عند التعامل مع معدات وأصول الأعمال الحساسة، فإن عمليات الفحص عن بُعد وفي الموقع تعد بالغة الأهمية للحفاظ على سير عمليات التشغيل بسلاسة. ولكن إذا كانت أعمال مؤسستك تقوم على مئات وربما حتى آلاف الأصول، فأنت بحاجة إلى تبسيط وأتمتة عمليات الفحص.

مع الحلول الرقمية مثل تدريب نموذج رؤية الذكاء الاصطناعي البديهي ووظائف تطبيقات الأجهزة المحمولة، والمجتمعة بشكل متناسق في حل برمجي معياري قائم على السحابة، يمكن لمجموعة IBM Maximo Application Suite أن تساعد الفنيين لديك في معالجة عمليات الفحص الحساسة بغرض تلبية متطلبات الصيانة والسلامة والامتثال.