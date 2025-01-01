IBM watsonx

يمكنك تحسين استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها باستخدام IBM watsonx. من خلال حلولنا الرائدة في السوق، يمكنك إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بسهولة. ويمكنك توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع بيانات مؤسستك في أي مكان. ويمكنك مراقبة دورة حياة الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها بالكامل وتقديم رعاية ذكية للعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.