عند التعامل مع معدات وأصول الأعمال الحساسة، فإن عمليات الفحص عن بُعد وفي الموقع تعد بالغة الأهمية للحفاظ على سير عمليات التشغيل بسلاسة. ولكن إذا كانت أعمال مؤسستك تقوم على مئات وربما حتى آلاف الأصول، فأنت بحاجة إلى تبسيط وأتمتة عمليات الفحص.
مع الحلول الرقمية مثل تدريب نموذج رؤية الذكاء الاصطناعي البديهي ووظائف تطبيقات الأجهزة المحمولة، والمجتمعة بشكل متناسق في حل برمجي معياري قائم على السحابة، يمكن لمجموعة IBM Maximo Application Suite أن تساعد الفنيين لديك في معالجة عمليات الفحص الحساسة بغرض تلبية متطلبات الصيانة والسلامة والامتثال.
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استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات الأصول لديك
بمساعدة المعارف التي تم الحصول عليها مؤخرًا وعمليات الفحص القياسية المؤتمتة، يمكن أن يساعد IBM Maximo في تحسين السلامة والحفاظ على الامتثال من خلال عمليات تدقيق سهلة الملء إلى جانب منع الانقطاعات بمساعدة البيانات المتوفرة عن أصولك.
يمكنك زيادة إنتاجية الفنيين وتقليل فترة التعطل وتوسيع نطاق دورة حياة الأصل من خلال توسيع نطاق برنامج الفحص البصري ليشمل الأجهزة المحمولة.
يمكنك الحصول على المعلومات أو المقاييس الصحيحة للفنيين الميدانيين لديك من خلال الذكاء الاصطناعي والمساعدة البشرية عن بُعد المتوفرة في تطبيق الفحص متعدد الأغراض.
يمكنك تحسين كفاءة العمل باستخدام القدرات الأصلية، بما في ذلك التقاط الصور، والمسح الضوئي للرموز الشريطية، وتحويل الصوت إلى نص، ومعلومات الموقع الجغرافي GPS المتاحة من خلال برنامج إدارة الفحص.
عقدت Sund & Baelt شراكة مع IBM لتطوير حل إنترنت الأشياء (IOT) المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف الفحص إلى جانب تحسين الجودة من خلال أعمال الفحص المؤتمتة.
اعتمد Advanced Manufacturing Research Centre على حل IBM Maximo لدعم التطوير السريع لنظام الفحص البصري الذكي.
يجب تمكين فرق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصل والصيانة التنبؤية - باستخدام الذكاء الاصطناعي.
استمتع بتجربة عمليات تشغيل لها مدة أكبر وكفاءة أعلى باستخدام إستراتيجية الصيانة التي تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
أضف لاستدامة في عملية إدارة الأصول التي تجريها عن طريق تسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Maximo Application Suite.