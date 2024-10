وبهدف دعم الحياة من خلال الطاقة، تمتلك شركة Hub Power Company Limited (الرابط الموجود خارج ibm.com) قدرة إنتاجية تزيد عن 2920 ميجا وات من خلال مصانعها الأربعة في المركز وبلوشستان وناروال والبنجاب وآزاد جامو وكشمير. مرفق الخدمات هو المنتج الوحيد للطاقة في باكستان حيث يمتلك أربعة مشاريع مدرجة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني؛ وهي شركة China Power Hub Generation Company (الخاصة) المعتمدة على الفحم وشركة Limited at Hub وThar Energy Ltd وThalnova Power Thar (Pvt.) Ltd وSindh Engro Coal Mining Company. توظف شركة Hubco أكثر من 6000 شخص وسجلت أرباحًا صافية بلغت 9 مليارات روبية باكستانية لعامي 2019 و2020.