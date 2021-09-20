الصفحة الرئيسية الاستشارات الاستدامة خدمات الاستدامة من IBM Consulting
استفد من المزج الصحيح بين قدرات الأشخاص والعمليات والتقنية لتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع فعلي والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
دليل شاغلي منصب CEO للذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستدامة
منظر جوي لمدينة بيئية حديثة
تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع

تؤمن شركة IBM بأن المؤسسات المستدامة يجب أن تكون مسؤولة وعادلة وقابلة للاستمرار في العمل لتحقيق أرباح تصل إلى أربعة أضعاف. بفضل الخبرة المتعمقة في الصناعات وشراكات النظام البنائي والأساليب التي أثبتت جدواها، نسعى من خلال خدماتنا الاستشارية ذات الصلة بالاستدامة إلى توجيه العملاء نحو اتباع الممارسات المستدامة وتحقيق الميزة التنافسية من خلال جهودهم المستمرة لتصبح مؤسستهم مؤسسة مستدامة.

تعمل قدراتنا الاستشارية الشاملة في مجال الاستدامة على تضمين حلول الاستدامة في عمليات المؤسسة وثقافتها.

فنحن نساعد العملاء على ما يلي:

  • وضع استراتيجيات العمل
  • إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
  • تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر وإعداد التقارير
  • التعامل مع التحولات في الطاقة
  • دمج الاستدامة في عمليات سلسلة التوريد ومنظومة تقنية المعلومات

استفد من خبرتنا لتسريع الاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
أحدث التطورات في مجال الاستدامة

احصل على رؤى ومعلومات بشأن تحويل أهداف الاستدامة إلى مبادرات قابلة للتنفيذ إلى جانب الاستفادة من البيانات والتقنيات والقدرات الاستشارية.
معهد IBM لقيمة الأعمال

اقرأ التقرير الخاص بإنشاء قيمة أعمال مع الاستدامة المضمنة

القدرات الاستراتيجية وخارطة الطريق

إنشاء جدول أعمال ومسارات للاستدامة وذلك لتحقيق التأثير الاجتماعي للشركات وقيمة الأعمال.

 اقرأ دراسة شاغلي منصب CEO بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإعداد التقارير، والمخاطر

تمكّن من إنشاء تقارير شاملة وتوجيه أهداف الاستدامة وفقًا للمؤشرات البيئية والاجتماعية ومؤشرات الحوكمة لإدارة الامتثال والحد من المخاطر.

 اقرأ الدراسة سلاسل التوريد المستدامة

يمكنك تمكين سلاسل التوريد بمؤسستك لتقليل البصمة الكربونية والمخاطر، وبناء قيمة للعلامة التجارية، وبالتالي بناء مستقبل مستدام لمؤسستك.

 اقرأ دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التحول إلى الطاقة النظيفة

شارك في إعداد الاستراتيجيات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحديد مواضع الهدر وتحسين كفاءة الطاقة والتشغيل. 

 اقرأ التقرير الحوسبة المسؤولة وتقنية المعلومات الصديقة للبيئة

تمكّن من تضمين استراتيجيات تقنية المعلومات المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، وتحول الأعمال، والترحيل، والتحديث، وبناء الخدمات.

 اقرأ التقرير الأصول، والمرافق، والبنية التحتية

استخدم المبادرات لتحسين تتبع استخدام الموارد، وتقليل التكاليف، وتحسين الخدمات من خلال الأتمتة.

 اقرأ المستند التقني
IBM Envizi ESG Suite

تمكّن من تبسيط جمع بياناتك ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.

 IBM Environmental Intelligence Suite

توقَّع الظروف البيئية المضطربة، وتمكّن من إدارة المخاطر بشكل استباقي وبناء عمليات أكثر استدامة.

 IBM Maximo Application Suite

إمكانية إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية كل ذلك في منصة واحدة

 IBM TRIRIGA Application Suite

تمكّن من تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق لديك بشكل استراتيجي.

 الخدمات الاستشارية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.

®Insight

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قوة الذكاء الاصطناعي: الاستدامة اقرأ التقرير
تمكين المزارعين باستخدام OpenHarvest

يوفر OpenHarvest مخططات بيانات زراعية مرئية، ويقدم توصيات متخصصة للمزارعين من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي والمناخ، ويتيح إدارة أفضل للمزارع والحقول.

استخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة

نظرة على الطريقة التي تتبعها المؤسسات لتطبيق نظام موارد المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة. دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال وSAP، بالتعاون مع Oxford Economics.

كيف يمكن للمديرين الماليين دعم إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

يتعرض المديرون الماليون لضغوط من أجل تحسين قدرات إعداد التقارير الصارمة بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفي أقسامهم المالية، حيث يؤدي ضعف الأداء إلى مواجهة مخاطر مادية.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
شركة MANA-Vox

المساعدة في وقف إزالة الغابات على مستوى العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومخاطر المناخ.

شركة Downer

تضمن شركتا Downer وIBM تنقل الركاب بأمان وموثوقية وراحة من خلال إدارة الأصول المحدثة والمستدامة.
شركة Neste

تبني Neste منصة لتخطيط موارد المؤسسة وتسعى الشركة أن تكون رائدة عالميًا في إنتاج الوقود المتجدد والحلول الدائرية.
شركة Hera

تقدّم شركة Hera حلول الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير الاقتصاد الدائري، وتقليل تأثيره على البيئة.
مقاطعة سونوما

تتعاون مقاطعة سونوما مع شركة IBM لتقليل عدد المشردين بنسبة 9%.
شركة OMV

تستخدم شركة OMV عمليات تجارية متكاملة لمساعدة الشركات على تنفيذ عمليات الاستحواذ بسلاسة.
شركة Siemens Gamesa

تعمل شركة Siemens Gamesa على تعزيز كفاءة تصنيع شفرات التوربينات وتقليص الوقت اللازم لتسويق استخدام طاقة الرياح.
مدينة كوبنهاجن

تعمل كوبنهاجن على تطوير أساليب تدعم المستخدمين في استخدام كميات أقل من الطاقة وإنتاج المزيد منها، وإدارة الانتقال إلى التقنيات الجديدة.

 منظمة Heifer International

تستفيد شركة Heifer International من الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل لبناء سلاسل توريد مستدامة.
شركة Glen Dimplex

تعمل شركة Glen Dimplex على تسهيل نمو الأعمال التجارية العالمية من خلال تنفيذ عمليات متكاملة وعالية الكفاءة.
الشراكات الاستراتيجية SAP

الشريك العالمي المعتمد رقم 1

 استكشف SAP Salesforce

الشريك الاستراتيجي العالمي الأقدم لشركة Salesforce

 استكشف Salesforce Oracle

شريك Oracle لأكثر من 35 عامًا

 استكشف Oracle Celonis

شريك من فئة التيتانيوم

 استكشف Celonis AWS

الشريك الاستشاري المميز

 استكشف AWS
تعرّف على خبرائنا عدي عبوش

قائد قسم الاستدامة العالمية، IBM Consulting

 جيسيكا سكوت

شريك مساعد، سلاسل التوريد العالمية المستدامة

 إليزابيث جوس

قائدة خدمات الاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، IBM Consulting

 آدم طومسون

شريك مساعد - قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

 فيل سبرينج

شريك أول - قائد عروض تحول الطاقة

 سريجيت روي

شريك أول - قائد خط الخدمة
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