الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة أصول المؤسسات باستخدام IBM Maximo Application Suite
يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى المعارف
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إعلان ميزة جديدة: Order Intelligence المستند إلى الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يساعدك Maximo Work Order Intelligence المدعوم من watsonx على تسريع الموافقة على أوامر العمل وتحديد أولويات الموارد وتقليل أخطاء الصيانة.
العثور على الحل المناسب لمتطلبات عملياتك التشغيلية

من أجل تحسين الأصول وتخصيص الموارد وإدارة أوامر العمل، يعد نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) ضروريًا لاتخاذ القرارات الفعالة فيما يتعلق بالتحكم في التكاليف وإدارة الميزانية. تؤدي الإدارة الفعالة للأصول إلى تجنب ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة وانخفاض العائد على الأصول (ROA)، مع ضمان الالتزام بأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وبروتوكولات الصحة والسلامة البيئية (HSE).

تساعد IBM Maximo Application Suite، وهي مزيج من تطبيقات إدارة دورة الحياة الأصول (ALM) الرائدة في السوق، على تحسين الأصول المادية من الشراء إلى إيقاف التشغيل وتبسيط تخطيط الاستثمار في الأصول. استنادًا إلى 30 عامًا من الخبرة في مجال تقنيات إدارة أصول المؤسسات (EAM)، تقدم IBM Maximo أفضل ممارسات الحلول الصناعية التي تساعد على تقليل مخاطر السلامة وتكاليف العمليات. 

يستخدم Maximo Work Order Intelligence المدعوم من IBM watsonx الذي تم طرحه حديثًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع الموافقة على العمل، وتحسين جودة البيانات، وتوفير توصيات دقيقة لرموز الأعطال، وتمكين تتبع الانبعاثات لدعم العمليات وإعداد تقارير الاستدامة للشركات.
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ابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا من IBM Maximo Application Suite. اكتشف ميزات وفوائد IBM Maximo Manage وHealth وVisual Inspection، وهي ثلاثة تطبيقات رئيسية في المجموعة.

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المزايا تمكين الاستجابة الفورية

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على توصيات بشأن رمز الفشل على الرغم من عدم اكتمال البيانات. يمكنك تعيين الفني المناسب مع توفير الأدوات المناسبة بسرعة لحل المشكلة. 

 شاهد العرض التوضيحي تحقيق أقصى استفادة من برنامج إدارة أصول المؤسسة الأفضل في فئته 

ركِّز على ما هو مهم بمساعدة لوحات معلومات قابلة للتكوين وتضم معلومات الأصول الحساسة، مع أتمتة الموافقات والمهام المتكررة.

 شاهد العرض التوضيحي استخدام خبرات الصناعات المدمجة

توظيف أفضل الممارسات لنماذج البيانات في قطاع الصناعة ونماذج سير العمل لتسريع عملية التحول الصناعي التي تسعى إلى تنفيذها.

 دمج الانبعاثات مع إدارة العمل 

يمكنك تتبع وإدارة الانبعاثات المستمرة والانبعاثات الهاربة بكفاءة إلى جانب ربط جهود خفض الانبعاثات بأنشطة الصيانة.  

 تعرّف على كيفية التمكن من تسجيل الانبعاثات التشغيلية وإدارتها تمديد دورات حياة الأصول باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الحساسة

تعزيز العائد على الأصول من خلال التحليلات المالية والإدارية من أجل إدارة أفضل لدورة حياة الأصل.

 اقرأ المدونة حول استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة

يمكنك تلبية متطلبات السلامة المهنية من خلال تحديد مشكلات السلامة واستيفاء معايير الامتثال التي تلتزم بها. تحسين إدارة المخاطر وتقليل التكاليف المرتبطة بها.

 تعرّف على السبب الذي يجعل Bruce Power يطلق على Maximo القلب النابض لعملياته 
Maximo Manage

تقوم Maximo Manage، وهي منصة متكاملة لإدارة أصول المؤسسات، بتقديم البيانات الأساسية لإنترنت الأشياء (IOT) بشكل فوري إلى المتخصصين في إدارة العمليات والأصول، سواءً في الموقع أو خارجه. وتتيح لفرقك إمكانية تجاوز الصيانة المجدولة زمنيًا ويساعدك على إدارة وصيانة الأصول لتحسين دورة حياة الأصل، وتقليل فترة التعطل غير المتوقعة وتعزيز إنتاجية الفريق.

الميزات:

  • أتمتة الصيانة لتقليل المخاطر وتحسين الإنتاجية.
  • الوصول إلى البيانات والعمليات مركزيًا لتحسين الأنشطة وتحسين مدة التشغيل.
  • زيادة الإنتاجية من خلال استخدام تجربة مستخدم مستندة إلى الأدوار ولوحات المعلومات والتطبيقات.
  • تحسين مسارات سير العمل لديك بطريقة قابلة للتخصيص.
 اقرأ ملخص حل Maximo Manage Maximo Scheduler

يمكنك تخطيط العمل وجدولته وإرساله وتتبعه بكفاءة. تعرف على المزيد عن أداة الجدولة Maximo Scheduler، وهي مضمّنة في المجموعة.

 تعرف على كيفية إنشاء Spendrups لجداول الصيانة Maximo Calibration

معايرة الأدوات ومعدات القياس.

 Maximo Linear Asset Manager

يمكنك إدارة الأصول الخطية باستخدام التجزئة الديناميكية لتحديد موقع أنشطة الصيانة وتحديد أماكن تغير الخصائص وتخطيط المراقبة والقياس.
حلول أخرى لإدارة أصول المؤسسة

استكشف التطبيقات الإضافية والوظائف الإضافية المتاحة داخل Maximo.

 Maximo Mobile

تمكين الفنيين الميدانيين من استخدام أجهزة محمول ذكية للوصول إلى بيانات الأصول في الوقت الفعلي وفي المكان والزمان المناسبين لإنجاز أعمالهم. 

 Maximo ERP Adapter

يمكنك إنشاء تدفقات أعمال بين Maximo Manage وتطبيقات أعمالك على Oracle باستخدام Maximo Connector for Oracle. باستخدام Maximo Connector for SAP Applications، يمكنك دمج نظام SAP مع بقية المؤسسة.

 Maximo Asset Configuration Manager 

إدارة تكوين دورات حياة الأصول ذات القيمة العالية والمعقدة والمنظمة لكل عنصر من العناصر. تعرف على المزيد عن Maximo Asset Configuration Manager.

 Maximo Health, Safety and Environment Manager

دمج عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع إدارة الأصول للحصول على معارف شبه فورية فيما يتعلق بالعمليات ومواقع العمل والموظفين. يمكن استخدام هذه المعارف لتحسين إدارة الحوادث وتقييم المخاطر والأداء التشغيلي بما يتوافق مع الامتثال للوائح.

 Maximo Spatial Asset Management

تصوّر العلاقات المكانية بين الأصول المدارة والبيانات الجغرافية المكانية وغيرها من الميزات المعيّنة الأخرى.

 ™Maximo Connector for IBM® Envizi

توحيد بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المؤسسة لمزامنة موقع الأصل وقراءات المقاييس تلقائيًا لتتبع معدل استخدام الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وحساب انبعاثات النطاق الأول والثاني ذات الصلة.
حلول الصناعات
Maximo Transportation

يوفر منصة لإدارة أصول المؤسسة مختصة بجميع أنواع أصول وسائل النقل، بما في ذلك الشاحنات والحافلات ومعدات البناء وعربات السكك الحديدية.
Maximo Utilities

يُمكِّن المؤسسات العاملة في مجال صناعات مرافق توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه من إدارة جميع أصولها.

Maximo Aviation

يوفر قدرات إدارة دورة الحياة وإدارة الصيانة للطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة على حد سواء من لحظة دخولها الخدمة وحتى إيقافها.

Maximo Civil Infrastructure

يقوم بدمج قدرات إدارة دورة حياة الأصول الحالية المتوفرة في IBM لدعم المشغلين في مراقبة حالة البنية التحتية المدنية، مثل الجسور والطرق والأنفاق طوال دورة حياة البنية التحتية.

Maximo Nuclear

يوفر نظامًا لإدارة أصول المؤسسة (EAM) يساعد على إدارة دورة حياة الأصول المستخدمة في الأساطيل والمحطات النووية.

Maximo Oil and Gas

يساعد على تكامل إدارة الأصول والعمل، ومساعدة المؤسسات على تلبية متطلبات السلامة والأمن، والأعمال المتكاملة لأعمال النفط والغاز.

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