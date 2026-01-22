للتغلّب على هذه التحديات، اعتمدت مقاطعة Broward استراتيجية سحابية هجينة يدعمها IBM Cloud Satellite وRed Hat OpenShift، مما يوفر المرونة والسرعة اللازمتين للتحديث. ونشرت المقاطعة IBM Maximo Application Suite (MAS)، بما في ذلك Maximo Mobile، الذي تكامل بسلاسة مع بنيتها التحتية الحالية وقدّم قدرات الوسم الذكي لتعزيز رؤية الأصول.

كان نشر MAS 8 سريعا، إذ جرى إعداد بيئة التطوير والاختبار خلال 3 أسابيع فقط، تلا ذلك الانتقال إلى بيئة الإنتاج خلال أيام. وأسهم هذا الجدول الزمني المتسارع في تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. مكّن Maximo Mobile من تنفيذ الأعمال ميدانيًا عبر الأجهزة المحمولة، والوسم الذكي، وإتاحة الوصول إلى الأصول مستقبلًا عبر أجهزة iPad مع خرائط على الهاتف المحمول، بما يتيح للكوادر الميدانية الوصول إلى المعلومات وإرسالها مباشرة. كما عزّز الحل قابلية التوسع والتحكم في التحديثات، ما يدعم موثوقية النظام وأداءه.

ولعب مهندسو موثوقية المواقع (Site Reliability Engineers) لدى IBM Cloud دورًا محوريًا في تسريع النشر، من خلال دعم التجهيز السريع وإدارة المنصة بصورة مستمرة. وأتاح هذا النهج لمقاطعة Broward الحفاظ على التحكم في بياناتها، مع الاستفادة من التقنيات السحابية الأصلية لتحسين قابلية التوسع والأداء.