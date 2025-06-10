يطالب عملاء المطارات بمزيد من المرونة والخدمة والراحة. يمكن تحقيق تقليل التأخيرات من خلال الصيانة التصحيحية والتنبؤية باستخدام Watson IoT، لتحديد وصيانة الأصول التي من المحتمل أن تتعطل. تمكَّن من إصلاحها بشكل فعَّال باستخدام IBM Maximo لإدارة الطلبات لتقليل التأخيرات وزيادة المرونة في النهاية. وهذا جزء كبير من الإجابة للحصول على وجوه مبتسمة داخل المطارات وحولها.
نقل مطار شيفول في أمستردام ما يقرب من 70 مليون مسافر و1.8 مليون طن من البضائع في عام 2017، ما جعله ثالث أكبر مطار في أوروبا. لطالما كان مطار شيفول يعلم أن إدارة الأصول تشكِّل جزءًا كبيرًا من هذه المعادلة. يمثِّل تحسين عمليات الصيانة -فن وعلم إبقاء الأصول قيد العمل- إحدى أولويات شيفول الاستراتيجية الرئيسية إلى جانب تركيزه على مبادرة التحول الرقمي المستمرة.
لتحسين الكفاءة التي يتعامل بها المقاولون المتخصصون في صيانة الأصول، عزَّز مطار شيفول حل IBM Maximo الأساسي من خلال تنفيذ عرضَين برمجيَين مكملَين جديدَين. الأول هو استخدام برنامج Maximo IT لتلقي حوادث الخدمة وتحديد أولوياتها تلقائيًا. والثاني هو اعتماد إصدار جديد للأجهزة المحمولة من برنامج IBM Maximo يُعرَف باسم برنامج Maximo Anywhere.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2019.
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