الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Satellite ®IBM Cloud Satellite
أنشئ التطبيقات بسرعة. قم بتشغيلها في أي مكان.
جرب العرض التوضيحي إطلاق Satellite
مهندس في مركز البيانات يستخدم جهاز كمبيوتر متصلًا بـ IBM z16
بناء أسرع. بأمان. في أي مكان.

يُمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها بطريقة متسقة عبر بيئات الحوسبة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة، التي تُمَكّن من خلال الاتصالات الآمنة والقابلة للتدقيق مع IBM Cloud.

استهلك مجموعة مشتركة من الخدمات السحابية بما في ذلك سلاسل الأدوات وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي في أي مكان. حل البيئة السحابية الموزع والمُدار IBM Cloud Satellite يوفر خدمات سحابية وواجهات برمجة التطبيقات وسياسات الوصول وضوابط الأمان والامتثال.
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استفد من السحابة الآمنة في أي مكان: لـ Kube، بواسطة Kube، مع Kube.

كيفية الاستخدام

أطلق العنان للمعارف من خلال وصول الخدمات السحابية إلى بياناتك المحلية استخدم Satellite Connector للاستفادة من خدمات IBM Cloud مثل watsonx وCloud Pak for Data، من بين أمور أخرى، لتوليد معارف من مواردك المحلية، مع الحفاظ على أمان وقابلية تدقيق اتصالات الأقمار الصناعية ولكن بأقل بصمة ممكنة. تعرف على المزيد
استخدم خدمات السحابة العامة في مركز البيانات لديك اجلب مرونة وسرعة الخدمات السحابية العامة إلى مركز البيانات المحلي الآمن لديك. أنشئ تطبيقات جديدة بسرعة، مع الحفاظ على ضوابط تنظيمية قوية. تعرف على المزيد
احصل على تحليلات فورية على الحافة معالجة البيانات حيث يتم إنشاؤها لتقليل زمن الانتقال لاتخاذ إجراء فوري. توسَّع إلى مواقع جديدة على الفور وقم بإدارة كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. اقرأ المدونة
الاستفادة من البنية المفتوحة قم بتشغيل أحمال التشغيل بشكل متناسق في جميع أنحاء العالم من خلال عمليات نشر 5G موزعة على نطاق واسع. تعرف على التطبيقات التي يتم تشغيلها، وأين يتم تشغيلها، ومتى يتم تشغيلها. تحسين قابلية التدقيق.
يحافظ IBM Cloud Satellite Connector على سيادة البيانات مع الخدمات والتطبيقات المحلية أثناء الاتصال بأمان عبر واجهة شبكة الاتصال العامة. تعرف على المزيد
جلب الذكاء الاصطناعي إلى بياناتك استخدم مجموعة متسقة من البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي عبر جميع بيئاتك. اجلب أدوات التحليلات إلى بياناتك لتقليل زمن الانتقال والحد من رسوم خروج البيانات وتلبية متطلبات الإقامة. اقرأ المدونة
المزايا خيارات بنية تحتية مرنة

استخدم البنية التحتية لـ AWS أو Azure أو Google Cloud أو أجهزتك المحلية أو الشراء من شركاء IBM أو IBM.

 كتالوج متزايد من الخدمات والبرامج

توفير الخدمات السحابية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) لجميع المواقع، والتي يتم تشغيلها كخدمة بواسطة IBM.

 تجربة عمليات متسقة

استخدم لوحة معلومات واحدة لجعل قابلية الملاحظة والإدارة مركزية عبر جميع المواقع.

 الأمان في جميع مواقعك

توسيع نطاق سياسات الوصول والتسجيل والمراقبة وعناصر التحكم الأخرى لتشمل جميع المواقع.
تسريع الابتكار من خلال عمليات "اليوم 2" المبسطة عبر البيئة السحابية والمحلية امنح فرقك الوقت الذي يحتاجونه للتركيز على ما هو مهم. توفر IBM الخدمات المُدارة، مما يلغي الحاجة إلى إثقال كاهل موارد DevOps وSRE داخليًا. بيئة سحابية متعددة حقًا

استخدام البنية التحتية للحوسبة من IBM والبيئات السحابية الأخرى (AWS وAzure وGoogle) كمواقع IBM Cloud Satellite.

 الاستهلاك كخدمة

تشمل عروض IBM Cloud المتاحة Red Hat® OpenShift® وIBM Cloud® Databases وIBM Cloud Pak® for Data والمزيد في المستقبل.

 لا يلزم تكوين شبكة خاصة

يعمل Satellite Link مع تكوين الشبكة الحالي والوضع الأمني—وليس العكس.

 المعرفة العميقة في مجال السحابات الصناعية

اكتشف عروض IBM Cloud للخدمات المالية والاتصالات.
الخدمات المميزة Red Hat OpenShift on IBM Cloud

استخدم IBM Cloud Satellite لتشغيل التطبيقات على منصة حاويات مشتركة في جميع البيئات.

 IBM Cloud Databases

باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكنك جلب قواعد البيانات كخدمة إلى مكان تواجد التطبيقات.

 IBM Cloud Event Streams

قم بإنشاء بيئة هجينة توفر قابلية التوسع والمرونة عند الطلب للخدمات السحابية العامة للتطبيقات والبيانات التي يتم تشغيلها في البيئة السحابية الخاصة الآمنة الخاصة بك.
تم فحص IBM Cloud Satellite

استكشف IBM Cloud Satellite من خلال مقاطع الفيديو والبودكاست والبرامج التعليمية والمزيد.

 عرض جميع الموارد استخدم الابتكار على الحافة

تستفيد American Tower من شبكات 5G والذكاء الاصطناعي لدفع تطبيقات الحافة عبر الصناعات باستخدام IBM Cloud Satellite. لقد مكّنتهم من نقل تحديثات البرامج بسرعة إلى المركبات قبل شحنها إلى التجار.

 

 اقرأ الأخبار الأمن والتحكم في أي مكان

يقوم IBM Cloud Satellite الآن بتوسيع نطاق الضوابط المعيارية على مستوى الخدمات المالية في أي بيئة عمل، مما يوفر مجموعة موثوقة من ضوابط الأمان والامتثال وإدارة المخاطر.

 اقرأ الأخبار الخصوصية: عنصر أساسي في الرعاية الصحية

يجتمع الأمان والمرونة معًا في المركز الطبي بجامعة ماينز في ألمانيا ، وذلك بفضل أربعة تطبيقات طوروها (مع IBM) لتبسيط العمليات أثناء جائحة COVID.

 اقرأ دراسة الحالة

الأسئلة الشائعة

باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإنشاء موقع IBM Cloud Satellite ثم إضافة أجهزة مضيفة من أي بيئة سحابية أو من مركز البيانات المحلي الخاص بك أو من الحافة. يمكنك بعد ذلك استهلاك خدمات IBM Cloud في أي مكان تحتاج إليه. يمكنك نشر أحمال التشغيل وإدارتها والتحكم فيها باستمرار عبر هذه البيئات.

يمكنك تشغيل أحمال التشغيل الخاصة بك في الموقع الذي تختاره لتلبية المتطلبات القانونية ومعايير الامتثال وسرعات البيانات ومتطلبات زمن انتقال الشبكة بشكل أفضل. يمكنك القيام بذلك أثناء استخدام خدمات IBM Cloud الغنية بالأمان لتحديث التطبيقات وزيادة سرعة التطوير.

تعرّف على كيفية تثبيت واجهة سطر أوامر OpenShift

يوفر تكوين IBM Cloud Satellite عرضًا عالميًا لتطبيقاتك ويوفر التحكم في التكوين وتطوير التطبيقات. من خلال لوحة معلومات واحدة، يمكنك إدارة نشر موارد Kubernetes عبر السحابة ومحليًا وفي الحافة، من أجل اكتساب رؤية عالمية لتطبيقاتك وعملياتك.

يتم توصيل كل موقع IBM Cloud Satellite بـ IBM Cloud من خلال نفق TLS مشفر يسمى Satellite Link. يمكنك الوصول الى الرابط بطريقة آمنة للغاية باستخدام خدمات IBM Cloud في موقع IBM Cloud Satellite الخاص بك. يمكنك استخدام خدمات IBM Cloud بنفس عمليات الأمان والامتثال كما هو الحال في IBM Cloud.

تتوفر العديد من خدمات IBM Cloud من خلال IBM Cloud Satellite، والعديد من الخدمات الأخرى في الطريق. توقع ضوابط الخدمات المالية ، والتي ستوفر طبقة امتثال ستتمكن العديد من الصناعات من الوصول إليها. حاليا، يمكن نشر الخدمات التالية على موقع IBM Cloud Satellite: مجموعات Red Hat OpenShift on IBM Cloud، IBM Cloud Object Storage، IBM Cloud Events Streams، حلول IBM Cloud Pak®، IBM Cloud® Databases، البرامج والبرامج الوسيطة من كتالوج IBM Cloud Catalog، والبرامج من Red Hat® Marketplace.

يمكن للعملاء الشراكة مع مختبرات IBM Technology Expert وحجز استشارة ويمكن للعملاء الاستفادة من® IBM Global Business Services® للحصول على خدمات احترافية أو يمكنهم الاستفادة من النظام البنائي لشركاء IBM للأعمال للبنية التحتية وخدمات البناء.

لا، لا تحتاج إلى شراء أجهزة، ولكنك تحتاج إلى بنية تحتية لدعم موقع IBM Cloud Satellite الخاص بك. يمكن أن تكون بيئة البنية التحتية لديك عبارة عن مركز بيانات محلي، مع مزود سحابة آخر، أو على أجهزة حافة متوافقة في أي مكان. بالنسبة للبيئات المحلية، ندعم خوادم x86 التي تعمل بدون نظام تشغيل، بالإضافة إلى تقنيات المحاكاة الافتراضية مثل VMWare. بالإضافة إلى ذلك، يعد Fusion HCI من IBM حلا متقاربًا للغاية وجاهزًا من فئة المؤسسات للحصول على موقع Satellite "شامل ومدمج".

يمكنك الرجوع إلى صفحة الشركاء الخاصة بنا لشركاء البنية التحتية الإضافيين.

يمكنك التحكم في حركة بيانات الشبكة وتدقيقها وتدفق الاتصالات بين مواقعك باستخدام رابط IBM Cloud Satellite المضمن. يمكنك أيضًا استخدام خدمات المراقبة والتسجيل من IBM Cloud لدمج سجلاتك ومقاييسك وتنبيهاتك.
عرض توضيحي

قم بجولة إرشادية عبر بيئة العرض التوضيحي لـ Satellite GUI. من المستحسن تمكين وضع ملء الشاشة.
اتخِذ الخطوة التالية

اجتمع مع أحد القادة التقنيين في IBM Cloud Satellite لمناقشة أهداف مؤسستك.

 إطلاق موقع IBM Cloud Satellite

استخدم خدمات IBM Cloud في أي مكان تحتاج إليها. قم بالتسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.

 استكشف IBM Cloud Satellite انضم إلى مجتمع مستخدمي IBM Cloud

التوصل إلى خبراء النظام البنائي IBM Cloud Satellite، ومقابلة مديري عمليات تكنولوجيا المعلومات السحابية الآخرين، ومهندسي الحلول، ومهندسي موثوقية الموقع (SREs)، وغيرهم من المحترفين الذين يبحثون عن بيئة سحابية موزعة.

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