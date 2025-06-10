نقل مطار شيفول في أمستردام ما يقرب من 70 مليون مسافر و1.8 مليون طن من البضائع في عام 2017، ما جعله ثالث أكبر مطار في أوروبا. لطالما كان مطار شيفول يعلم أن إدارة الأصول تشكِّل جزءًا كبيرًا من هذه المعادلة. يمثِّل تحسين عمليات الصيانة -فن وعلم إبقاء الأصول قيد العمل- إحدى أولويات شيفول الاستراتيجية الرئيسية إلى جانب تركيزه على مبادرة التحول الرقمي المستمرة.