يُمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها بطريقة متسقة عبر بيئات الحوسبة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة، التي تُمَكّن من خلال الاتصالات الآمنة والقابلة للتدقيق مع IBM Cloud.
استهلك مجموعة مشتركة من الخدمات السحابية بما في ذلك سلاسل الأدوات وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي في أي مكان. حل البيئة السحابية الموزع والمُدار IBM Cloud Satellite يوفر خدمات سحابية وواجهات برمجة التطبيقات وسياسات الوصول وضوابط الأمان والامتثال.
استفد من السحابة الآمنة في أي مكان: لـ Kube، بواسطة Kube، مع Kube.
استخدم البنية التحتية لـ AWS أو Azure أو Google Cloud أو أجهزتك المحلية أو الشراء من شركاء IBM أو IBM.
توفير الخدمات السحابية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) لجميع المواقع، والتي يتم تشغيلها كخدمة بواسطة IBM.
استخدم لوحة معلومات واحدة لجعل قابلية الملاحظة والإدارة مركزية عبر جميع المواقع.
توسيع نطاق سياسات الوصول والتسجيل والمراقبة وعناصر التحكم الأخرى لتشمل جميع المواقع.
استخدام البنية التحتية للحوسبة من IBM والبيئات السحابية الأخرى (AWS وAzure وGoogle) كمواقع IBM Cloud Satellite.
تشمل عروض IBM Cloud المتاحة Red Hat® OpenShift® وIBM Cloud® Databases وIBM Cloud Pak® for Data والمزيد في المستقبل.
يعمل Satellite Link مع تكوين الشبكة الحالي والوضع الأمني—وليس العكس.
اكتشف عروض IBM Cloud للخدمات المالية والاتصالات.
استخدم IBM Cloud Satellite لتشغيل التطبيقات على منصة حاويات مشتركة في جميع البيئات.
باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكنك جلب قواعد البيانات كخدمة إلى مكان تواجد التطبيقات.
قم بإنشاء بيئة هجينة توفر قابلية التوسع والمرونة عند الطلب للخدمات السحابية العامة للتطبيقات والبيانات التي يتم تشغيلها في البيئة السحابية الخاصة الآمنة الخاصة بك.
استكشف IBM Cloud Satellite من خلال مقاطع الفيديو والبودكاست والبرامج التعليمية والمزيد.
تستفيد American Tower من شبكات 5G والذكاء الاصطناعي لدفع تطبيقات الحافة عبر الصناعات باستخدام IBM Cloud Satellite. لقد مكّنتهم من نقل تحديثات البرامج بسرعة إلى المركبات قبل شحنها إلى التجار.
يقوم IBM Cloud Satellite الآن بتوسيع نطاق الضوابط المعيارية على مستوى الخدمات المالية في أي بيئة عمل، مما يوفر مجموعة موثوقة من ضوابط الأمان والامتثال وإدارة المخاطر.
يجتمع الأمان والمرونة معًا في المركز الطبي بجامعة ماينز في ألمانيا ، وذلك بفضل أربعة تطبيقات طوروها (مع IBM) لتبسيط العمليات أثناء جائحة COVID.
باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإنشاء موقع IBM Cloud Satellite ثم إضافة أجهزة مضيفة من أي بيئة سحابية أو من مركز البيانات المحلي الخاص بك أو من الحافة. يمكنك بعد ذلك استهلاك خدمات IBM Cloud في أي مكان تحتاج إليه. يمكنك نشر أحمال التشغيل وإدارتها والتحكم فيها باستمرار عبر هذه البيئات.
يمكنك تشغيل أحمال التشغيل الخاصة بك في الموقع الذي تختاره لتلبية المتطلبات القانونية ومعايير الامتثال وسرعات البيانات ومتطلبات زمن انتقال الشبكة بشكل أفضل. يمكنك القيام بذلك أثناء استخدام خدمات IBM Cloud الغنية بالأمان لتحديث التطبيقات وزيادة سرعة التطوير.
يوفر تكوين IBM Cloud Satellite عرضًا عالميًا لتطبيقاتك ويوفر التحكم في التكوين وتطوير التطبيقات. من خلال لوحة معلومات واحدة، يمكنك إدارة نشر موارد Kubernetes عبر السحابة ومحليًا وفي الحافة، من أجل اكتساب رؤية عالمية لتطبيقاتك وعملياتك.
يتم توصيل كل موقع IBM Cloud Satellite بـ IBM Cloud من خلال نفق TLS مشفر يسمى Satellite Link. يمكنك الوصول الى الرابط بطريقة آمنة للغاية باستخدام خدمات IBM Cloud في موقع IBM Cloud Satellite الخاص بك. يمكنك استخدام خدمات IBM Cloud بنفس عمليات الأمان والامتثال كما هو الحال في IBM Cloud.
تتوفر العديد من خدمات IBM Cloud من خلال IBM Cloud Satellite، والعديد من الخدمات الأخرى في الطريق. توقع ضوابط الخدمات المالية ، والتي ستوفر طبقة امتثال ستتمكن العديد من الصناعات من الوصول إليها. حاليا، يمكن نشر الخدمات التالية على موقع IBM Cloud Satellite: مجموعات Red Hat OpenShift on IBM Cloud، IBM Cloud Object Storage، IBM Cloud Events Streams، حلول IBM Cloud Pak®، IBM Cloud® Databases، البرامج والبرامج الوسيطة من كتالوج IBM Cloud Catalog، والبرامج من Red Hat® Marketplace.
يمكن للعملاء الشراكة مع مختبرات IBM Technology Expert وحجز استشارة ويمكن للعملاء الاستفادة من® IBM Global Business Services® للحصول على خدمات احترافية أو يمكنهم الاستفادة من النظام البنائي لشركاء IBM للأعمال للبنية التحتية وخدمات البناء.
لا، لا تحتاج إلى شراء أجهزة، ولكنك تحتاج إلى بنية تحتية لدعم موقع IBM Cloud Satellite الخاص بك. يمكن أن تكون بيئة البنية التحتية لديك عبارة عن مركز بيانات محلي، مع مزود سحابة آخر، أو على أجهزة حافة متوافقة في أي مكان. بالنسبة للبيئات المحلية، ندعم خوادم x86 التي تعمل بدون نظام تشغيل، بالإضافة إلى تقنيات المحاكاة الافتراضية مثل VMWare. بالإضافة إلى ذلك، يعد Fusion HCI من IBM حلا متقاربًا للغاية وجاهزًا من فئة المؤسسات للحصول على موقع Satellite "شامل ومدمج".
يمكنك الرجوع إلى صفحة الشركاء الخاصة بنا لشركاء البنية التحتية الإضافيين.
يمكنك التحكم في حركة بيانات الشبكة وتدقيقها وتدفق الاتصالات بين مواقعك باستخدام رابط IBM Cloud Satellite المضمن. يمكنك أيضًا استخدام خدمات المراقبة والتسجيل من IBM Cloud لدمج سجلاتك ومقاييسك وتنبيهاتك.
اجتمع مع أحد القادة التقنيين في IBM Cloud Satellite لمناقشة أهداف مؤسستك.
استخدم خدمات IBM Cloud في أي مكان تحتاج إليها. قم بالتسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.
التوصل إلى خبراء النظام البنائي IBM Cloud Satellite، ومقابلة مديري عمليات تكنولوجيا المعلومات السحابية الآخرين، ومهندسي الحلول، ومهندسي موثوقية الموقع (SREs)، وغيرهم من المحترفين الذين يبحثون عن بيئة سحابية موزعة.