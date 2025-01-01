تسريع نجاح العملاء من خلال الخبرة والابتكار
تمكّنك خدمات البرمجيات التي تقدمها IBM® Technology Expert Labs من اعتماد حلول برمجيات IBM ونشرها وتوسيع نطاقها بثقة لتحقيق أقصى قدر من التأثير، مما يضمن سلاسة التكامل، وتحسين عمليات العملاء وتقديم قيمة استراتيجية. تكشف خدماتنا عن الفرص المتاحة لنمو الأعمال وتحفز النجاح المستمر من خلال التقييمات والابتكار والتدريب المخصص الذي يتولى تنفيذها الخبراء.
يمكنك تحسين استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها باستخدام IBM watsonx. من خلال حلولنا الرائدة في السوق، يمكنك إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بسهولة. ويمكنك توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع بيانات مؤسستك في أي مكان. ويمكنك مراقبة دورة حياة الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها بالكامل وتقديم رعاية ذكية للعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
حوّل جبالاً من البيانات والأنظمة المعقدة وصراعات الموظفين إلى مؤسسة أقوى وأكثر كفاءة. ارتقِ إلى آفاق جديدة مع الأتمتة الذكية عالية التأثير واستراتيجية تتبنى الذكاء الاصطناعي.
الوقت هو العملة الجديدة في مجال الأمن السيبراني. هناك كمية محدودة منه ولا يمكنك إنشاء المزيد منه. يمكن أن تساعدك شبكتنا العالمية من خبراء الأمن السيبراني المنتشرة في جميع أنحاء العالم على تحسين وقتك لتحقيق أقصى قيمة ممكنة.
يمكنك اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وربطها مع العمليات اليومية التي تجعل الاستدامة جزءًا من تحول الأعمال لديك.
تطبق شركة VIA Metropolitan Transit، وهي المزود الرئيسي لخدمات النقل العام في منطقة سان أنطونيو، بمنطقة تكساس، الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة العملاء والتنبؤ بأوقات وصول الحافلات.
تقوم شركة Vodafone Ireland بإعادة تصميم وتحديث مساعد المحادثة TOBi الذي تستخدمه، لتحسين الأداء ومعدل الاحتواء.
تتولى مدينة أتلانتا مسؤولية أصولها لتحقيق المزيد من الكفاءة ورضا العملاء باستخدام IBM® Maximo® Application Suite.
يعمل Wix على إدراج وتعزيز السرعة في التنبؤ بمشاعر المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك للتغلب على التأخير في تقديم خدمة العملاء وطلب التعليقات.
يوفر Boxxe الأمن السيبراني المعزز بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد العملاء على البقاء في مأمن من الهجمات سريعة التطور.