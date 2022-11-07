City of Atlanta تستفيد من IBM Maximo Application Suite في إدارة أصولها، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتعزيز رضا العملاء.
Amsterdam Airport Schiphol يستفيد من دعم Maximo في تنفيذ الصيانة التصحيحية والتنبؤية، ما ساعد في تقليل حالات التأخير.
تبتكر Boston Dynamics كلبًا آليًا لقراءة أجهزة الاستشعار وجمع البيانات المطلوب تحليلها بعد ذلك بواسطة IBM Maximo.
تستخدم Melbourne Water نظام IBM Maximo Visual Inspection لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية القاسية
لقد قللت شركة Hub Power Company Limited في باكستان موافقات إدارة التغيير وتسريع التدفق النقدي من العمليات.
استخدمت شركة Novate Solutions نظام IBM Maximo Monitor في استعراض أداء الأصول في الوقت الفعلي.
خفضت GRE تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% عن طريق استبدال أدوات متعددة بمنصة آلية واحدة.
تمكنت شركة HFL Building Solutions من تحسين نهجها في إدارة العقارات باستخدام MaxLogic وIBM Maximo.
أطلقت Shell بالتعاون مع IBM منصة OREN لتحسين إزالة الكربون في عملية التعدين باستخدام IBM Maximo Application Suite وغيرها من الحلول المتطورة.
تُمهّد VPI الطريق نحو تحقيق صافٍ صفري للطاقة الموثوقة والمستدامة والمتجددة التي تعمل مع برنامج IBM Maximo.
تحوّل Petroleum Development Oman عمليات الشراء إلى عمليات تلقائية باستخدام IBM Maximo Application Suite وتوفّر 2300 ساعة على مدار العام.
تحسّن الموثوقية والكفاءة والسلامة من خلال منصة إدارة الأصول للمؤسسات IBM Maximo for Nuclear Power.