تخزين بيانات التطبيقات السحابية الأصلية

يُعَد IBM® Cloud Object Storage مثاليًا لتخزين كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. ويوفر تخزينًا موزعًا يمكن الوصول إليه عبر واجهات برمجة التطبيقات، مع تكاملات مع خدمات IBM Cloud الأخرى، ما يجعل من السهل على المطورين ربط تطبيقاتهم.
سواء تم النشر على الأجهزة الفعلية، أم الخوادم الافتراضية، أم الخيارات دون خادم، فإن التخزين السحابي القابل للتوسع يوفر الأداء المثالي وقابلية النقل والسرعة العالية.
بناء التطبيقات المتكاملة باستخدام الخدمات المصغرة لبيئة التشغيل، واستخدام خدمات IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات.
تحويل التطبيقات القديمة لتعمل في السحابة. يمكن القضاء تقريبًا على مخاوف فقدان البيانات بفضل خيارات المرونة والتشفير التي تساعد على ضمان حماية البيانات.
استخدام IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات السحابية لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تركِّز على البيانات، ولجمع وتخزين كميات كبيرة من بيانات إنترنت الأشياء غير المنظمة لتطبيقات أجهزتك الذكية.
تخزين بيانات المحتوى الخاصة بك بما في ذلك الملفات الإعلامية، والصور، والفيديوهات، والمستندات، ومجموعات البيانات بصيغتها الأصلية ودون أي قيود.
إنشاء حساب وحاوية تخزين في IBM Cloud Object Storage لتوليد بيانات الاعتماد وربط خدمة Kubernetes بحاوية التخزين.
الاستفادة من الخدمات المصغرة باستخدام أنماط أعباء العمل السحابية مثل Docker وIBM® Cloud Foundry وIBM® Cloud Functions، استنادًا إلى Apache OpenWhisk.
دعم مجموعة مشتركة من وظائف واجهة برمجة تطبيقات S3 للوصول البرمجي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات IBM Cloud Object Storage، وهي واجهة قائمة على REST.
الحصول على دعم متكامل للسياسات والصلاحيات مع IBM Cloud Object Storage، والذي يتم تأمينه باستخدام IBM® Identity and Access Management.
تشفير المعلومات وتوزيعها عبر مواقع متعددة، ثم نشر التطبيقات تلقائيًا مع البيانات فورًا بعد ذلك.
تبسيط التكاليف مع خطة One-Rate: سعر شامل وثابت يمكن توقعه. متاحة لفترة محدودة -ابتداءً من 10 دولارات أمريكية لكل تيرابايت شهريًا- لأعباء العمل الجديدة.
لا حاجة إلى إدخال كود.