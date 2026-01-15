لم يقتصر طموح Brasil TecPar للانضمام إلى أفضل خمسة مشغِّلي اتصالات في البرازيل بحلول 2027 على توسيع الشبكة فحسب - بل تطلَّب ذكاءً تشغيليًا. أدى نموذج الدمج الذي اعتمدته الشركة، والذي يضم عدة مزوِّدي خدمة إنترنت إقليميين، إلى توفير منظومة معقدة من الأنظمة القديمة والبروتوكولات المتنوعة وتدفقات البيانات الضخمة.

يوميًا، تتنافس مئات الآلاف من التنبيهات الصادرة عن أنظمة دعم التشغيل (OSS) لمراقبة الشبكة وأنظمة دعم الأعمال (BSS) للعمليات والفوترة، بالإضافة إلى أجهزة شبكة الألياف ومراكز البيانات الطرفية، على الاهتمام، ما يجعل تحديد الأولويات للحوادث الحرجة أمرًا صعبًا. أدَّى التصنيف اليدوي للحوادث إلى إبطاء أوقات الاستجابة وزيادة التكاليف، بينما كانت المشكلات المتكررة تهدِّد موثوقية الخدمة. وأدى غياب نظام مركزي لإدارة الأصول وأوامر العمل إلى تفاقم التحديات، ما جعل العمليات الميدانية مكلِّفة وغير فعَّالة. مع تجاوز قاعدة العملاء 1.3 مليون مشترك وتوسُّع البنية التحتية إلى أكثر من 212 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، كانت المخاطر واضحة: دون نهج تشغيلي موحَّد وتنبؤي، قد يهدد النمو التجربة التي تشكِّل أساس وعد علامة Brasil TecPar - القرب الذي يمكِّن الناس من تحقيق المزيد من التقدم.