لا، لا تحتاج إلى شراء أجهزة، ولكنك تحتاج إلى بنية تحتية لدعم موقع IBM Cloud Satellite الخاص بك. يمكن أن تكون بيئة البنية التحتية لديك عبارة عن مركز بيانات محلي، مع مزود سحابة آخر، أو على أجهزة حافة متوافقة في أي مكان. بالنسبة للبيئات المحلية، ندعم خوادم x86 التي تعمل بدون نظام تشغيل، بالإضافة إلى تقنيات المحاكاة الافتراضية مثل VMWare. بالإضافة إلى ذلك، يعد Fusion HCI من IBM حلا متقاربًا للغاية وجاهزًا من فئة المؤسسات للحصول على موقع Satellite "شامل ومدمج".

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