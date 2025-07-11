تقوم KP Group بأتمتة أداء الأصول وإعداد التقارير والامتثال عبر أكثر من 70 موقعًا باستخدام IBM Maximo Renewables
برزت KP Group كواحدة من تكتلات الطاقة المتجددة الأكثر تنوعًا في الهند، بسعة مركبة تتجاوز 5.7 جيجاوات ومشاريع قيد الإنجاز. الشركة لديها هدف طموح يتجاوز 10 جيجاوات بحلول عام 2030. وتدير حاليًا محفظة طاقة متجددة تتجاوز 1.4 جيجاوات، موزعة على أكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء الهند. نظرًا لتزايد قاعدة العملاء—التي تضم أكثر من 75 عميلًا لاتفاقيات شراء الطاقة ذات الوصول المفتوح (PPA) وأكثر من 130 عميلًا لمحطات الطاقة الخاصة (CPP)—أدركت المؤسسة الحاجة إلى تعزيز الرؤية وتحسين الكفاءة التشغيلية والتوسع بفعالية لتلبية الطلب المتزايد.
لدعم هذا الهدف، كلفت KP Group قسم خدمات التشغيل والصيانة التابع لها بمهمة دفع أداء الطاقة المستدامة عبر محفظتها المتنامية من محطات الطاقة الشمسية والهجينة. لكن النهج الحالي للرصد كان يتطلب الكثير من العمل اليدوي، مما حدّ من قابليته للتوسع وكفاءته. كان على المهندسين الوصول إلى نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) لكل محطة على حدة من خلال عناوين IP الثابتة—مما كان يتطلب غالبًا إبقاء عشرات علامات تبويب المتصفح مفتوحة في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، كان عليهم تتبع أوامر العمل دون اتصال بالإنترنت باستخدام جداول البيانات، مع عدم وجود نظام مركزي لإدارة التذاكر أو المشكلات. ومع توسع قاعدة الأصول، أدى هذا الإعداد المجزأ إلى خلق اختناقات، مما زاد من صعوبة توسيع نطاق العمليات.
حددت KP Group الحاجة إلى منصة مراقبة مركزية قائمة على السحابة لتوحيد عملياتها بالكامل وبيئة التشغيل والصيانة (O&M). لقد تصوروا حلًا شاملًا يتضمن تحليلات قائمة على الإجراءات، وتقارير على مستوى المديرين التنفيذيين، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التعاقدية، وتنبيهات قابلة للتخصيص. لقد كان الهدف يتمثل في دفع المرونة التشغيلية، وتقديم خدمة متفوقة، وتعزيز ثقة الأطراف المعنية على نطاق واسع.
دخلت KP Group في شراكة مع IBM لتطبيق IBM® Maximo® Renewables، وهي منصة شاملة مصممة لإحداث تحول في المراقبة والتحليلات والعمليات لمنتجي الطاقة. تم دمج الحل بسلاسة بين منصة Microsoft Power BI المستضافة ذاتيًا لـ KP Group ومستودع بيانات Maximo، مما أدى إلى التخلص من إعداد التقارير اليدوية وتسهيل التحديثات التلقائية كل ساعة لكل من فرق التشغيل ولوحات معلومات المستثمرين.
بتطبيق المجموعة الكاملة من وحدات المراقبة والتحليل والتشغيل، أصبحت المؤسسة الآن مجهزة بسير عمل متقدم لأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، وواجهات سهلة الاستخدام، ورؤى أداء في الوقت الفعلي. يمكن للفرق، باستخدام لوحات المعلومات المخصصة والتنبيهات التلقائية، اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي، مثل أداء السلسلة ذات التيار الصفري.
من خلال الاستفادة من Maximo Renewables، تدير KP Group ضمانات التوليد بفعالية. الحل يمكّن الشركة من الوفاء بالتزامها التعاقدي بتسليم 85% على الأقل من التوليد المقدر وتحقيق امتثال بنسبة 100%. تأخذ المنصة في الاعتبار الاستثناءات المتعلقة بالأحداث الخارجة عن السيطرة، مما يؤكد الامتثال والشفافية مع جميع الأطراف المعنية.
استفادت KP Group من 137 مشروعًا عبر 3 مراحل، استغرقت كل منها من 3 إلى 4 أسابيع، مما سهّل تحقيق القيمة السريع من خلال منهج منظم ومتعدد المراحل.
اليوم، يعمل KPI Green OMS، قسم خدمات التشغيل والصيانة (OMS) التابع لمجموعة KP، بتقارير مؤتمتة بالكامل وقائمة على أساس كل ساعة من خلال منصة Power BI المستضافة ذاتيًا، والمدعومة بسلاسة بواسطة مستودع بيانات IBM. قد حذف هذا النهج الحاجة إلى التدخل اليدوي واستخدام جدول بيانات. تقدم لوحات المعلومات الخاصة بهم والمخصصة للمستثمرين رؤى شاملة للإيرادات، بينما تبقي لوحات المعلومات التشغيلية في الوقت الفعلي الفرق متوافقة بشأن أداء المحطة.
تساعد المنصة في ضمان الامتثال التعاقدي الكامل عبر جميع المشاريع، بما في ذلك تتبع ضمان التوليد بنسبة 85% والمعالجة الآلية لتقارير الأحداث غير الخاضعة للتحكم. لقد قلل الحل بشكل كبير من مخاطر العقوبات المالية، مما ساعد KP Group على تعزيز الشفافية مع عملائها.
أكثر من 200 مشروع فرعي تجاري وصناعي (C&I) مفتوح الوصول موحد الآن تحت هيكل تقارير واحد ومبسط، مما يكشف عن قابلية توسع المنصة. تعمل التحليلات المتقدمة لأكثر من 9000 سلسلة محطات على تعزيز الكشف الفوري عن الحالات غير الطبيعية من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي.
مع الانتهاء من أول 100 مشروع وتشغيلها لتقديم القيمة في غضون أسابيع، أصبحت KPI Green OMS الآن في وضع يمكنها من خفض فقدان الطاقة الناتج عن الصيانة التصحيحية بنسبة تصل إلى 5%، مما يسلط الضوء على قوة الشركة كشركة رائدة تعتمد على البيانات في عمليات وصيانة الطاقة المتجددة.
KP Group، التي تأسست عام 1994 ومقرها في جوجارات بالهند، هي تكتل رائد في مجال الطاقة المتجددة ينشط في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهجينة والهيدروجين الأخضر. تدعم المجموعة مركز التصنيع الخاص بها، وتمتلك محفظة مشاريع منتجي طاقة مستقلين (IPP) بسعة 1.7 جيجاوات (ما بين مشاريع قيد التشغيل وأخرى قيد التنفيذ). تحافظ الشركة أيضًا على محفظة متجددة بقدرة 5.7 جيجاوات وتتقدم نحو 10 جيجاوات بحلول عام 2030. بالإضافة إلى أسطولها المملوك ذاتيًا، تقدم KP Group خدمات EPC متكاملة وخدمات التشغيل والصيانة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمشاريع IPP للغير والعملاء الصناعيين، مع تطوير المصفوفات الشمسية العائمة، وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق المرافق (BESS)، وحدود الرياح البحرية الناشئة في الهند. تمتلك مجموعة KP 3 كيانات مدرجة: KPI Green Energy و KP Energy و KP Green Engineering. تشتهر جميعها بقوة الأتمتة والخبرة العميقة في تنفيذ المشاريع.
اكتشف كيف يمكّن IBM Maximo Renewables منتجي الطاقة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي، والإدارة الاستباقية للأداء، والتكامل السلس لتحقيق التميز التشغيلي.
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