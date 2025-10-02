IBM Technology Expert Labs

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتك في تكنولوجيا IBM

منظر علوي للآلات الروبوتية في خط تجميع السيارات.

خبراء IBM في خدمتك

تُعَد IBM Expert Labs مجموعة عالمية للخدمات الاحترافية توفِّر رحلة مبسطة لمساعدتك على تحقيق أهدافك التقنية بسرعة وبكفاءة أكبر.تم تصميم خدماتنا المختارة للبرمجيات والبنية التحتية لزيادة عائد الاستثمار، وضمان الاعتماد السلس، وتحسين الأداء، وتحقيق النجاح مع تقنيات IBM لمساعدتك على البقاء في الصدارة في بيئة رقمية سريعة التغير.

الفوائد
منهجية مثبتة

نستخدم عمليات وممارسات محسَّنة لزيادة اعتماد العملاء على برمجيات IBM وخوادمها وأجهزة التخزين الخاصة بها.
خبراء متخصصون في المنتجات

نعمل على تطوير حلول معقدة، وتقليل مخاطر التنفيذ، ومساعدتك على اغتنام فرص جديدة.
امتداد للمختبرات

تربطنا علاقات هندسية تُتيح الوصول المباشر إلى رؤى المنتجات والمزايا والحلول أولًا بأول.
الحلول
رسم توضيحي ليد بشرية محاطة بكيانات يمكن أن تكون آلية.
تحديث حلول البرمجيات

بناء حلول برامج IBM ونشرها وتحديثها لتحقيق النمو والابتكار المستدام.

رسم توضيحي لرجل يعمل على السحابة.
نشر البنية التحتية من الجيل التالي

نشر اللبنات الأساسية لبنية تحتية تقنية من الجيل التالي تمكِّن عملك من الاستفادة من خدمات IBM Power وIBM Storage وIBM Z وIBM LinuxONE وIBM GDPS وIBM Cloud.

رسم توضيحي لثلاثة أشخاص يعملون معًا باستخدام سحابة
اعتماد IBM Cloud

تواصَل مع مستشارينا الموثوق بهم لمساعدتك على اعتماد تقنيات IBM Cloud والاستفادة منها بسلاسة باستخدام حالات استخدام جاهزة للإنتاج.

الخدمات

من الأنماط المجرَّبة والمحددة مسبقًا إلى المشاريع المخصصة حسب احتياجاتك، يساعدك خبراؤنا على تحقيق أقصى استفادة من تقنياتك. من خلال خدماتنا، يمكنك الاستفادة من معرفتنا العملية أينما كنت في رحلتك التقنية.
تطوير مهارات فريقك

بناء الثقة من خلال التعليمات المتعمقة التي يتم تقديمها حسب الطريقة والزمان والمكان الذي يناسبك. اختَر من الدورات على الإنترنت إلى التدريب في الموقع.

دعم مستمر ومخصص

الحصول على خبرة تقنية مستمرة بعد الانتهاء من المشروع بتكلفة أقل بكثير من الاستشاريين بدوام كامل.

 يمكننا إدارتها نيابةً عنك

هل تحتاج إلى مساعدة أكثر شمولًا؟ دَع خبراءنا يديرون برمجيات IBM وخوادمها وأجهزة التخزين على جميع المستويات.

اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية الاستفادة من IBM Expert Labs في بناء حلول لعملك.