من أجل تحسين الأصول وتخصيص الموارد وإدارة أوامر العمل، يعد نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) ضروريًا لاتخاذ القرارات الفعالة فيما يتعلق بالتحكم في التكاليف وإدارة الميزانية. تؤدي الإدارة الفعالة للأصول إلى تجنب ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة وانخفاض العائد على الأصول (ROA)، مع ضمان الالتزام بأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وبروتوكولات الصحة والسلامة البيئية (HSE).
تساعد IBM Maximo Application Suite، وهي مزيج من تطبيقات إدارة دورة الحياة الأصول (ALM) الرائدة في السوق، على تحسين الأصول المادية من الشراء إلى إيقاف التشغيل وتبسيط تخطيط الاستثمار في الأصول. استنادًا إلى 30 عامًا من الخبرة في مجال تقنيات إدارة أصول المؤسسات (EAM)، تقدم IBM Maximo أفضل ممارسات الحلول الصناعية التي تساعد على تقليل مخاطر السلامة وتكاليف العمليات.
يستخدم Maximo Work Order Intelligence المدعوم من IBM watsonx الذي تم طرحه حديثًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع الموافقة على العمل، وتحسين جودة البيانات، وتوفير توصيات دقيقة لرموز الأعطال، وتمكين تتبع الانبعاثات لدعم العمليات وإعداد تقارير الاستدامة للشركات.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا من IBM Maximo Application Suite. اكتشف ميزات وفوائد IBM Maximo Manage وHealth وVisual Inspection، وهي ثلاثة تطبيقات رئيسية في المجموعة.
قم بجولة للتعرف على IBM Maximo
احصل على العرض التوضيحي التفاعلي حول إدارة الأسطول
مشاهدة فيديو توضيحي عن إدارة أصول المؤسسة (EAM)
يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على توصيات بشأن رمز الفشل على الرغم من عدم اكتمال البيانات. يمكنك تعيين الفني المناسب مع توفير الأدوات المناسبة بسرعة لحل المشكلة.
ركِّز على ما هو مهم بمساعدة لوحات معلومات قابلة للتكوين وتضم معلومات الأصول الحساسة، مع أتمتة الموافقات والمهام المتكررة.
توظيف أفضل الممارسات لنماذج البيانات في قطاع الصناعة ونماذج سير العمل لتسريع عملية التحول الصناعي التي تسعى إلى تنفيذها.
يمكنك تتبع وإدارة الانبعاثات المستمرة والانبعاثات الهاربة بكفاءة إلى جانب ربط جهود خفض الانبعاثات بأنشطة الصيانة.
تعزيز العائد على الأصول من خلال التحليلات المالية والإدارية من أجل إدارة أفضل لدورة حياة الأصل.
يمكنك تلبية متطلبات السلامة المهنية من خلال تحديد مشكلات السلامة واستيفاء معايير الامتثال التي تلتزم بها. تحسين إدارة المخاطر وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
تقوم Maximo Manage، وهي منصة متكاملة لإدارة أصول المؤسسات، بتقديم البيانات الأساسية لإنترنت الأشياء (IOT) بشكل فوري إلى المتخصصين في إدارة العمليات والأصول، سواءً في الموقع أو خارجه. وتتيح لفرقك إمكانية تجاوز الصيانة المجدولة زمنيًا ويساعدك على إدارة وصيانة الأصول لتحسين دورة حياة الأصل، وتقليل فترة التعطل غير المتوقعة وتعزيز إنتاجية الفريق.
الميزات:
يمكنك تخطيط العمل وجدولته وإرساله وتتبعه بكفاءة. تعرف على المزيد عن أداة الجدولة Maximo Scheduler، وهي مضمّنة في المجموعة.
معايرة الأدوات ومعدات القياس.
يمكنك إدارة الأصول الخطية باستخدام التجزئة الديناميكية لتحديد موقع أنشطة الصيانة وتحديد أماكن تغير الخصائص وتخطيط المراقبة والقياس.
استكشف التطبيقات الإضافية والوظائف الإضافية المتاحة داخل Maximo.
تمكين الفنيين الميدانيين من استخدام أجهزة محمول ذكية للوصول إلى بيانات الأصول في الوقت الفعلي وفي المكان والزمان المناسبين لإنجاز أعمالهم.
يمكنك إنشاء تدفقات أعمال بين Maximo Manage وتطبيقات أعمالك على Oracle باستخدام Maximo Connector for Oracle. باستخدام Maximo Connector for SAP Applications، يمكنك دمج نظام SAP مع بقية المؤسسة.
إدارة تكوين دورات حياة الأصول ذات القيمة العالية والمعقدة والمنظمة لكل عنصر من العناصر. تعرف على المزيد عن Maximo Asset Configuration Manager.
دمج عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع إدارة الأصول للحصول على معارف شبه فورية فيما يتعلق بالعمليات ومواقع العمل والموظفين. يمكن استخدام هذه المعارف لتحسين إدارة الحوادث وتقييم المخاطر والأداء التشغيلي بما يتوافق مع الامتثال للوائح.
تصوّر العلاقات المكانية بين الأصول المدارة والبيانات الجغرافية المكانية وغيرها من الميزات المعيّنة الأخرى.
توحيد بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المؤسسة لمزامنة موقع الأصل وقراءات المقاييس تلقائيًا لتتبع معدل استخدام الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وحساب انبعاثات النطاق الأول والثاني ذات الصلة.
يوفر منصة لإدارة أصول المؤسسة مختصة بجميع أنواع أصول وسائل النقل، بما في ذلك الشاحنات والحافلات ومعدات البناء وعربات السكك الحديدية.
يُمكِّن المؤسسات العاملة في مجال صناعات مرافق توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه من إدارة جميع أصولها.
يوفر قدرات إدارة دورة الحياة وإدارة الصيانة للطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة على حد سواء من لحظة دخولها الخدمة وحتى إيقافها.
يقوم بدمج قدرات إدارة دورة حياة الأصول الحالية المتوفرة في IBM لدعم المشغلين في مراقبة حالة البنية التحتية المدنية، مثل الجسور والطرق والأنفاق طوال دورة حياة البنية التحتية.
يوفر نظامًا لإدارة أصول المؤسسة (EAM) يساعد على إدارة دورة حياة الأصول المستخدمة في الأساطيل والمحطات النووية.
يساعد على تكامل إدارة الأصول والعمل، ومساعدة المؤسسات على تلبية متطلبات السلامة والأمن، والأعمال المتكاملة لأعمال النفط والغاز.