزانية. تؤدي الإدارة الفعالة للأصول إلى تجنب ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة وانخفاض العائد على الأصول (ROA)، مع ضمان الالتزام بأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وبروتوكولات الصحة والسلامة البيئية (HSE).



تساعد IBM Maximo Application Suite، وهي مزيج من تطبيقات إدارة دورة الحياة الأصول (ALM) الرائدة في السوق، على تحسين الأصول المادية من الشراء إلى إيقاف التشغيل وتبسيط تخطيط الاستثمار في الأصول. استنادًا إلى 30 عامًا من الخبرة في مجال تقنيات إدارة أصول المؤسسات (EAM)، تقدم IBM Maximo أفضل ممارسات الحلول الصناعية التي تساعد على تقليل مخاطر السلامة وتكاليف العمليات.

يستخدم Maximo Work Order Intelligence المدعوم من IBM watsonx الذي تم طرحه حديثًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع الموافقة على العمل، وتحسين جودة البيانات، وتوفير توصيات دقيقة لرموز الأعطال، وتمكين تتبع الانبعاثات لدعم العمليات وإعداد تقارير الاستدامة للشركات.