تُمكِّن IBM Maximo Renewables مشغلي الطاقة المتجددة من زيادة أداء الأصول إلى أقصى حد، وتقليل وقت التعطل إلى أدنى حد، وتحسين توليد الطاقة. يستفيد برنامج إدارة أداء أصول الطاقة المتجددة هذا من التحليلات المتقدمة والمعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المؤتمتة، ويحدد الأسباب الجذرية ويوصي بإجراءات تصحيحية في الوقت الفعلي تقريبًا. صُمم Maximo Renewables لأنظمة تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، ويساعد على سد الفجوة بين إنتاج الطاقة المتوقع والفعلي، ما يؤدي إلى زيادة الموثوقية والربحية.