IBM Technology Expert Labs

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتك في تكنولوجيا IBM
تُعَد IBM Expert Labs مجموعة عالمية للخدمات الاحترافية توفِّر رحلة مبسطة لمساعدتك على تحقيق أهدافك التقنية بسرعة وبكفاءة أكبر.تم تصميم خدماتنا المختارة للبرمجيات والبنية التحتية لزيادة عائد الاستثمار، وضمان الاعتماد السلس، وتحسين الأداء، وتحقيق النجاح مع تقنيات IBM لمساعدتك على البقاء في الصدارة في بيئة رقمية سريعة التغير.
نستخدم عمليات وممارسات محسَّنة لزيادة اعتماد العملاء على برمجيات IBM وخوادمها وأجهزة التخزين الخاصة بها.
نعمل على تطوير حلول معقدة، وتقليل مخاطر التنفيذ، ومساعدتك على اغتنام فرص جديدة.
تربطنا علاقات هندسية تُتيح الوصول المباشر إلى رؤى المنتجات والمزايا والحلول أولًا بأول.
بناء حلول برامج IBM ونشرها وتحديثها لتحقيق النمو والابتكار المستدام.
نشر اللبنات الأساسية لبنية تحتية تقنية من الجيل التالي تمكِّن عملك من الاستفادة من خدمات IBM Power وIBM Storage وIBM Z وIBM LinuxONE وIBM GDPS وIBM Cloud.
تواصَل مع مستشارينا الموثوق بهم لمساعدتك على اعتماد تقنيات IBM Cloud والاستفادة منها بسلاسة باستخدام حالات استخدام جاهزة للإنتاج.
من الأنماط المجرَّبة والمحددة مسبقًا إلى المشاريع المخصصة حسب احتياجاتك، يساعدك خبراؤنا على تحقيق أقصى استفادة من تقنياتك. من خلال خدماتنا، يمكنك الاستفادة من معرفتنا العملية أينما كنت في رحلتك التقنية.
بناء الثقة من خلال التعليمات المتعمقة التي يتم تقديمها حسب الطريقة والزمان والمكان الذي يناسبك. اختَر من الدورات على الإنترنت إلى التدريب في الموقع.
الحصول على خبرة تقنية مستمرة بعد الانتهاء من المشروع بتكلفة أقل بكثير من الاستشاريين بدوام كامل.
هل تحتاج إلى مساعدة أكثر شمولًا؟ دَع خبراءنا يديرون برمجيات IBM وخوادمها وأجهزة التخزين على جميع المستويات.