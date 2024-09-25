تأخذ شركة Hubco، أول وأكبر منتج مستقل للطاقة في باكستان، ممارسات الصحة والسلامة والبيئة على محمل الجد. وينعكس هذا الالتزام في مقياس أداء رئيسي. وبالنسبة للسنة المالية لعام 2018-2019، سجَّل مرفق الخدمات 4.3 ملايين ساعة عمل في محطات الطاقة الثلاث العاملة لديه، حيث بلغ إجمالي معدل الإصابات المسجلة 0.05 فقط.

ينبع سجل السلامة المميز لمرفق الخدمات جزئيًا من الاستثمار في التقنية المناسبة. وصرح شهريار نشأت، سكرتير الشركة ومدير الشؤون القانونية والعلاقات العامة في شركة Hubco، قائلاً: يبحث فريقنا دائمًا عن أي تطورات تقنية لتحسين الكفاءة ومراقبة الانبعاثات من المصانع".

أحد هذه التقنيات هو برنامج IBM Maximo Asset Management. استخدم مرفق الخدمات في السابق الإصدارين 5.2 و7.1 من البرنامج لإدارة أصوله الحساسة ودعم قاعدة بيانات أصوله الواسعة. كما اعتمد أيضًا على نظام إدارة الامتثال المطورمحليًا لمبادراتها المتعلقة بالسلامة، وتستمر في استخدام تطبيقات Oracle المالية.

تعين تنفيذ بعض العمليات التجارية الرئيسية يدويًا نظرًا لعدم تكامل التقنيات. وعلاوة على ذلك، تتطلب صوامع البيانات تكرار بعض المهام عبر الأنظمة.

يوضح عابد علي، مدير التخطيط في شركة Hubco، “كانت توجد معلومات مختلفة في كل نظام". ”لذا، كان على العاملين في الشؤون المالية إجراء إدخالات مزدوجة للمدفوعات والاحتياطيات المالية - إحداهما في نظام Maximo والآخر في النظام المالي، حيث استغرق الأمر الكثير من الوقت وتضاعف الجهود.“

سعت شركة Hubco إلى دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحساسة لديها، بما في ذلك النظام المالي. كما أدركت الشركة أن تحديث برنامج Maximo الخاص بها سيجلب وظائف جديدة والعديد من الوحدات المتعلقة بالسلامة التي لا تمتلكها الشركة حاليًا.

ويضيف أحمد أفتاب، مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة Hubco: ”السلامة هي أولويتنا الرئيسية في جميع المواقع على مستوى المجموعة“. "لذلك قررنا أنه بينما نقوم بدمج أنظمتنا الحالية ، يجب علينا ترقية برنامج Maximo أيضًا والحصول على دعم الخط الأول من شركة IBM."