الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo دراسات حالة
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رسم توضيحي يمثل دراسات حالة IBM Maximo Application Suite

دراسات لحالات متميزة

تحقق شركة النقل الأسترالية، Downer Group، تحسنًا بنسبة 51% في الموثوقية اقرأ دراسة الحالة
تطمح شركة New York Power Authority إلى أن تصبح أول مرفق طاقة عام رقمي بالكامل في البلاد.
تعمل Riyadh Airports على تحديث عمليات الصيانة باستخدام برنامج IBM Maximo.
لقد نظّمت شركة Sund & Bælt للاستشارات عمليات الفحص واكتسبت مزايا جديدة.
المزيد من دراسات الحالة
City of Atlanta: تحويل بيانات الأصول إلى موارد قيمة لإدارة المرافق

City of Atlanta تستفيد من IBM Maximo Application Suite في إدارة أصولها، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتعزيز رضا العملاء.
Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol يستفيد من دعم Maximo في تنفيذ الصيانة التصحيحية والتنبؤية، ما ساعد في تقليل حالات التأخير.

Boston Dynamics

تبتكر Boston Dynamics كلبًا آليًا لقراءة أجهزة الاستشعار وجمع البيانات المطلوب تحليلها بعد ذلك بواسطة IBM Maximo.

Melbourne Water

تستخدم Melbourne Water نظام IBM Maximo Visual Inspection لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية القاسية
Hub Power Company Limited

لقد قللت شركة Hub Power Company Limited في باكستان موافقات إدارة التغيير وتسريع التدفق النقدي من العمليات.

Novate Solutions

استخدمت شركة Novate Solutions نظام IBM Maximo Monitor في استعراض أداء الأصول في الوقت الفعلي.

IBM Global Real Estate (GRE)

خفضت GRE تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% عن طريق استبدال أدوات متعددة بمنصة آلية واحدة.
HFL Building Solutions

تمكنت شركة HFL Building Solutions من تحسين نهجها في إدارة العقارات باستخدام MaxLogic وIBM Maximo.
Shell plc

أطلقت Shell بالتعاون مع IBM منصة OREN لتحسين إزالة الكربون في عملية التعدين باستخدام IBM Maximo Application Suite وغيرها من الحلول المتطورة.
VPI

تُمهّد VPI الطريق نحو تحقيق صافٍ صفري للطاقة الموثوقة والمستدامة والمتجددة التي تعمل مع برنامج IBM Maximo.

Petroleum Development Oman

تحوّل Petroleum Development Oman عمليات الشراء إلى عمليات تلقائية باستخدام IBM Maximo Application Suite وتوفّر 2300 ساعة على مدار العام.

Bruce Power

تحسّن الموثوقية والكفاءة والسلامة من خلال منصة إدارة الأصول للمؤسسات IBM Maximo for Nuclear Power.
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