الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo فحص الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite
يُمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات فحص تلقائية سلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.
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رسم توضيحي لجسر معلق يتم فحصه بصرياً بواسطة طائرات بدون طيار
عمليات الفحص البصري المؤتمتة لإدارة الأصول بشكل أكثر ذكاءً

عند التعامل مع معدات وأصول الأعمال الحساسة، فإن عمليات الفحص عن بُعد وفي الموقع تعد بالغة الأهمية للحفاظ على سير عمليات التشغيل بسلاسة. ولكن إذا كانت أعمال مؤسستك تقوم على مئات وربما حتى آلاف الأصول، فأنت بحاجة إلى تبسيط وأتمتة عمليات الفحص.

مع الحلول الرقمية مثل تدريب نموذج رؤية الذكاء الاصطناعي البديهي ووظائف تطبيقات الأجهزة المحمولة، والمجتمعة بشكل متناسق في حل برمجي معياري قائم على السحابة، يمكن لمجموعة IBM Maximo Application Suite أن تساعد الفنيين لديك في معالجة عمليات الفحص الحساسة بغرض تلبية متطلبات الصيانة والسلامة والامتثال.
ما يمكنك فعله
تسجيل بيانات الفحص في الموقع في الوقت الفعلي امنح قوة إدارة الأصول الذكية إلى أعضاء النظام البنائي التشغيلي الكامل الذي تستخدمه حتى يتمكنوا من التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً من أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظام iOS بمساعدة تطبيق الفحص القائم على السحابة. يتيح ذلك إمكانية إجراء عمليات الفحص أثناء التنقل وجمع البيانات في الوقت الفعلي والرؤية عبر عدة مستخدمين. استكشف قدرات إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة اقرأ ملخص حل IBM Maximo Mobile
تحسين سير عمل فحص الأصول يمكنك تبسيط قدرات جمع البيانات والفحص باستخدام قوائم مراجعة رقمية ونماذج فحص موحدة قابلة للتخصيص. اكتسب القيمة من خلال أتمتة الجداول الزمنية والمهام والإشعارات مع تقليل العمل اليدوي الذي يستغرق وقتاً طويلاً. تعرّف على المزيد عن برنامج الفحص البصري اقرأ ملخص حل IBM Maximo Visual Inspection
أتمتة عمليات فحص المعدات والأصول يمكنك التعرف بسهولة على عيوب المنتجات والأصول أو الحالات الشاذة أو الانحرافات باستخدام قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات متقدمة في بيئة رمز منخفض من خلال برنامج فحص الأصول الذي تستخدمه. يمكنك تحسين الإنتاجية وتقليل فترة التعطل بسرعة ودقة أكبر من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة. اكتشف تحديات فحص الجودة
تبسيط السلامة والكفاءة التشغيلية من خلال برنامج الفحص الذي تستخدمه 

بمساعدة المعارف التي تم الحصول عليها مؤخرًا وعمليات الفحص القياسية المؤتمتة، يمكن أن يساعد IBM Maximo في تحسين السلامة والحفاظ على الامتثال من خلال عمليات تدقيق سهلة الملء إلى جانب منع الانقطاعات بمساعدة البيانات المتوفرة عن أصولك.
المزايا تسريع معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة ومنع الانقطاعات

يمكنك زيادة إنتاجية الفنيين وتقليل فترة التعطل وتوسيع نطاق دورة حياة الأصل من خلال توسيع نطاق برنامج الفحص البصري ليشمل الأجهزة المحمولة.

 حسِّن متوسط وقت الحل (MTTR) باستخدام القدرات المتقدمة لبرنامج فحص الأصول

يمكنك الحصول على المعلومات أو المقاييس الصحيحة للفنيين الميدانيين لديك من خلال الذكاء الاصطناعي والمساعدة البشرية عن بُعد المتوفرة في تطبيق الفحص متعدد الأغراض.

 احصل على التجربة الأصلية الحقيقية للأجهزة المحمولة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي

يمكنك تحسين كفاءة العمل باستخدام القدرات الأصلية، بما في ذلك التقاط الصور، والمسح الضوئي للرموز الشريطية، وتحويل الصوت إلى نص، ومعلومات الموقع الجغرافي GPS المتاحة من خلال برنامج إدارة الفحص.
دراسات الحالة 
استخدام الذكاء الاصطناعي للتخفيف من مخاطر البنية التحتية

عقدت Sund & Baelt شراكة مع IBM لتطوير حل إنترنت الأشياء (IOT) المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف الفحص إلى جانب تحسين الجودة من خلال أعمال الفحص المؤتمتة.

Industry 4.0 مع نظام تصنيع مستند إلى الذكاء الاصطناعي

اعتمد Advanced Manufacturing Research Centre على حل IBM Maximo لدعم التطوير السريع لنظام الفحص البصري الذكي.

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حالات الاستخدام ذات الصلة إدارة أداء الأصول

يجب تمكين فرق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصل والصيانة التنبؤية - باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 إدارة الصيانة

استمتع بتجربة عمليات تشغيل لها مدة أكبر وكفاءة أعلى باستخدام إستراتيجية الصيانة التي تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة

أضف لاستدامة في عملية إدارة الأصول التي تجريها عن طريق تسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Maximo Application Suite.
الخطوات التالية

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