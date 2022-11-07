إدارة المرافق City of Atlanta: تحويل بيانات الأصول إلى موارد قيمة لإدارة المرافق City of Atlanta تستفيد من IBM Maximo Application Suite في إدارة أصولها، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتعزيز رضا العملاء.

السفر والنقل Amsterdam Airport Schiphol Amsterdam Airport Schiphol يستفيد من دعم Maximo في تنفيذ الصيانة التصحيحية والتنبؤية، ما ساعد في تقليل حالات التأخير.

التصنيع Boston Dynamics تبتكر Boston Dynamics كلبًا آليًا لقراءة أجهزة الاستشعار وجمع البيانات المطلوب تحليلها بعد ذلك بواسطة IBM Maximo.

الطاقة ومرافق الخدمات Melbourne Water تستخدم Melbourne Water نظام IBM Maximo Visual Inspection لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية القاسية

الطاقة ومرافق الخدمات Hub Power Company Limited لقد قللت شركة Hub Power Company Limited في باكستان موافقات إدارة التغيير وتسريع التدفق النقدي من العمليات.

التصنيع Novate Solutions استخدمت شركة Novate Solutions نظام IBM Maximo Monitor في استعراض أداء الأصول في الوقت الفعلي.

التجزئة IBM Global Real Estate (GRE) خفضت GRE تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% عن طريق استبدال أدوات متعددة بمنصة آلية واحدة.

إدارة المرافق HFL Building Solutions تمكنت شركة HFL Building Solutions من تحسين نهجها في إدارة العقارات باستخدام MaxLogic وIBM Maximo.

التعدين Shell plc أطلقت Shell بالتعاون مع IBM منصة OREN لتحسين إزالة الكربون في عملية التعدين باستخدام IBM Maximo Application Suite وغيرها من الحلول المتطورة.

الطاقة ومرافق الخدمات VPI تُمهّد VPI الطريق نحو تحقيق صافٍ صفري للطاقة الموثوقة والمستدامة والمتجددة التي تعمل مع برنامج IBM Maximo.

النفط والغاز Petroleum Development Oman تحوّل Petroleum Development Oman عمليات الشراء إلى عمليات تلقائية باستخدام IBM Maximo Application Suite وتوفّر 2300 ساعة على مدار العام.