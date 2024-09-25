استعانت شركة HUBCO بشريك الأعمال Systech International من شركة IBM لنشر ودمج برمجيات IBM® Maximo® for Oil and Gas عندما أعاقت أنظمة برامج إدارة الأصول القديمة غير المتصلة ببعضها إجراءات عملها. وقد أدى هذا الحل إلى تقليل أوقات الموافقة لإدارة التغيير بنسبة 60% وتسريع التدفق النقدي من العمليات، كما أن مرفق الخدمات يحقق حوادث أقل بنسبة 20% تقريبًا.
كانت أنظمة تكنولوجيا المعلومات قديمة وغير متصلة في شركة (Hubco)، ما تسبب في تأخيرات في العمليات وعدم الكفاءة التي أثرت في بعض ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.
قامت Hubco بالترقية إلى برنامج Maximo for Oil and Gas 7.6 ودمج بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها واكتساب التطبيقات والكفاءات التي تحتاجها لدعم وتحسين عملياتها المتخصصة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
تأخذ شركة Hubco، أول وأكبر منتج مستقل للطاقة في باكستان، ممارسات الصحة والسلامة والبيئة على محمل الجد. وينعكس هذا الالتزام في مقياس أداء رئيسي. وبالنسبة للسنة المالية لعام 2018-2019، سجَّل مرفق الخدمات 4.3 ملايين ساعة عمل في محطات الطاقة الثلاث العاملة لديه، حيث بلغ إجمالي معدل الإصابات المسجلة 0.05 فقط.
ينبع سجل السلامة المميز لمرفق الخدمات جزئيًا من الاستثمار في التقنية المناسبة. وصرح شهريار نشأت، سكرتير الشركة ومدير الشؤون القانونية والعلاقات العامة في شركة Hubco، قائلاً: يبحث فريقنا دائمًا عن أي تطورات تقنية لتحسين الكفاءة ومراقبة الانبعاثات من المصانع".
أحد هذه التقنيات هو برنامج IBM Maximo Asset Management. استخدم مرفق الخدمات في السابق الإصدارين 5.2 و7.1 من البرنامج لإدارة أصوله الحساسة ودعم قاعدة بيانات أصوله الواسعة. كما اعتمد أيضًا على نظام إدارة الامتثال المطورمحليًا لمبادراتها المتعلقة بالسلامة، وتستمر في استخدام تطبيقات Oracle المالية.
تعين تنفيذ بعض العمليات التجارية الرئيسية يدويًا نظرًا لعدم تكامل التقنيات. وعلاوة على ذلك، تتطلب صوامع البيانات تكرار بعض المهام عبر الأنظمة.
يوضح عابد علي، مدير التخطيط في شركة Hubco، “كانت توجد معلومات مختلفة في كل نظام". ”لذا، كان على العاملين في الشؤون المالية إجراء إدخالات مزدوجة للمدفوعات والاحتياطيات المالية - إحداهما في نظام Maximo والآخر في النظام المالي، حيث استغرق الأمر الكثير من الوقت وتضاعف الجهود.“
سعت شركة Hubco إلى دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحساسة لديها، بما في ذلك النظام المالي. كما أدركت الشركة أن تحديث برنامج Maximo الخاص بها سيجلب وظائف جديدة والعديد من الوحدات المتعلقة بالسلامة التي لا تمتلكها الشركة حاليًا.
ويضيف أحمد أفتاب، مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة Hubco: ”السلامة هي أولويتنا الرئيسية في جميع المواقع على مستوى المجموعة“. "لذلك قررنا أنه بينما نقوم بدمج أنظمتنا الحالية ، يجب علينا ترقية برنامج Maximo أيضًا والحصول على دعم الخط الأول من شركة IBM."
تحولت شركة Hubco إلى Systech في عام 2018، وهي شريك أعمال شركة IBM المتخصصة في حلول إدارة الأصول، لدمج برامج وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحساسة وترقيتها.
تألفت المشاركة من أربعة مشاريع:
وبفضل تقنية Maximo for Oil and Gas، تكتسب شركة Hubco التطبيقات التي تحتاجها لدعم عملياتها المتخصصة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وأفضل الممارسات في القطاع لتحسين إنتاجية أصولها الحساسة وكفاءتها وسلامتها. يقول شمس لاداك، مدير إدارة الأصول في شركة Systech: ”بالمقارنة مع الإصدار 7.1، هناك العديد من الوظائف الجديدة في Maximo 7.6 التي تفيد شركة Hubco“.
أجرت شركة Systech خلال المشاركة تدريبًا إداريًا لتوضيح الميزات الجديدة في Maximo 7.6. كما تم تدريب المستخدمين والمسؤولين على تطبيقات Maximo الجديدة. وتعاونت شركة Systech مع شركة IBM للمساعدة في التغلب على التحديات المتعلقة بتكامل النظام وتحويل قواعد البيانات.
ويضيف عابد علي، مدير التخطيط في شركة Hubco: “عملت شركة Systech معنا عن كثب لإيجاد الحلول وحل المشكلات". ”لقد أبلوا بلاءً حسنًا في تنفيذ هذا المشروع. ولم نجدهم يفتقرون إلى الخبرة في أي مجال، كما كان الدعم المقدم من شركة IBM مميزًا أيضًا.“
اليوم، أصبحت جميع الأنظمة مباشرة ومتكاملة. تواصل شركة Systech في تقديم الدعم الفني لمرفق الخدمات وتقييم التقنيات الجديدة لمبادرات Hubco المستقبلية.
أصبحت العمليات التجارية وأنشطة إدارة السلامة اليوم في شركة Hubco أكثر كفاءة وانسيابية. ويضيف السيد لاداك: "بالنسبة إلى شركة Hubco، ترتبط العديد من مزايا Maximo Oil and Gas بالسلامة وتكامل النظام، وهو ما شرعنا في تحقيقه".
على سبيل المثال، كانت عمليات إدارة التغيير في السابق تدار يدويًا وتتطلب معلومات من أنظمة تكنولوجيا معلومات متعددة وغير متصلة. ونتيجة لذلك، قد تستغرق الموافقات مدة قد تصل إلى ستة أشهر أو سنة أو أكثر. والآن، تستغرق العملية شهرين فقط أو أسرع بنسبة 60% مقارنة بالسابق، لأن وحدة إدارة التغيير في برنامج Maximo Oil and Gas تتكامل مع أنظمة أوامر العمل والسلامة.
كما ساعد تطبيق تقييم المخاطر للبرنامج شركة Hubco على تحسين إدارة سلامة أوامر العمل. إلى جانب ذلك، عززت شركة Hubco عملية مراقبة الإجراءات والمهام المتعلقة بالسلامة، ما أدى إلى تقليل عدد الحوادث التي يجري التحقيق فيها أو التي تنتظر التحقيق بنسبة 20%.
كما أصبحت عملية إعداد الفواتير أسرع أيضًا. وبعد تكامل نظام Oracle المالي باستخدام الوظيفة الإضافية لتكامل تخطيط موارد المؤسسة لنظام Maximo، خفضت شركة Hubco متوسط الوقت اللازم لإعداد الفواتير بنسبة 50%، من متوسط 50-60 يومًا إلى 30-35 يومًا، ما أدى إلى زيادة سرعة التدفق النقدي من العمليات. تشمل المزايا الإضافية تقييمات في الوقت المناسب لسجلات الصيانة الوقائية ومراقبة أفضل للتغييرات المؤقتة وتحسين إدارة الامتثال لجداول السير الآمنة.
ويضيف السيد أفتاب قائلاً: ”مقارنة بالحلول الأخرى، فإن الوحدات في نظام Maximo أفضل بكثير، حيث يوجد المزيد من الوظائف“. "كما أنها أكثر فعالية من حيث التكلفة."
تقوم شركة Hubco من اليوم بنشر برنامج Maximo Oil and Gas في مصانعها الجديدة وستقوم بتطبيقه على مبادرات تكنولوجيا المعلومات الجديدة. ويختتم السيد أفتاب قائلاً: ”يمنح برنامج Maximo فرق الإدارة والهندسة والعمليات لدينا الثقة لتطبيق إنترنت الأشياء في مصانعنا الجديدة“. ” وهو نظام بالغ الأهمية في أي عملية لا سيما في قطاعنا.“
وبهدف دعم الحياة من خلال الطاقة، تمتلك شركة Hub Power Company Limited (الرابط الموجود خارج ibm.com) قدرة إنتاجية تزيد عن 2920 ميجا وات من خلال مصانعها الأربعة في المركز وبلوشستان وناروال والبنجاب وآزاد جامو وكشمير. مرفق الخدمات هو المنتج الوحيد للطاقة في باكستان حيث يمتلك أربعة مشاريع مدرجة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني؛ وهي شركة China Power Hub Generation Company (الخاصة) المعتمدة على الفحم وشركة Limited at Hub وThar Energy Ltd وThalnova Power Thar (Pvt.) Ltd وSindh Engro Coal Mining Company. توظف شركة Hubco أكثر من 6000 شخص وسجلت أرباحًا صافية بلغت 9 مليارات روبية باكستانية لعامي 2019 و2020.
يقع مقر شركة Systech وهي شريك الأعمال لشركة IBM (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في نيو جيرسي بالولايات المتحدة ولها عمليات في باكستان والإمارات العربية المتحدة. وهي شركة تكنولوجيا معلومات كاملة الخدمات متخصصة في توفير حلول إدارة أصول المؤسسات. تتضمن الخدمات تنفيذ البرامج وإعدادها وتكاملها والصيانة السنوية والدعم وعمليات تدقيق البرامج والتحقق من صحتها. كما تخدم الشركة قطاعات التصنيع والنفط والغاز والنقل والمرافق والقطاع العام. تأسست شركة Systech في عام 1995 وتوظف حوالي 30 شخصًا.
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